20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.09.2019

Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'ten A Haber'e özel açıklamalar | Video

4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçimiz Rıya Kayaalp, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Nikah şahidim olduğunda söz vermiştim. Dünya şampiyonluğu geldi. Şimdi sıra olimpiyat şampiyonluğunda" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Roma Başakşehir maçı canlı anlatım | Video
Roma Başakşehir maçı canlı anlatım | Video
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı anlatım | Video
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı anlatım | Video
Getafe Trabzonspor maçı canlı anlatım | Video
Getafe Trabzonspor maçı canlı anlatım | Video
Rıza Kayaalp'ten A Haber'e özel açıklamalar
Rıza Kayaalp'ten A Haber'e özel açıklamalar
Fatih Terim'den Ali Koç'a çok sert cevap!
Fatih Terim'den Ali Koç'a çok sert cevap!
Ahmet Ağaoğlu: Ben iyi oynamadım diye...
Ahmet Ağaoğlu: Ben iyi oynamadım diye...
Club Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım
Club Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım
Ahmet Ağaoğlu'dan Getafe maçı açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'dan Getafe maçı açıklaması
Mustafa Cengiz'den olay sözler: İnsanı hayvandan...
Mustafa Cengiz'den olay sözler: İnsanı hayvandan...
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp Türkiye'ye döndü İşte ilk sözleri | Video
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp Türkiye'ye döndü İşte ilk sözleri | Video
Futbol sahasına yıldırım düştü
Futbol sahasına yıldırım düştü
Fatih Terim İtalyanca soruya İtalyanca yanıt!
Fatih Terim İtalyanca soruya İtalyanca yanıt!
Daha Fazla Video Göster