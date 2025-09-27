Uzman uyardı: Eylül-ekim grip aşısı için altın zaman!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbaharın gelişiyle grip mevsiminin kapıda olduğuna dikkat çekerek, eylül ve ekim ayları grip aşısı için en uygun zaman dilimi olduğunu belirtti.

Özlü, özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler, kronik hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, gebeler ve sürekli aspirin kullanan çocuklar mutlaka aşı olmaları gerektiğini belirterek, "Grip aşısının etkisini göstermesi yaklaşık 15-20 gün sürüyor. Bu nedenle, ekim ayından itibaren başlayan grip salgınlarına karşı vücudun zamanında bağışıklık geliştirebilmesi için aşının bir an önce yapılması büyük önem taşıyor. Aşının sağladığı koruma 6-7 ay sürebiliyor, bu da grip mevsimi boyunca yeterli koruma sağlıyor" dedi.

Grip aşısı olmanın tam zamanı olduğunu kaydeden Özlü, "Aslında grip aşısı yaptırmak için tam zamanındayız, mevsim olarak en uygun dönemdeyiz. Özellikle risk grubunda olan, grip geçirme ihtimali yüksek ya da grip geçirdiğinde bunu ağır ve komplikasyonlu atlatabilecek hastalar için şu an aşının yapılması en uygun zamandır. Aşı yapıldıktan yaklaşık 15-20 gün sonra bağışıklık yeterli düzeye ulaşır. Zaten ekim aylarından itibaren grip salgınlarının başladığını biliyoruz. Dolayısıyla salgınlar başladığında vücutta yeterli antikor düzeyi oluşmuş olacak ve bu şekilde iyi bir koruma sağlanacaktır. Aşının sağladığı koruma yaklaşık 6-7 ay sürer, bu da mevsim boyunca yeterli olur. Bu nedenle aşıların yapılması gereken ideal zaman şu andır. En ideali eylül-ekim aylarında yapılmasıdır ancak unutulmuş veya gecikilirse daha sonraki dönemlerde de yapılabilir. Yani salgın bitmediği sürece grip aşısı yapılabilir çünkü aşıdan sonra 15 gün içinde koruyuculuk başlıyor" şeklinde konuştu.



KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

Grip aşısını özellikle risk gruplarına tavsiye ettiklerini ifade eden Özlü, "Grip aşısı özellikle risk gruplarına tavsiye edilmektedir. 65 yaş üzerindeki herkes aşı yaptırmalıdır. 65 yaş altı ancak kronik hastalığı olanlar: Kronik akciğer hastalığı (astım, KOAH, bronşektazi, akciğer sertleşmesi gibi), kalp hastalığı, karaciğer veya böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin de aşı olması gerekir. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar veya bağışıklığı baskılanmış hastalığı olan kişiler aşı yaptırmalıdır. Gebeler: Grip sezonu içinde hamile kalacak veya hamile olarak bu döneme girecek olan kadınların da grip aşısı yaptırması gerekir. Çünkü gebelik, grip ile ilişkili komplikasyon riskini artırıyor. Bu aşı gebelere de yapılabilir. 6 aylık, 18 yaş arası sürekli aspirin kullanması gerekenler sağlık nedeniyle gençlere bu aşının yapılması gerekiyor" diye konuştu.



KORUNMA YOLLARI

Özlü, gripten korunma yollarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kış yaklaşıyor, sonbahara girdik ve okulların açılmasıyla birlikte salgınlar da başladı. Önce çocuklar hastalanıyor, ardından bu hastalık ailelere taşınıyor. Şu anda çok sayıda solunum yolu enfeksiyonu vakasıyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor. Önerilerimiz: Hasta olan kişilerin, özellikle çocukların, mümkünse okula, işe, topluma karışmaması gerekir. Çünkü virüs hastadan sağlam kişilere bulaşır. Eğer hasta kişinin toplum içine çıkması gerekiyorsa mutlaka maske takması önerilir. Burada önemli olan sağlıklı kişilerin değil hasta kişilerin maske kullanmasıdır. Sağlıklı bireyler nasıl korunmalı? Hasta kişilerle temastan kaçınılmalı (hapşıran, öksüren, burnu akan, ateşi olan kişilerle mesafe korunmalı). Kalabalık, kapalı ve havasız ortamlardan uzak durulmalı. El hijyenine dikkat edilmeli. Ortak alanlarda başkalarının temas ettiği yüzeylere dokunulduğunda ya da tokalaşıldığında eller mutlaka yıkanmalı veya alkol bazlı dezenfektanla temizlenmelidir. Bunlar hastalıklardan korunmanın en etkili yollarıdır. Bunlara ek olarak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için dengeli ve sağlıklı beslenmeli (mevsim sebzeleri, meyveleri, proteinli gıdalar), yeterli miktarda su içilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı, kaliteli ve yeterli uyku uyunmalıdır."