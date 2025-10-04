Yıldırım tehlikesine karşı alınması gereken 6 önlem

Yıldırım, önlem alınmadığında saniyeler içinde ölüm riski taşıyor.

Uzmanlar, gökyüzünde şimşeklerin belirmesi veya gök gürültüsü işitilmesi durumunda dışarıda kalmanın ciddi bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

Özellikle açık alanlarda uzun süre bulunmanın hayati tehlikeyi artırdığı belirtiliyor.

1. GÜVENİLİR BİR YAPIYA SIĞININ

Kapalı, elektrik tesisatı bulunan binalar en güvenli alanlar olarak kabul ediliyor.

Açık pazar yerleri, tente altları, kulübeler veya yarı açık yapılar koruma sağlamıyor.

Araç seçeneği varsa, camları kapalı metal gövdeli otomobiller koruma sağlıyor.

Bu tür araçlar elektrik akımını dış yüzeyden ilettiği için içindekileri koruyabiliyor. Motosiklet, traktör veya üstü açık araçlar ise güvenlik sağlamıyor.

2. AĞAÇLARDAN UZAK DURUN

Sığınacak bir alan bulunamıyorsa, yüksek tepelerden ve açık düzlüklerden uzaklaşmak gerekiyor.

Su kenarları riskli oluyor, göl, dere veya deniz yakınında durmak tehlikeyi artırıyor.

Tek başına duran uzun ağaçların altı yıldırımın en çok düştüğü alanlardan biri olarak görülüyor.

Uzmanlara göre çömelme pozisyonu yalnızca hiçbir güvenli yerin bulunmadığı son çare olarak düşünülüyor.

3. YÜKSEK ALANLARDAN UZAKLAŞIN

Su, yıldırımın akımını geniş bir alana yayabiliyor. Yüzüyorsanız ya da teknedeyseniz en kısa sürede karaya çıkıp kapalı bir yere yönelmek gerekiyor.

Metal nesneler yıldırımı çekmese de iletken oldukları için tehlike yaratıyor.

Çitler, direkler, bisiklet, kamp malzemeleri, balık oltaları gibi metal eşyaların yakınında bulunmamak gerekiyor.

4. GRUP HALİNDEYKEN MESAFEYE DİKKAT EDİN

Açık alanda kalabalık bir grupla bulunuyorsanız, tek bir yıldırım darbesinde birden fazla kişinin zarar görmesini önlemek için aralıklı durmak öneriliyor.

Yaklaşık 5 - 6 metre mesafe bırakmak hem güvenliği artırıyor hem de olası bir durumda birbirine yardım etmeyi kolaylaştırıyor.

5. TEHLİKE İŞARETLERİNE DİKKAT EDİN

Saçların diken diken olması, ciltte karıncalanma hissi veya metalik bir çıtırtı sesi yıldırımın çok yakın olduğunun işareti olabiliyor.

Bu durumda hemen kapalı bir yere yönelmek gerekiyor. Sığınak yoksa en alçak noktaya geçmek, ancak yere tamamen uzanmamak gerekiyor.

6. KAPALI ALANDA DA ÖNLEM ALINMALI

Binaya girdikten sonra da bazı önlemler gerekiyor. Kablolu telefon kullanmamak, prize takılı cihazlara dokunmamak ve musluklardan uzak durmak öneriliyor.

Cep telefonları ve kablosuz cihazlar genellikle risk taşımıyor; ancak şarjdayken kullanmak tehlikeli olabiliyor.