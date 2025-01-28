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Salmonella tehlikesi: Gıdalarda hijyen uyarısı!

Salmonella tehlikesi: Gıdalarda hijyen uyarısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 20:19
İyi yıkanmamış çiğ et, yumurta, sebze ve meyveler. Bu gıdalar, Salmonella'nın yaygın bulaşma kaynakları arasında yer alıyor. Vücuda ağız yoluyla giren bakteri, ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Peki, hem evde hem de dışarıda bu bakteriden korunmak için nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde…
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Salmonella tehlikesi: Gıdalarda hijyen uyarısı!
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