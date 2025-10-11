Bebeklerde diş çıkarma hakkında doğru bilinen yanlışlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayten Norvuzova, bebeklerde diş çıkarma dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışları ve ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Norvuzova, "Her bebekte diş çıkarma süreci farklıdır, 38 derecenin üzerindeki ateş diş çıkarma değil enfeksiyon belirtisidir" dedi.

Bebeklerde diş çıkarma genellikle 4-7. aylar arasında başlasa da, her çocuğun gelişim süreci farklı ilerler. Dişlerin erken ya da geç çıkması genetik faktörlerle ilişkilidir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Ayten Norvuzova, diş çıkarma dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışları ve ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

"Her bebekte diş çıkarma süreci farklı ilerler"

Dr. Norvuzova, diş çıkarma döneminde görülen belirtilerin çoğunun normal olduğunu belirterek, "Diş çıkarma dönemi her çocukta farklı ilerleyebilir. Hafif belirtiler normaldir. Ateş olabilir ancak 38°C'nin üzerinde ateş, ishal veya döküntü gibi sistemik semptomlar diş çıkarmadan daha çok bakteriyel veya viral enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bu durumlarda mutlaka hekime başvurulmalıdır" dedi. Norvuzova, en sık görülen belirtiler arasında huzursuzluk, salya artışı, elleri veya eşyaları ağza götürme, diş etlerinde kaşıntı ve kızarıklık, hafif ateş (38°C'nin altında), iştahsızlık, uykusuzluk ve diş etinde şişlik yer aldığını belirtti.

Ebeveynler için pratik öneriler

Dr. Norvuzova, diş çıkarma döneminde bebeklerin rahatlaması için ebeveynlere çeşitli önerilerde bulundu. Soğuk (donmuş olmayan) diş kaşıyıcılarının diş etlerini rahatlattığını belirten Norvuzova, bebeklerin sık sık ellerini ve oyuncaklarını ağızlarına götürdüklerini, bu nedenle hijyenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Diş etlerine temiz bir parmakla nazikçe masaj yapılabileceğini söyleyen Norvuzova, doktor onayıyla uygun yaş grubundaki bebeklerde soğuk meyve pürelerinin de rahatlatıcı etkisi olabileceğini ifade etti. Bebeklerin aşırı huzursuz olduğu durumlarda hekimin önerisiyle parasetamol gibi ağrı kesicilerin kullanılabileceğini dile getiren Norvuzova, lokal anestezik içeren diş jellerinin ise toksik etkileri nedeniyle önerilmediğini sözlerine ekledi.

Diş çıkarma hakkında doğru bilinen yanlışlar

Dr. Norvuzova, ebeveynler arasında yaygın olan bazı yanlış inanışlara da açıklık getirdi. Kehribar kolyelerin diş çıkarma belirtilerini azalttığına dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını belirten Norvuzova, "Aksine, boğulma ve aspirasyon riski nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır" uyarısında bulundu. Diş çıkarma döneminde görülen ishal konusuna da değinen Norvuzova, "Hafif dışkı değişiklikleri olabilir ancak şiddetli ishal diş çıkarma belirtisi değildir" dedi. Tüm dişlerin bir anda çıktığı yönündeki inanışın da doğru olmadığını belirten Dr. Norvuzova, "Genellikle her seferde bir ya da iki diş çıkar ve bu süreç aylar sürebilir" ifadelerini kullandı. Ateşin her zaman normal kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Norvuzova, "Diş çıkarma hafif ateş yapabilir ancak 38°C üzerindeki ateş, başka bir enfeksiyonun habercisi olabilir" şeklinde konuştu.