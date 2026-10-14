Halk TV'ye kayyum atandı! Mali şube ekipleri binada arama yapıyor

Halk TV 'ye sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binada inceleme yapıyor.

Halk TV'ye gerçekleştirilen operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen kişiler arasında başka soruşturmadan firari durumda olan kanal sahibi Cafer Mahiroğlu da yer alıyor.

FİRARİ SAHİBİ CHP'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Yurt dışında firari olan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu konuyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Mahiroğlu, "Butlan lideri Kılıçdaroglu ve ekibi mutlu olabilir.Polis Halk TV'de." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunulmuştu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatılmış, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.

ÖZEL'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Halk TV'de başlayan mali polis aramasını hazmedemeyen Yeni Parti lideri Özgür Özel, yine haddini aşan ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bağımsız Türk yargısını hedef aldı.

Özel, hukuki adımları çarpıtarak Başkan Erdoğan'ı ima eden küstah bir dille diktatörlük iftirasında bulundu.