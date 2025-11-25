25 Kasım 2025, Salı
Kanser tedavisinde kullanılan 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Kanser tedavisinde kullanılan 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 10:08 Güncelleme: 25.11.2025 10:09
Kanser tedavisinde kullanılan 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’nın kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımı (X)Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımı (X)

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kanser tedavisinde kullanılan 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Kanser tedavisinde kullanılan 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Kanser tedavisinde kullanılan 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

