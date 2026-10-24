-°C
CANLI YAYIN

Özgür Özel'in asıl korkusu ne? A Haber’i hedef almıştı: Sert tepki

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Özgür Özel'in asıl korkusu ne? A Haber’i hedef almıştı: Sert tepki

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sözde basın özgürlüğü söylemlerinin arkasına saklanarak yerli ve milli medyayı açıkça hedef tahtasına koydu. A Haber’i "Yayın yaptırmayız" diyerek tehdit eden, bununla da yetinmeyip vatandaşları sokağa çağırarak Avrupa'daki kaos dalgasını Türkiye'ye taşımaya kalkan Özel'in çifte standardı büyük tepki çekti. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Özgür Özel'in bu büyük hezeyanının arkasında yatan asıl korkuyu ve A Haber'in gün yüzüne çıkardığı kirli çarkı köşesinde tek tek deşifre etti.

Her fırsatta "demokrasi" ve "özgür basın" naraları atan Yeni Parti lideri Özgür Özel, gerçekler yüzüne vurulunca vesayetçi kodlarına geri döndü. Millete hakikati ulaştıran yerli ve milli basını hedef gösteren Özel, kamuoyunun gözü önünde A Haber'i tehdit ederek "Yayın yaptırmayız" ifadeleriyle parmak salladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN A HABER'E SOKAK TEHDİDİ!

Siyasi tükenmişliğini örtbas etmek için medyayı ikiye bölen ve yandaşlarını sokağa dökmeye çalışan Özel'in bu saldırgan tavrı, demokratik bir siyasetçiden ziyade sokak kaosundan medet uman bir anlayışın yansıması olarak değerlendirildi.

Özgür Özel'in asıl korkusu ne? A Haber’i hedef almıştı: Sert tepki - 1

PANİĞİN ŞİFRELERİ: ASIL RAHATSIZLIK NEYDEN?

Özgür Özel'in A Haber'e karşı sergilediği öfke patlamasının perde arkasını Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı. Aytuğ, Özel'i ve ekibini böylesine çıldırtan asıl gerçeğin, partinin kapalı kapıları ardında dönen kirli ilişkilerin ve dehlizlerdeki sırların bir bir patlaması olduğunu vurguladı.

Özgür Özel'in asıl korkusu ne? A Haber’i hedef almıştı: Sert tepki - 2

Aytuğ yazısında, A Haber'in kamuoyu adına yaptığı cesur gazeteciliğe dikkat çekerek şu tespitleri paylaştı:

Özgür Özel, yine "kendisine yakışanı" yaptı. Bir basın kuruluşunu, A Haber'i açıkça tehdit etti. "Böyle yapmaya devam ederseniz..." diye parmak sallamayı da ihmal etmedi. Yetinmedi, memleketi bölmeye doyamayıp, bu sefer de medyayı kendince ikiye ayırarak, yandaşlarını bir kez daha sokağa çağırdı.

Özgür Özel'in asıl korkusu ne? A Haber’i hedef almıştı: Sert tepki - 3

A Haber'e niye çattığını artık sokaktaki çocuk bile biliyor: Partisindeki her türlü yolsuzluğu, vurgunu, soygunu, rüşveti, rezaleti cesurca ortaya koyduğu için...

Peki A Haber'in bugüne kadar yaptığı hangi haber, kamuoyuna sunduğu hangi dosya yalan çıktı? Hiçbiri... Ama Özgür Özel yandaşları son bir hafta içinde yeni ve eski üç bakana resmen iftira attı. Yalanları ortaya çıktı ama en ufak bir pişmanlık göstermeyecek, özür dilemeyecek kadar yüzsüzdüler.
Özgür Özel ve onun gibi düşünenler iyi bilmeli ki; özgür basına yönelik her saldırı, her tehdit, doğrunun yanında duran gazetecilerin deposuna yakıt oluyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki, A Haber ve mensubu olduğu Turkuvaz Medya, bu saldırılardan ivmelenerek gerçeklerin üzerine daha büyük bir kararlılıkla gidecektir.

Özgür Özel'in asıl korkusu ne? A Haber’i hedef almıştı: Sert tepki - 4

Özgür Özel'in sokak çağrısına gelince: Kiminin çağrısı, duvara çarpıp kulağına geri döner, kiminin çağrısı koca bir milleti tanklara, uçaklara karşı sokağa döker. Kimi halkı kışkırtıp, kaos yaratmak için sokağa çağırır, kimi iki cümlesiyle darbeyi bastırır.

Sokak çağrısı yapan Özgür Özelden A Habere tehdit!Sokak çağrısı yapan Özgür Özelden A Habere tehdit! SOKAK ÇAĞRISI YAPAN ÖZGÜR ÖZEL'DEN A HABER'E TEHDİT!
A Haberi tehdit eden Özele vatandaştan tepkiA Haberi tehdit eden Özele vatandaştan tepki A HABER'İ TEHDİT EDEN ÖZEL'E VATANDAŞTAN TEPKİ

#Özgür Özel
Maksim Galkin’in İstanbul konserine boykot çağrısı: Sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı
Sonraki Haber
Maksim Galkin’in İstanbul konserine boykot çağrısı: Sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın