Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı rakibini yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalyayı kazandı.
RIZA KAYAALP TARİHE GEÇTİ
Üst üste 4. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, bu başarıya ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'i tebrik etti
- Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması
- Erdoğan, Nihat Özdemir'i kabul etti
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyondan ilk sözler: Çok mutluyum, gururluyum
- Ronaldo 14 yıl öncesini böyle hatırladı ve ağladı
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve golleri!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Terim'den flaş Diagne sözleri
- Başkan Erdoğan zaferi böyle takip etti
Daha Fazla Gör
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?
- Çukur 68. son bölüm izleyicilerle buluştu! Çukur 69. yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında