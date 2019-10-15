UEFA'nın asker selamına soruşturma başlatmasıyla ilgili Hükümetten sert tepki

UEFA’nın asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tepki gösterdi. Kasapoğlu, “Kendi tavırlarını sorgulasınlar. Bizi kendileri gibi görmesinler. Biz kardeşliğin, barışın timsali bir milletiz” diye konuştu.

UEFA'nın asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tepki gösterdi. Kasapoğlu, "UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum. Bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz. Kendi tavırlarını sorgulasınlar. Bizi kendileri gibi görmesinler. Biz kardeşliğin, barışın timsali bir milletiz" diye konuştu.

"UEFA'YI ADİL VE BASİRETLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"



"Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne çevirmek isteyenler var." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, "Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum. Bakın, burada bir resim var. Griezmann'ın selamı. Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Bize değil, TFF'ye ulaştığı yönünde bilgiler var ancak bu bilgiler teyide muhtaç. Sahadaki başarısızlığını başka şekilde örtmek isteyenler bu ısrarından vazgeçmeli. Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. UEFA'yı bu açıdan adil ve basiretli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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UEFA ASKER SELAMINA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Hürriyet'in haberine göre; UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.





Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.