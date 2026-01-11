İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD–İsrail hattına sert mesaj: “Kaosu siz körüklüyorsunuz!”

"İnsanların kaygıları var, onlarla oturup konuşmalıyız ve görevimizse bu kaygıları gidermeliyiz" diyen Pezeşkiyan, "Ancak asıl görev, bir grup yağmacının gelip tüm toplumu yok etmesine izin vermemektir" ifadelerini kullandı.

Reformist kimliğiyle bilinen Pezeşkiyan'ın açıklamaları, protestoların derinleştiği bir dönemde söylemini sertleştirdiğine işaret etti. Artan hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren gösterilerin, zamanla İran'daki teokratik yapıya doğrudan bir meydan okumaya dönüştüğünü belirten Pezeşkiyan, devletin halkın taleplerini dinlemeye açık olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yetkililerin protestocuların taleplerini dinleyeceğini belirtirken, ülke genelinde yayılan gösteriler sırasında "yağmacıların tüm toplumu yok etmeye çalıştığını" savundu. Pezeşkiyan, İran'ın düşmanlarının 12 gün süren savaşın ardından ülkede kaos ve düzensizlik yaratmak istediğini ileri sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'daki İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde (Musalla) anma töreni düzenlendi. Törene katıkan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan konuşma yaptı. (AA)

"TERÖRİSTLER CAMİLERİ YAKIYOR, KAMU MALLARINI HEDEF ALIYOR"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yabancı güçlerle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü "terörist unsurların" masum insanları öldürdüğünü, camileri yaktığını ve kamu mallarına saldırdığını iddia etti. Bu grupların protestoları istismar ederek ülkede istikrarsızlık yaratmayı hedeflediğini savundu.

Pezeşkiyan, halka seslenerek insanların "yağmacılar ve teröristlerden" uzak durması gerektiğini söyledi.

ABD VE İSRAİL'İ SUÇLADI

İran Cumhurbaşkanı, protestoların arkasında dış güçlerin bulunduğunu öne sürerek, ABD ve İsrail'in İran'da istikrarsızlık oluşturmak amacıyla "yağmacılara talimat verdiğini" iddia etti. Pezeşkiyan, İran'ın bu tür girişimlere karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti.

RÖPORTAJ GECİKMELİ YAYIMLANDI

İran devlet televizyonu, Pezeşkiyan ile yapılan röportajı pazar günü yayımladı. Röportajın cumartesi günü yayımlanacağı duyurulmasına rağmen, planlanan saatte ekrana getirilmemesi dikkat çekti.

İran'da protestolar, 28 Aralık'ta ülke para biriminin sert değer kaybı ve ağırlaşan ekonomik koşulların ardından başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Yetkililer protestoları "şiddet olayları" olarak nitelendirirken, insan hakları örgütleri can kaybının arttığına dikkat çekiyor.