Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'ten A Haber'e özel açıklamalar | Video

4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçimiz Rıya Kayaalp, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Nikah şahidim olduğunda söz vermiştim. Dünya şampiyonluğu geldi. Şimdi sıra olimpiyat şampiyonluğunda" dedi.