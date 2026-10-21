Özel'e sözlerinin ne anlama geldiğini açıklama çağrısında bulunan İnan, gazetecilerin yayınlarına nasıl "devam edemeyeceğini" söylemesi gerektiğini ifade etti.

A Haberi hedef alıp tehdit eden Özgür Özel sert tepki | Ekran görüntüsü: Eyyüp Kadir İnan X hesabı

İnan, Özel'e "Söyle de o büyük laflarının arkasında duracak cesaretin var mı, görelim" sözleriyle tepki gösterdi.