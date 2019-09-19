Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'ten A Haber'e özel açıklamalar

4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçimiz Rıya Kayaalp, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Nikah şahidim olduğunda söz vermiştim. Dünya şampiyonluğu geldi. Şimdi sıra olimpiyat şampiyonluğunda" dedi.

Başkan Erdoğan'ın kendisini aramasına değinen dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız her zaman bize evlenmemizi söylüyordu. Haziran'ın 25'inde nikah şahidim oldu. O gün de bunun sözünü vermiştik. Önce dünya şampiyonluğu, sonra da olimpiyat şampiyonluğu. İlk sözümüzü tuttuk Allah'ın izniyle. Benim maçımı izliyormuş benim haberim yoktu. Ben minderde tur atarken araması çok mutlu etti. Her zaman sporcuları tebrik ettiğini basından da biliyoruz. Allah razı olsun. Spora destek veriyor. Bazen 'Avrupa'da olsanız daha çok sahip çıkarlardı' diyorlar ama katılmıyorum. Burada daha fazla sahip çıkılıyor, ödül konusunda da öyle. Destek de çok iyi. Ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir." şeklinde konuştu.

Detaylar gelecek...