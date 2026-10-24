Özgür Özel'in asıl korkusu ne? A Haber’i hedef almıştı: Sert tepki
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sözde basın özgürlüğü söylemlerinin arkasına saklanarak yerli ve milli medyayı açıkça hedef tahtasına koydu. A Haber’i "Yayın yaptırmayız" diyerek tehdit eden, bununla da yetinmeyip vatandaşları sokağa çağırarak Avrupa'daki kaos dalgasını Türkiye'ye taşımaya kalkan Özel'in çifte standardı büyük tepki çekti. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Özgür Özel'in bu büyük hezeyanının arkasında yatan asıl korkuyu ve A Haber'in gün yüzüne çıkardığı kirli çarkı köşesinde tek tek deşifre etti.
Her fırsatta "demokrasi" ve "özgür basın" naraları atan Yeni Parti lideri Özgür Özel, gerçekler yüzüne vurulunca vesayetçi kodlarına geri döndü. Millete hakikati ulaştıran yerli ve milli basını hedef gösteren Özel, kamuoyunun gözü önünde A Haber'i tehdit ederek "Yayın yaptırmayız" ifadeleriyle parmak salladı.
Siyasi tükenmişliğini örtbas etmek için medyayı ikiye bölen ve yandaşlarını sokağa dökmeye çalışan Özel'in bu saldırgan tavrı, demokratik bir siyasetçiden ziyade sokak kaosundan medet uman bir anlayışın yansıması olarak değerlendirildi.
PANİĞİN ŞİFRELERİ: ASIL RAHATSIZLIK NEYDEN?
Özgür Özel'in A Haber'e karşı sergilediği öfke patlamasının perde arkasını Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı. Aytuğ, Özel'i ve ekibini böylesine çıldırtan asıl gerçeğin, partinin kapalı kapıları ardında dönen kirli ilişkilerin ve dehlizlerdeki sırların bir bir patlaması olduğunu vurguladı.
Aytuğ yazısında, A Haber'in kamuoyu adına yaptığı cesur gazeteciliğe dikkat çekerek şu tespitleri paylaştı:
Özgür Özel, yine "kendisine yakışanı" yaptı. Bir basın kuruluşunu, A Haber'i açıkça tehdit etti. "Böyle yapmaya devam ederseniz..." diye parmak sallamayı da ihmal etmedi. Yetinmedi, memleketi bölmeye doyamayıp, bu sefer de medyayı kendince ikiye ayırarak, yandaşlarını bir kez daha sokağa çağırdı.