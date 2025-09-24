Vücudunuz sizi uyarıyor: bu belirtilere dikkat

Ani kilo kaybı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik ve idrarda ya da dışkıda kan gibi şikâyetlerin ciddiye alınması gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Murtaza Çit, söz konusu belirtilerin önemli hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Tiroit bezinin hızlı çalışması (hipertiroidi), şeker hastalıkları, böbreküstü veya hipofiz bezlerindeki hormonal bozukluklar gibi sebeplerin kilo kaybının en önemli nedenleri arasında olduğunu aktaran Uzm. Dr. Murtaza Çit, mide-bağırsak hastalıkları, çölyak, ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve kronik ishal gibi rahatsızlıkların da kilo kaybına neden olabildiğini söyledi.

Uzm. Dr. Murtaza Çit, "Kanserler de (akciğer, mide, bağırsak, pankreas gibi) ilk belirti olarak kilo kaybı ile ortaya çıkabilir. Eğer kişi son 6 ayda, herhangi bir diyet yapmadan, vücut ağırlığının yüzde 5'inden fazlasını kaybetmişse bu durum mutlaka araştırılmalıdır" diye konuştu.

Kalp krizinin habercisi olabilir

Göğüs ağrısının en sık kalp hastalıklarıyla ilişkili olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Murtaza Çit, özellikle kalp krizi ve akciğer embolisinin hayati tehlike oluşturduğunu belirtti. Uzm. Dr. Murtaza Çit, "Ani ve yırtılır tarzda ağrı aort damarında yırtılmayı (aort diseksiyonu) düşündürebilir. Göğüs ağrısı ile nefes darlığı birlikte görülüyorsa zaman kaybetmeden acile başvurulmalıdır" diye uyardı.

Halsizlik ve yorgunluk hafife alınmamalı

Halsizlik ve yorgunluğun tek başına yaşam tarzı kaynaklı olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Murtaza Çit, uzun süren şikâyetlerin ciddi hastalıklarla bağlantılı olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Murtaza Çit, "Kansızlık, vitamin-mineral eksiklikleri, romatizmal ve kronik organ hastalıkları, tiroit bezinin az çalışması gibi nedenler sık görülüyor. Eğer yorgunluk baş dönmesi, iştah kaybı ve güçsüzlükle birlikteyse mutlaka tıbbi değerlendirme gerekir" ifadelerini kullandı.

İdrarda ve dışkıda kan alarm nedenidir

Uzm. Dr. Murtaza Çit, idrarda görülen kanın böbrek, mesane ve prostat kaynaklı olabileceğini, bazı durumlarda romatizmal hastalıklar veya ilaçların da etkili olabileceğini belirtti. Dışkıda kanın rengine göre kaynağın değiştiğini vurgulayan Uzm. Dr. Murtaza Çit, "Siyah dışkı mide kanamasına, parlak kırmızı dışkı ise hemoroit ya da makat çatlağına işaret edebilir. Bu durumda endoskopi ve kolonoskopi yapılması gerekir" dedi. Uzm. Dr. Murtaza Çit, ani kilo kaybı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, idrar veya dışkıda kan gibi bulguların kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu belirtiler bazen basit bir nedenin sonucu olsa da ciddi hastalıkların ilk işareti olabilir. Erken tanı, tedavide başarı şansını artırır" diye konuştu.