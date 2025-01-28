Salmonella’dan nasıl korunuruz? Enfeksiyonu ölümcül olabilir! Gıda üreticileri dikkatli olmalı

Son günlerde İzmir'de yediği kumpirde salmonella bakterisi tespit edilen bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada "Salmonella nedir?" ve "Salmonella nasıl bulaşır?" soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Salmonella nedir ve nasıl korunulur? A Haber ekranlarında, uzmanlar tarafından açıklığa kavuşturulacak bu konu, sağlığımızı tehlikeye atan önemli bir bakteriyi ele aldı.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae ailesine ait gram-negatif bir bakteridir. İnsanlar için yaklaşık 2000 farklı alt tipi bulunan bu bakteri, genellikle bağırsak enfeksiyonlarına yol açar. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo), sadece insanlarda hastalığa neden olan türlerdir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun dışında kalan Salmonella alt türleri, non-tifoidal salmonellalar olarak bilinir.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Salmonella, kontamine (bakteri bulaşmış) suların içilmesi veya kullanılması yoluyla bulaşabilir. Ayrıca, hayvan ve insan atıklarının düzgün bir şekilde bertaraf edilmemesi, bu atıkların su kaynaklarına karışması da bakterinin yayılmasına neden olabilir.

Bakteri, şu yollarla da bulaşabilir:

İyi pişirilmemiş et, yumurta ve süt ürünleri tüketimi

Çiğ sebze, meyve, baharatlar ve çerezler

Pastörize edilmemiş süt ve peynir

Hasta kümes hayvanlarıyla temas

Evcil hayvanlar ve sürüngenler ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması

Salmonella ayrıca, hasta insanlardan da diğer insanlara bulaşabilir.

SALMONELLA BAKTERİSİ BELİRTİLERİ

Salmonella bakterisinin vücuda girmesinin ardından 12-72 saat içinde şu belirtiler ortaya çıkar:

İshal

Ateş

Bulantı ve kusma

Karın krampları

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Ancak bazı durumlarda, ishal o kadar şiddetli olabilir ki, hastanın hastaneye yatması gerekebilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde hastalık daha ciddi seyreder ve tıbbi müdahale gerekebilir.

Evde ve Dışarıda Korunma Yöntemleri

Salmonella bakterisinden korunmak için, hem evde hem de dışarıda dikkat edilmesi gereken önemli önlemler bulunmaktadır. Et ve yumurtalar gibi gıdaların iyi pişirilmesi, çiğ sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, hijyen kurallarına titizlikle uyulması, sağlığımızı tehlikeye atabilecek bu bakteriden korunmanın anahtarlarındandır. Ayrıca, ellerin sık sık yıkanması ve dışarıda yemek yerken güvenilir yerlerden gıda temin edilmesi, bu bakteriye karşı alınacak önlemler arasında yer alıyor.