Koronavirüs aşısı artık çocuklara da zorunlu! Temel çocukluk aşıları listesine eklendi! Dünya genelinde bir ilk

PFİZER/BİONTECH COVİD-19 AŞISININ UYGULANMASINA ONAY

Bu haftanın başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti. Bu gelişme ile aşıların ABD'de 28 milyon çocuğa ulaştırılmasının önü açılmış, nadir görülen kalp zarı iltihabı gibi yan etkilerin ise hastaneye yatış ve ölümün önlenmesi de dahil olmak üzere aşıların faydalarının riskinden daha ağır bastığı belirtilmişti.