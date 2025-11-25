Kanser tedavisinde kullanılan 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’nın kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldığını açıkladı. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay’ın eşi kimdir? Ali Başak Karatay hasta mıydı, neden vefat etti?
- Baraj doluluk oranlarında son durum ne: İstanbul, Ankara, Bursa su seviyesi düştü mü?
- TOKİ 500 Bin Sosyal Konut kurası ne zaman? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
- Taksim metrosu kapandı mı, ne zaman açılacak? Son dakika Valilik açıklaması
- Meteoroloji’den uyarı! Sis, pus, sağanak… Hepsi aynı anda geliyor
- DSİ personel alımı kura tarihi: 1389 işçi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Yerli Malı Haftası nedir, hangi gün başlıyor? 2025 kutlama tarihleri
- Benzin ve motorinde indirim var mı? 24 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
- NATOM kararı nedir, ne anlama geliyor? THY uçuşlarını neden durdurdu?
- THY indirimli yurt dışı uçak bileti: Kampanya duyuruldu! Fiyatlar ve rota listesi
- BİM 25-28 Kasım indirim kataloğu: Elektronik ve günlük ev ürünleri listede
- Diyanet 1250 personel alımı başvuru ekranı: Kur’an kursu öğreticisi şartları neler?