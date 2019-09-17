Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'i tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kübalı Oscar Pino Hinds 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Rıza Kayaalp 4 kez üst üste dünya şampiyonu olan ilk Türk güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı.
Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.
Rıza Kayalp'in dünya şampiyonu olduğu mücadelenin hemen bitiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebriklerini iletti. Milli gururumuz Rıza Kayaalp, Başkan Erdoğan'a şampiyonluğa nasıl ulaştığını anlattı ve tebriklerinden dolayı teşekkür etti.
TARİHE GEÇTİ
Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.
Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.
GREKOROMEN STİLDE 2 MADALYA
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı. Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.
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