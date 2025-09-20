Enfeksiyon hastalıklarından korunmada dikkat edilmesi gerekenler

Enfeksiyon hastalıkları, virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi mikroorganizmaların yol açtığı, hem bireysel hem toplumsal sağlığı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarıdır.

Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, bu hastalıkların yayılma yolları, korunma yöntemleri ve günümüzde artan önemine dair önemli bilgiler paylaştı.

Enfeksiyon hastalıklarının yayılma yolları

Doç. Dr. Boşnak, enfeksiyonların hava yolu, temas, su ve gıda kaynaklı ya da vektörler aracılığıyla hızla bulaşabildiğini vurguladı. Boşnak, "Grip, Covıd-19, tüberküloz ve hepatit gibi hastalıklar, bulaşıcılık açısından özel dikkat gerektirir" dedi.

Korunma yolları ve aşıların rolü

Doç. Dr. Boşnak, "El hijyenine özen göstermek, maske kullanmak, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak ve aşıları zamanında yaptırmak, enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yöntemleridir. Ayrıca sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam bağışıklık sistemini güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Antibiyotik direnci ve tedavi güçlükleri

Doç. Dr. Boşnak, "Antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımı, mikropların direnç kazanmasına neden olur. Bu da tedaviyi zorlaştırır. Antibiyotikler yalnızca doktor kontrolünde kullanılmalıdır" uyarısında bulundu.

"Covıd-19 pandemisinden alınan dersler"

Boşnak, "Covıd-19 pandemisi, enfeksiyon hastalıklarının ne kadar hızlı yayılabileceğini gözler önüne serdi. Bu nedenle kişisel hijyen ve toplum sağlığı önlemleri artık her zamankinden daha kritik" diye konuştu.