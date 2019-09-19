Abdullah Avcı eleştirilere yanıt verdi! "Hangi oyun seviliyor?"
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bratislava maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, "Pas oyunumuz eleştiriliyor. Bundan 5 yıl önce de bekleyerek oynadığımız için eleştiriliyorduk. Hangi oyun seviliyor? İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncu grubumuz odaklandı. Umarım karşılığını alırız" dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bratislava maçı öncesinde konuştu. İşte Avcı'nın sözleri: "Beşiktaş'ın bulunduğu her kulvarda bir hedefi vardır. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan namağlup çıkan ve ülke puanına en çok katkı yapan takım"
HANGİ OYUN SEVİLİYOR?
"5 sene önce bekleyerek oynuyorduk, o eleştiriliyordu. Bugün pas oyunu eleştiriliyor. Ülkemizde pas oyunu eleştiriliyorsa hangi oyun beğeniliyor? Eleştiriler hakkında bilgim yok"
TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLACAĞIZ
"Hücum ve savunmayı doğru yapabilmek, hatta topun dışarıda ve havada olduğu bölümü bile hesaplamalıyız. Bratislava maçında rakipten daha fazla topa sahip olacağımızı düşünüyoruz"
MAÇA İYİ MOTİVE OLDUK
"Beşiktaş bu tarz maçları oynamaya alışkın bir takım. Oyuncu grubumuz odaklandı. Çalıştık ve rakiple ilgili analizleri sunduk. Umuyorum bunun karşılığını da sahada alırız"
GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Bratislava maçı öncesinde yaptığı konuşmada Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini söyledi. Karius, "Bunu başaracak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.
KARTAL'I BÜYÜKELÇİ KARŞILADI
Beşiktaş kafilesini Slovakya'da Büyükelçi Hatice Aslıgül Üğdül karşıladı. Futbolcular daha sonra kalacakları otele gitti.
AVCI'NIN ARKASINDAYIM
Fikret Orman, Abdullah Avcı'ya sahip çıkarak, "Onun arkasındamyı . Del Bosque'ye yapılanın ona yapılmasına izin vermeyeceğim" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'ya destek verdi. Avcı'nın sonuna kadar arkasında olduğunu ifade eden Orman,"Del Bosque'ye geldiğinde Yeniköy Kasabı yakıştırması yaptılar. Ardından aynı teknik direktör gitti İspanya'ya Dünya Kupası'nı kazandırdı. Abdullah Avcı'ya da aynısının yapılmasına müsaade etmeyeceğim. Onun her zaman yanında olacağım. Hocamızla bir yola çıktık ve başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.
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