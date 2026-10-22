Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan açıklamaları, Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşların tepkisiyle karşılandı. Malatya, Kayseri, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'da mikrofon uzatılan vatandaşlar, Özel'in basın özgürlüğüne ilişkin söylemleri ile gazetecilere yönelik ifadeleri arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Özel'in açıklamalarını sert sözlerle eleştiren vatandaşlar, basına yönelik tehdit olarak değerlendirdikleri bu üslubu kınarken A Haber'e destek mesajları verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milli iradenin ve hakikatin sesi olan A Haber'i hedef alan skandal açıklamaları ile basına yönelik tehdit ve sansür kokan üslubuna yurdun dört bir yanından sert tepki geldi.
Malatya'dan Kayseri'ye, Adana'dan İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya kadar mikrofon uzatılan vatandaşlar, basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyip gerçekleri aktaran gazetecileri hedef alan Özel'i sert sözlerle eleştirirken, doğru ve ilkeli haberciliğin adresi A Haber'e tam destek verdi.
MALATYA: "KENDİ AÇIKLARINI YAKALADIĞI İÇİN A HABER'İ HEDEF ALIYOR"
Malatya'da mikrofon uzatılan bir vatandaş, "A Haber'e saldırması da boş. Nedeni açık arayışı; nasıl bir açık bulurum derdinde. A Haberimiz dört dörtlük bir haber kanalımız. Kendilerinin açığını yakaladığı için A Haber'i kötülüyorlar, göz göre göre açığını arıyorlar" sözleriyle Özel'in hedef saptırdığını vurguladı.
Bir diğer Malatyalı vatandaş, "Son derece talihsiz bir açıklama. Hem basın özgürlüğünü savunacaksın hem de haber yaptırmam diyeceksin. Bu tamamen çelişkili bir durumdur. Kimse kimsenin haber alma özgürlüğünü kısıtlayamaz; bu anayasal bir suçtur ve basına sansürdür. Bu tür konuşmaları kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
Aynı kentte konuşan bir diğer vatandaş ise, "Bana göre yanlış bir karar, yanlış bir düşünce. Çünkü basın özgürdür, her konuda şeffaftır. Özgür Özel halt etmiş bence" ifadelerini kullandı.
Malatya'dan görüşünü bildiren bir diğer bölge sakini de, "Bence parti genel başkanları ve bürokratlar sadece kendi işlerine odaklanmalı ve basını özgür bırakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
KAYSERİ: "BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR, YAPILAN KIŞKIRTICILIKTIR"
Kayseri meydanında konuşan bir kadın vatandaş, "O çok kötü bir şey yani, basbayağı engellemek. Gazeteciler özgürdür, istediği gibi röportaj yapabilir, istediği gibi konuşabilir. Onu kısıtlamaması lazım, kısıtlaması çok yanlış" şeklinde konuştu.