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19.09.2019
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'ten A Haber'e özel açıklamalar | Video
4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçimiz Rıya Kayaalp, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Nikah şahidim olduğunda söz vermiştim. Dünya şampiyonluğu geldi. Şimdi sıra olimpiyat şampiyonluğunda" dedi.
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