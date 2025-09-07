Aydın’da hastanelerde QR kod ile dijital temizlik dönemi başladı

Fotoğraf (İHA)



Görevli personelin temizlik işlemlerini QR kod ile sisteme işlemesi sayesinde tarih, saat ve alan bilgileri kayıt altına alınarak sürecin şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi hedeflenirken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, dijital teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak sağlık tesislerini daha güvenli, daha temiz ve daha modern bir hizmet alanı haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şenkul, hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden faydalanırken en yüksek hijyen standartlarına ulaşmasının amaçlandığını vurguladı.