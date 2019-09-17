Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı rakibini yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalyayı kazandı.

RIZA KAYAALP TARİHE GEÇTİ

Üst üste 4. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, bu başarıya ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.