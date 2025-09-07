Aydın’da hastanelerde QR kod ile dijital temizlik dönemi başladı
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yaygınlaştırılan 'QR Kod Temizlik Uygulaması' Aydın’daki hastanelerde de hayata geçirildi. Uygulama ile temizlik süreçleri dijital ortamda izlenebilir hale geldi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uygulama Nazilli Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Germencik Devlet Hastanesi ve Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.
Yeni sistemle hasta, hasta yakını ve personel, cep telefonlarıyla karekodları okutarak ortamın temizlik durumunu 'Temiz', 'Kısmen Temiz' veya 'Kirli' olarak değerlendirebilecek. Yapılan değerlendirmeler anında ilgili personele ve yöneticilere SMS ile iletilerek aksaklıkların hızla giderilmesi sağlanacak.
Görevli personelin temizlik işlemlerini QR kod ile sisteme işlemesi sayesinde tarih, saat ve alan bilgileri kayıt altına alınarak sürecin şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi hedeflenirken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, dijital teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak sağlık tesislerini daha güvenli, daha temiz ve daha modern bir hizmet alanı haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Şenkul, hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden faydalanırken en yüksek hijyen standartlarına ulaşmasının amaçlandığını vurguladı.
