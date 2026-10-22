Malatya'da mikrofon uzatılan bir vatandaş, "A Haber'e saldırması da boş. Nedeni açık arayışı; nasıl bir açık bulurum derdinde. A Haberimiz dört dörtlük bir haber kanalımız. Kendilerinin açığını yakaladığı için A Haber'i kötülüyorlar, göz göre göre açığını arıyorlar" sözleriyle Özel'in hedef saptırdığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milli iradenin ve hakikatin sesi olan A Haber'i hedef alan skandal açıklamaları ile basına yönelik tehdit ve sansür kokan üslubuna yurdun dört bir yanından sert tepki geldi.

Bir diğer Malatyalı vatandaş, "Son derece talihsiz bir açıklama. Hem basın özgürlüğünü savunacaksın hem de haber yaptırmam diyeceksin. Bu tamamen çelişkili bir durumdur. Kimse kimsenin haber alma özgürlüğünü kısıtlayamaz; bu anayasal bir suçtur ve basına sansürdür. Bu tür konuşmaları kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Aynı kentte konuşan bir diğer vatandaş ise, "Bana göre yanlış bir karar, yanlış bir düşünce. Çünkü basın özgürdür, her konuda şeffaftır. Özgür Özel halt etmiş bence" ifadelerini kullandı.