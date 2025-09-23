Uzmanından kritik uyarı: "Cilt ürünlerinde doktor kontrolü şart"

Cildiye Uzmanı Nalan Kükürt, "İnternetten alınan, eczanelerden alınmayan birçok üründe çeşitli kimyasal maddeler, kanserojen, toksit, alerjen maddeler olabiliyor. Bunlar kullanıldığında şiddetli alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Bu ürünler mutlaka doktor kontrolünde alınmalı" dedi.

Adana'da bir vatandaş internetten aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra yüzünde ve kafasında şişlikler oluşması !alerjik reaksiyonları' gündeme getirdi. Özel Medline Adana Hastanesi Cildiye Uzmanı Nalan Kükürt'te konuyla ilgili vatandaşları bilgilendi. Kükürt, "İnternetten alınan, eczanelerden alınmayan birçok üründe çeşitli kimyasal maddeler, kanserojen, toksit, alerjen maddeler olabiliyor. Bunlar kullanıldığında şiddetli alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Kızarıklık, kaşıntı, şişlik, özellikle yüz çevresinde, göz kapağı ve dudakta ödem, hatta nefes darlığına kadar gidebilen alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz" diye konuştu.

"Eczanelerden orijinal ürünler alınmalı"

Kükürt, özelikle cilde uygulanacak ürünlerin mutlaka doktor önerisiyle alınması gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Eczanelerden, yetkili bayilerden orijinal ürün seçilmeli, bakanlık onaylı ürünleri kullanmaya özen göstermeliyiz. Piyasada şampuan gibi ürünler var ama birçok kimyasal içerdiği için alerji riski yüksek. Bunları mutlaka doktor kontrolünde ve öneriyle, eczane ürünlerini tercih ederek kullanmak en önemlisi. Alerjik reaksiyon her şeye karşı olabilir. Eğer ürünün içindeki herhangi bir kimyasala alerjiniz varsa, ürün orijinal bile olsa alerji görülebilir. Bunun için alerji testleri uygulanmakta, herhangi bir kimyasala alerjiniz olup olmadığı önceden tesit edilebiliniyor."

Kükürt, alerji dışında bu ürünlerin kalıcı lekelere, saç dökülmelerine, izlere de sebep olabileceğini sözlerine ekledi.