Yerli aşı ne zaman çıkacak | Türkiye'yi yakından ilgilendiren haber! 3 hafta sonra başlayacak

Çalış, "İki veya üç hafta sonra gönüllülerden alacağımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliğini ortaya koyacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Aşımızın etkinliğini belirledikten sonra sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz. Faz-3 aşamasına geçmiş olacağız. Bu aşamada Sağlık Bakanlığı devreye girecek. Çünkü faz-3 çalışmaları en az 3 bin kişi üzerinde ve başka ülkelerde de yapılacak kapsamlı bir çalışma olacak" dedi. Aday aşının ikinci doz uygulaması yapılan bir aşı gönüllüsü ise hiçbir yan etki görülmediğini belirtti.