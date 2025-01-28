Salmonella tehlikesi: Gıdalarda hijyen uyarısı!

İyi yıkanmamış çiğ et, yumurta, sebze ve meyveler. Bu gıdalar, Salmonella'nın yaygın bulaşma kaynakları arasında yer alıyor. Vücuda ağız yoluyla giren bakteri, ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Peki, hem evde hem de dışarıda bu bakteriden korunmak için nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde…

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