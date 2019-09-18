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Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'in hedefi olimpiyatlar

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Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
DÜNYA ŞAMPİYONU RIZA KAYAALP HEDEFİNİ AÇIKLADI!

4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Türkiye'ye geldi. Ankara'ya gelen dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, "Olimpiyatlarda daha iyi olmak istiyorum" dedi.

Dünya şampiyonu , "Rekorlar her zaman kırılır. Önemli olan devam ettirebilmem. 9 Avrupa Şampiyonu olduysam 10 neden olmasın. 4 Dünya Şampiyonu olduysam 5 neden olmasın. Bunlar için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Olimpiyat şampiyonu olmak istediğini ifade eden dünya şampiyonu Kayaalp, "Bu kadar şampiyonluğun yanına bir de Olimpiyat şampiyonluğu koymak en büyük arzum, isteğim. Halkımızın da benden bunu istediğini biliyorum. Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğünün yanına bir de Olimpiyat şampiyonluğu yakışır. Ömür boyu da mutlu yaşarım. aksi durumda ömür boyu da bunun üzüntüsünü yaşarım. Umarım Allah bana o günleri göstermez. İnşallah güzel bir şekilde Olimpiyat şampiyonu olarak noktalarım." şeklinde konuştu.

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