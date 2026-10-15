Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışın ardından İstanbul için yeni yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber ekranlarında değerlendirdiği radar görüntülerine dikkat çekerek yağışın yarın sabah saatlerinde yeniden başlayacağını, akşam saatlerinde ise özellikle İstanbul'un kuzeybatısındaki ilçelerde kuvvetleneceğini açıkladı. Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir için dikkat çeken uyarılarda bulunan Tek, bazı bölgelerde dünkü yağışa benzer bir tablonun yaşanabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün radar verilerini canlı yayında değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, uyarı seviyelerinin kritik anlamını aktararak sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alacak yeni yağışlı sisteme ve özellikle akşam saatlerinde kuzeybatı ilçelerinde beklenen yüksek riske karşı önemli uyarılarda bulundu. YAĞIŞ YENİDEN GELİYOR! UZMAN İSİM İSTANBUL İÇİN SAAT VEREREK UYARDI: 3 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI BÖLGESEL RİSKLER NE? Mevcut radar haritası üzerinden risk altındaki bölgeleri ve son durumu aktaran Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yani biraz daha doğu illerimizde gözüküyor ve de Batı Karadeniz'de bu şu anda riskler mevcut durumda. Şu anda aslında önünde durduğumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün radar haritası, radar görüntüleri daha doğrusu. Radar görüntülerinde artık İstanbul üzerinde bir yağış yok ki dün İstanbul'da o hiç eksik olmadı, o şu anda Kastamonu, Karabük üzerinde olan alanlar" sözleriyle aktardı. Ayazağada selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı AYAZAĞA'DA SELİN BİLANÇOSU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) İSTANBUL İÇİN SABAH VE AKŞAM SAATLERİNE KRİTİK UYARI İstanbul'da yağışın yeniden başlayacağını vurgulayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Şu an bir rahatlama var ama sabah saatlerinde yeniden bir yeni yağışlı sistem İstanbul üzerine geliyor, sabah saatlerinde başlayacak olan yağış. Gün içerisinde İstanbul yağmur şeklinde yağışları almaya devam edecek ama yağışlar çok kuvvetli değil gün içerisinde. Akşam saatlerine doğru özellikle İstanbul'un kuzeybatısındaki ilçeler; yani nereler? Çatalca, Arnavutköy, Yeni Havalimanı'nın olduğu bölge, Başakşehir ve biraz daha kuzeybatı, yani Karadeniz'e yakın olan kesimlerde ve kuzey kesimlerde akşam saatlerine doğru kuvvetli yağış yine tekrar kendini gösterecek" şeklinde konuştu. Söz konusu bölgelerdeki yağış şiddetine dikkat çeken Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "O bölgedeki yağışların dünkü kadar olma riski yüksek. Kuzeybatısında... Ama zaman zaman şimdi şöyle; biz bu tahminleri yapıyoruz ama zaman zaman bu tahminlerimizde hafif sapmalar olabiliyor. Şu anda analizlerimizde orada gözüken yağışlar bir parça mesela 5-10 kilometre kaymayla İstanbul'un üzerine de hafif, yani merkez ilçelere doğru da bir gelişme gösterebilir ama bunu yarın gün içerisinde daha detaylı bir şekilde takip ederiz" dedi. Bir günde rekor artış! İşte son yağışların barajlara etkisi BİR GÜNDE REKOR ARTIŞ! İŞTE SON YAĞIŞLARIN BARAJLARA ETKİSİ "UÇ DEĞER GERÇEKLEŞTİ: 270 KİLOGRAM" Daha önceki tahmin süreçlerine ve yaşanan rekor yağışa değinen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Cuma günü sabah burada Gökhan'la biz sabah havayı konuşmuştuk. O günkü tahminimizde şöyle, 150 kilogramı gördüm ama 150 kilogramı ben telaffuz etmedim, işin gerçeğini söyleyeyim. Gökhan'la şunu konuştuk: 40 kilogramla 100 kilogram arasında bir yağış beklentimiz vardı, analizlerde onları gördük. Çünkü şöyle; bu tahminlerde bizim ensemble dediğimiz, yani çoklu model dediğimiz bir model, atmosfer modelleri var. O atmosfer modellerinde uç değerlere kadar çıkıyor, uç değerler de var ama uç değerleri her zaman telaffuz edemezsiniz. Çünkü uç değerler olasılıkları çok düşük değerler; olasılıkları çok düşük değerlerden bir tanesi aslında İstanbul'da meydana geldi, o 270 kilogram" açıklamasında bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) ATMOSFER BİLİMİNDE MOTOR BENZETMESİ Hava tahminlerinin arkasındaki teknik süreçleri anlatan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Atmosfer bilimlerinde şu var: Bayağı bir matematik var. Yani bizim böyle gördüğümüz gibi hani eskiden şöyle yapardık, 'Nereden esiyor?' değil artık, yani bayağı çok yüksek bir matematik var bunda, çözümleme işlemleri yapılıyor. O çözümleme işlemlerine baktığımızda o parametreleme dediğimiz, aslında çok teknik bir detay, parametreleme dediğimiz şeylerde, modellemede bir parametrelemeniz tam yerine oturmazsa bazen bu sapmalar oluyor. Parametrelemeyi oturtmak da bak o kadar çok da kolay, yani çok basit değil" değerlendirmesini yaptı. Süreci bir otomobil mekanizmasına benzeten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Aslında şöyle söyleyeyim: Atmosfer aslında bir bildiğimiz bir araba diye düşünün, arabanın motoru diye düşünün, biz en son tekerleklerin dönmesini görüyoruz. Tekerleklerin döndüğünü görüyoruz, içeride bir sürü dişli var. Yani o hareketi oluşturan bir sürü dişli var, bunun her birinde bir denklem var. Onlardaki bir ufak, uyumsuzluk, yani havayla o model arasındaki uyumsuzluk problemi beraberinde getiriyor. Şimdi yağışı görüyorsunuz ama yağış miktarını tahmin etmek çok kolay olmuyor. Ama şu var: Nowcasting dediğimiz 3-4 saatlik tahminler var, orada hem bu radar görüntüsünde bunları görüyoruz, yine aynı zamanda modelimize de bakıyoruz, beraberinde uydu görüntülerine de bakıp sistemin nasıl hareket edebileceğini yaklaşık tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbulda okullar cuma da tatil! İSTANBUL'DA OKULLAR CUMA DA TATİL!