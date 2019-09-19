Ünal Karaman'dan Getafe'ye gözdağı

Teknik direktör Ünal Karaman ile sağ bek Pereira, Getafe maçı öncesi Madrid'de basın toplantısı düzenledi. Karaman, "Trabzonspor yine kendi oyununu sergileyecektir" şeklinde konuştu.

Hem rakip hem kendi adlarına zor bir maç olacağını belirten 53 yaşındaki hoca, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok iyi bir ligde yer alıyorlar ve geçen yıl yaptıkları da ortada. İyi bir oyun, bize yakışan bir futbol sergilemeyi hedefliyoruz. Buradan puan ya da puanlarla ülkemize dönmek istiyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızın özverisinin bizi daha iyi noktaya taşıyacak bir planımız olacak" dedi.



Sakat futbolcular için geçen seneden itibaren birçok zorlukla karşılaştıklarını ve bu konularda antrenmanlı oldukların belirten 53 yaşındaki hoca, "Eksiğiz ama sahaya çıkıp yüreğiyle oynayacak futbolcularımız olacak. Sonuna kadar mücadele edecek talebelerim var. Trabzonspor yine kendi oyununu sergileyecektir. İyi takım olsalar da mutlaka açık verecekler. Amacımız rakibimizin vereceği açığı en iyi şekilde değerlendirebilecek oyun kurgusu içerisinde yer alabilmek" diye konuştu.



Karaman şöyle devam etti: "Getafe'nin güçlü ve zayıf yanlarını analiz ettik. Ona göre bir oyun planı hazırladık. Getafe güçlü bir takım, çok iyi oyuncuları var ama bu demek değil ki biz de çaresiziz. Çıkıp sonuna kadar savaşacağız. İşimiz zor ama hazırlıklıyız. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız bunu biliyoruz. Sporun her türlü sonucunu kabul etmiş biriyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bütün oyuncuların forma giyebilme şansı var."