Erkekler dikkat! O madde kısırlığa sebep oluyor

ÇOK SAYIDA SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇIYOR

Vücudumuza giren plastiğin hangi tip olduğunun önemli olduğunu belirten Doç. Dr. İlhan, "Bizler plastikleri 7 sınıfta inceliyoruz. Bu inceleme sonucunda üçüncü ve yedinci tip plastikleri vücudumuz için sorunlu görüyoruz. Üçüncü tip olan PVC dediğimiz plastikler karaciğer kanserine, erkeklerde kısırlığa ve otizme kadar birçok sağlık sorununa neden oluyor. PVC'nin yapısına katılan ftalatlar plastiklere esneklik katmak için çok yaygın kullanılıyor. Ftalatların kısırlık ve karaciğer kanserine sebep olabildiği, erken ergenliğe girmeye sebep olabileceği gösterilmiştir. Bu plastiklerin aynı zamanda tiroit ve pankreas bozukluklarına, metabolik sendroma ve obezite gibi sağlık sorununa neden olduğu biliniyor" dedi.