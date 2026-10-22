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Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan açıklamaları, Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşların tepkisiyle karşılandı. Malatya, Kayseri, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'da mikrofon uzatılan vatandaşlar, Özel'in basın özgürlüğüne ilişkin söylemleri ile gazetecilere yönelik ifadeleri arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Özel'in açıklamalarını sert sözlerle eleştiren vatandaşlar, basına yönelik tehdit olarak değerlendirdikleri bu üslubu kınarken A Haber'e destek mesajları verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milli iradenin ve hakikatin sesi olan A Haber'i hedef alan skandal açıklamaları ile basına yönelik tehdit ve sansür kokan üslubuna yurdun dört bir yanından sert tepki geldi.

Malatya'dan Kayseri'ye, Adana'dan İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya kadar mikrofon uzatılan vatandaşlar, basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyip gerçekleri aktaran gazetecileri hedef alan Özel'i sert sözlerle eleştirirken, doğru ve ilkeli haberciliğin adresi A Haber'e tam destek verdi.

A HABER'İ TEHDİT EDEN ÖZEL'E YANIT VATANDAŞTAN: "HALT ETMİŞSİN SEN"

MALATYA: "KENDİ AÇIKLARINI YAKALADIĞI İÇİN A HABER'İ HEDEF ALIYOR"

Malatya'da mikrofon uzatılan bir vatandaş, "A Haber'e saldırması da boş. Nedeni açık arayışı; nasıl bir açık bulurum derdinde. A Haberimiz dört dörtlük bir haber kanalımız. Kendilerinin açığını yakaladığı için A Haber'i kötülüyorlar, göz göre göre açığını arıyorlar" sözleriyle Özel'in hedef saptırdığını vurguladı.

Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen" - 1

Bir diğer Malatyalı vatandaş, "Son derece talihsiz bir açıklama. Hem basın özgürlüğünü savunacaksın hem de haber yaptırmam diyeceksin. Bu tamamen çelişkili bir durumdur. Kimse kimsenin haber alma özgürlüğünü kısıtlayamaz; bu anayasal bir suçtur ve basına sansürdür. Bu tür konuşmaları kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Aynı kentte konuşan bir diğer vatandaş ise, "Bana göre yanlış bir karar, yanlış bir düşünce. Çünkü basın özgürdür, her konuda şeffaftır. Özgür Özel halt etmiş bence" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen" - 2

Malatya'dan görüşünü bildiren bir diğer bölge sakini de, "Bence parti genel başkanları ve bürokratlar sadece kendi işlerine odaklanmalı ve basını özgür bırakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

KAYSERİ: "BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR, YAPILAN KIŞKIRTICILIKTIR"

Kayseri meydanında konuşan bir kadın vatandaş, "O çok kötü bir şey yani, basbayağı engellemek. Gazeteciler özgürdür, istediği gibi röportaj yapabilir, istediği gibi konuşabilir. Onu kısıtlamaması lazım, kısıtlaması çok yanlış" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen" - 3

Bir diğer Kayserili vatandaş ise birlik vurgusu yaparak, "Bu insanları kışkırtmaktan başka bir şey değil. Şu an bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Başka Türkiyemiz yok; el birliğiyle ülkemizi kalkındırmamız gerekirken bunu doğru bulmuyorum" ifadelerini kaydetti.

Kayseri'de mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise, "A Haber haksızlığın karşısında olan şeyleri yayınlıyor ama muhalefetin bağlı bulunduğu kanallar yanlı taraf tutuyor; hırsızı, yolsuzluğu yapanları savunuyorlar. Biz televizyonun başına oturduğumuzda hangi kanalın taraflı, hangisinin tarafsız olduğunu görüyoruz" sözleriyle A Haber'in hakkaniyetli duruşuna dikkat çekti.

Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen" - 4

ÇANAKKALE VE ADANA: "ÖZGÜR ÖZEL KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Çanakkale'den seslenen bir vatandaş, "Kesinlikle çok yanlış buluyorum. Bir partinin genel başkanı olacaksınız ve böyle talihsiz bir açıklama yapacaksınız. Türk siyasi hayatında hiç yakışmayan hareketler, kendisini kınıyoruz. A Haber güvenilir ve tarafsızdır; bölgedeki haberleri en güzel şekilde topluma duyurmaktadır" ifadelerini kullandı. Tepkilerin bir diğer adresi Adana oldu. Adana'da konuşan bir vatandaş, "Özgür Özel önce kendi işine baksın. A Haber milletin doğru haber aldığı, dünyanın her yerindeki gelişmeleri anında doğru şekilde ileten bir kanaldır. Basının özgür olmasına engel tanınmamalı, milletin kumandasına karışılmamalıdır" dedi.

Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen" - 5

Bir diğer Adanalı vatandaş, "Yaptıkları her şey yanlış. A Haber gerekeni yapıyor, ülkeye gerçeği anlatıyor ve halkı bilinçlendiriyor. A Haber'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise tepkisini, "Her şeye itiraz, her şeye itiraz! Muhalefetin görevi bu mu? Bir gün gençleri, bir gün gazetecileri, bir gün halkı sokağa döküyorsun. Bu nasıl bir zihniyet?" sözleriyle haykırdı.

Adana sokaklarında konuşan bir diğer vatandaş ise, "Sen muhalefetsin, seni illaki eleştiren bir kanal olacak. Basın özgürdür. Kendi ağzınla bunu söylerken yaptırımlar uygulamak, insanları galeyana getirmek doğru değil. Muhalefetsen eleştiriye açık olacaksın" ifadeleriyle Özel'e ders niteliğinde cevap verdi.

Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen" - 6

İZMİR: "HALK OLARAK YANINIZDAYIZ A HABER"

İzmir'de mikrofon uzatılan bir kadın vatandaş, "A Haber güzel bir yayıncılık yapıyor, Türkiye'nin sorunlarını dile getiriyor. Gerçekleri kabul edemeyen bir kişiliğe sahip. Toplumu kışkırtarak bir yere varamayacağı belli, A Haber'i kendisine malzeme yapmasını doğru bulmuyorum" dedi. Bir diğer İzmirli vatandaş, "A Haber şeffaf yayıncılık yaptığı için zorlarına gidiyor. Aslında Özgür Özel'in dışarıya çıkacak yüzü yok; Uşak ve Antalya belediye başkanlarının verdiği milyon euroların hesabını versin" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen" - 7

İzmir'den görüş bildiren bir kadın vatandaş ise, "Halk olarak Sayın Özgür Özel'in halkın birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik yıkıcı çağrısını kesinlikle kınıyoruz. A Haber'in işini en doğru ve dürüst şekilde yaptığına inanıyoruz; halk olarak yanınızdayız" mesajını verdi.

Bir başka İzmirli vatandaş da durumu, "Ben bunu kıskançlık olarak görüyorum. Mahallede oyun oynayan çocuklar gibiler. Kin ve nefretleri akıl tutulmasına sebep oluyor; akıl tutulması yaşadıkları için de gerçekleri göremiyorlar, hiçbir zaman halktan yana olamazlar" sözleriyle özetledi.

Özgür Özel'in A Haber'i hedef alan sözlerine milletten tokat gibi cevap: "Halt etmişsin sen" - 8

İSTANBUL VE ANKARA: "DEMOKRASİDE BASIN SUSTURULAMAZ, HAKARET GÜNDEMİ GERER"

Mega kent İstanbul'da konuşan genç bir çalışan, "Onlar da ekmeğiyle çalışan insanlar, işlerini yapıyorlar. Böyle bir şey denmesi doğru değil. Özgür bir ülkede yaşıyorsak herkes işini yapmak zorunda, çok yanlış konuşmuşlar" dedi.

Bir diğer İstanbullu vatandaş, "Haber kanalları özgürdür, basın özgürdür. Basını yasaklayamazsın, böyle bir şey yok" derken, bir başka vatandaş da, "Özgür bir ülkedeyiz, demokrasi var. Basın kesinlikle özgür olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Ankara'da da vatandaşların tepkisi sert oldu. Genç bir vatandaş, "Televizyon kanallarını tehdit etmesinin sebebi büyük ihtimalle kendi çıkarını korumak içindir, çok yanlış buluyorum. Televizyon kanallarımız ve haberlerimiz olmazsa gündemi takip edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Ankara sokaklarındaki diğer bir vatandaş, "Hakaret ve küfür şeklinde yorum yapması gündemi gerer, doğru bulmuyorum. Eleştirisini normal şartlarda yapsın" diyerek üslup uyarısında bulundu.

Son olarak görüşünü belirten yaşlı bir vatandaş ise, "Doğru bir yaklaşım değil. Bir insan çok konuşursa mutlaka yalan söyler. O çok konuşuyor, çok yalanı var" sözleriyle tepkisini noktaladı.

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