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Fransa'nın ikiyüzlülüğü! Paris'te asker selamına sansür...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde A Milli Takımımız lider olarak gittiği Fransa'dan tekrar lider olarak geri döndü. Deplasmanında beraberlik golü sonrası taraftarına koşarak Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğimize destek olmak için asker selamı veren millilerimizin bu sevincini Fransız rejisi görmezden geldi. Fransız futbolcuların 2018'de Macron'a karşı asker selamı vermesi ise günlerde Fransız medyasında yer bulmuştu. İşte Fransa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyan kareler...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 12:44
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Fransa'nın ikiyüzlülüğü! Paris'te asker selamına sansür...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında dün gece Paris deplasmanında Fransa'ya konuk olan A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrılarak 2020 yolunda büyük bir avantaj elde etti.

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Fransa'nın ikiyüzlülüğü! Paris'te asker selamına sansür...

Maçın 76. dakikasında Giroud'un golü ile geriye düşen ay-yıldızlılar, bu gole 81. dakikada Kaan Ayhan ile karşılık verdi. Kaan'ın golü sonrası ay-yıldızlılar, Türkiye taraftarının bulunduğu tribüne koşarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' katılan Mehmetçik'e destek vermek amacıyla asker selamı verdi.

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Fransa'nın ikiyüzlülüğü! Paris'te asker selamına sansür...

Ancak maçı yayınlayan Fransız rejisi, millilerin bu sevincine adeta sansür uyguladı ve bu anları ekrana taşımadı. Büyük tepki alan bu hareket sonrası Türk halkı, milli takımın gol sevincini soyal medyada, 'Avrupa'nın fethi' etiketleri ile paylaştı.

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Fransa'nın ikiyüzlülüğü! Paris'te asker selamına sansür...

Millilerimize bu çirkin tutumu takınan Fransa medyası, Fransız futbolcular 2018 Dünya Kupası'nı kazandıkları zaman Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı asker selamı vermesine ise oldukça ılımlı yaklaşmışlardı.

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Fransa'nın ikiyüzlülüğü! Paris'te asker selamına sansür...

Fransız futbolcuların bu görüntüleri o dönem medyada geniş yer bulmuştu. Geçmişte yaşanan bu olaya karşılık milli futbolcularımızın asker selamına sansür uygulayan Fransızlar ikiyüzlülüğünü yine göstermiş oldu!

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