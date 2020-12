Erkekler dikkat! O madde kısırlığa sebep oluyor

HER YIL 300 MİLYON TON

Endokrin engelleyicilerini başında plastiklerin yer aldığını söyleyen Doç. Dr. İlhan, "Şu an dünyada her yıl 300 milyon ton plastik çevreye salınıyor. Okyanuslarda ise her yıl 8 milyon ton plastik çevreye salınıyor. Bu plastiklerde bir şekilde insan vücuduna giriyor. Bu plastiklerin giriş yollarının en başında tükettiğimiz besinler geliyor. Sonrasında içme suları hatta solunum sistemimiz plastiklerin vücudumuza girmesinde önemli rol oynuyor" dedi.