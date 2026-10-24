Özgür Özel'in asıl korkusu ne? A Haber’i hedef almıştı: Sert tepki

A Haber'e niye çattığını artık sokaktaki çocuk bile biliyor: Partisindeki her türlü yolsuzluğu, vurgunu, soygunu, rüşveti, rezaleti cesurca ortaya koyduğu için...

Peki A Haber'in bugüne kadar yaptığı hangi haber, kamuoyuna sunduğu hangi dosya yalan çıktı? Hiçbiri... Ama Özgür Özel yandaşları son bir hafta içinde yeni ve eski üç bakana resmen iftira attı. Yalanları ortaya çıktı ama en ufak bir pişmanlık göstermeyecek, özür dilemeyecek kadar yüzsüzdüler.

Özgür Özel ve onun gibi düşünenler iyi bilmeli ki; özgür basına yönelik her saldırı, her tehdit, doğrunun yanında duran gazetecilerin deposuna yakıt oluyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki, A Haber ve mensubu olduğu Turkuvaz Medya, bu saldırılardan ivmelenerek gerçeklerin üzerine daha büyük bir kararlılıkla gidecektir.