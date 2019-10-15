Fransa'nın ikiyüzlülüğü! Paris'te asker selamına sansür...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde A Milli Takımımız lider olarak gittiği Fransa'dan tekrar lider olarak geri döndü. Deplasmanında beraberlik golü sonrası taraftarına koşarak Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğimize destek olmak için asker selamı veren millilerimizin bu sevincini Fransız rejisi görmezden geldi. Fransız futbolcuların 2018'de Macron'a karşı asker selamı vermesi ise günlerde Fransız medyasında yer bulmuştu. İşte Fransa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyan kareler...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





