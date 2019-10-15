Beşiktaş'a kötü haber! 2 hafta oynamayacak

Son dakika haberi...Beşiktaş'a İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'den kötü haber geldi. Ruiz, sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'a İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'den kötü haber geldi.

Beşiktaş'a İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'den kötü haber... Ruiz, sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."