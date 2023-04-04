Bir yudumunda bile şifa saklı! Canan Karatay sütteki mucizeyi açıkladı! Doğal antibiyotiğe dönüşüyor...

UYARI:

Çocuklara yarım çay bardağı kadar verilmesi gerekir. Yetişkinler ise bir su bardağı kadar tüketebilir. Sarımsaklı süt kronik hastalar tarafından tüketilmemeli. Ayrıca antibiyotik ilaçlarla alınmamalı. Sağlıklı bireyler haftada 3-4 kez tüketebilir. Çocuklara ise haftada 2 kez verilmeli. Sarımsaklı süt güçlü bir antibiyotik kaynağı olduğundan fazla tüketilmesi sakıncalıdır.