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UEFA'nın asker selamına soruşturma başlatmasıyla ilgili Hükümetten sert tepki

SPOR
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
UEFA'NIN SKANDAL KARARINA HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ

’nın asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tepki gösterdi. Kasapoğlu, “Kendi tavırlarını sorgulasınlar. Bizi kendileri gibi görmesinler. Biz kardeşliğin, barışın timsali bir milletiz” diye konuştu.

'nın asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tepki gösterdi. Kasapoğlu, "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum. Bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz. Kendi tavırlarını sorgulasınlar. Bizi kendileri gibi görmesinler. Biz kardeşliğin, barışın timsali bir milletiz" diye konuştu.

"UEFA'YI ADİL VE BASİRETLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne çevirmek isteyenler var." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, "Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum. Bakın, burada bir resim var. Griezmann'ın selamı. Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Bize değil, TFF'ye ulaştığı yönünde bilgiler var ancak bu bilgiler teyide muhtaç. Sahadaki başarısızlığını başka şekilde örtmek isteyenler bu ısrarından vazgeçmeli. Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. UEFA'yı bu açıdan adil ve basiretli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Son dakika: UEFA'nın skandal asker selamı kararına sert tepki SON DAKİKA: UEFA'NIN SKANDAL "ASKER SELAMI" KARARINA SERT TEPKİ

UEFA ASKER SELAMINA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Hürriyet'in haberine göre; UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

UEFA'dan Fransa maçındaki asker selamına soruşturma |Video UEFA'DAN FRANSA MAÇINDAKİ ASKER SELAMINA SORUŞTURMA |VİDEO

Paris'te Mehmetçiğe asker selamı! PARİS'TE MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI!

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