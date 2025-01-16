Yediği kumpir canına mal oldu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

NE OLMUŞTU? Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü. Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Olaydan 2 gün sonra evde dinlenen Servet Polat, ailesi tarafından tuvalette hareketsiz halde bulunmuştu. Aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi olmuştu.





SALMONELLA NASIL BULAŞIR?



Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,



İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,



İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması,



Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdaların tükeltilmesi,



Pastörize edilmemiş süt,peynir tüketimi,



Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezlerin tüketimi,