A Haber'i tehdit eden Özgür Özel'e AK Parti'den tepki
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in A Haber'e yönelik tehditlerine peş peş tepkiler geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel'in A Haber'e yönelik ifadelerinin tehdit içerdiğini belirterek, “Rüşvet çarkının güçlü temsilcisi Özgür Özel, kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin.” dedi.
Özgür Özel'in A Haber'e yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel'in gazetecilerin yayınlarına devam edemeyeceğine yönelik ifadelerinin tehdit anlamına geldiğini belirterek, "Rüşvet çarkının güçlü temsilcisi Özgür Özel, kaybolan siyasi itibarınI A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin" dedi.
Özel'e sözlerinin ne anlama geldiğini açıklama çağrısında bulunan İnan, gazetecilerin yayınlarına nasıl "devam edemeyeceğini" söylemesi gerektiğini ifade etti.
İnan, Özel'e "Söyle de o büyük laflarının arkasında duracak cesaretin var mı, görelim" sözleriyle tepki gösterdi.