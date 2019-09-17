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Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
RIZA KAYAALP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli güreşçimiz , Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı rakibini yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcumuz , Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalyayı kazandı.

Son dakika: Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu |Video SON DAKİKA: RIZA KAYAALP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU |VİDEO

RIZA KAYAALP TARİHE GEÇTİ

Üst üste 4. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, bu başarıya ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu RIZA KAYAALP 4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

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Cavit Cavit

maşallah

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cevapla 17.09.2019 23:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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