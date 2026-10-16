Cumhuriyet tarihinin en ağır sel felaketlerinden birinin yaşandığı İstanbul'da çok sayıda ilçede ev ve iş yerlerini su bastı, sokaklar göle döndü. Felaketin ağır bilançosu ortaya çıkarken, 6 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Selden etkilenen Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) günler öncesinden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapmasına rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hiçbir önlem almaması ise var olan altyapı sorunları ve hizmetsizliği tartışma konusu haline getirdi. Felaketin ardından megakentin altyapı sorunları ve belediye hizmetleri yeniden gündeme gelirken, A Haber'e konuk olan gazeteci Güngör Yavuzaslan ve siyaset bilimci Elif Şahin, İBB yönetiminin afet karşısındaki hazırlığını ve müdahale sürecini eleştirerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"YEREL YÖNETİMİN HAZIRLIKSIZLIĞI KABUL EDİLEMEZ"

İklim değişikliğiyle mücadele politikaları üreten Türkiye'nin en büyük metropolünde yaşanan acı tabloya işaret eden Siyaset bilimci Elif Şahin, "COP31'e ev sahipliği yapacağız. İklim değişikliği noktasında bu kadar küresel politikalar üreten bir merkezi hükümetin olduğu bir ülkenin en büyük metropolünde biz meteorolojik afetten dolayı can veriyoruz. Beş kayıp var ve umalım ki sağ salim ulaşılsın ama bu çok ağır bir bilanço. Günler öncesinden hazırlık yapmanız gereken bir krize vatandaş kadar hazırlıksız yakalanamazsınız. Krizi nasıl yönettiğiniz ve krizle çarpışma anında verdiğiniz ilk refleks sizin şehircilik vizyonunuzu ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

Sahadaki izlenimlerini ve kronikleşen yönetim sorunlarını da aktaran Şahin, "Dün 15 kilometrelik yolu iki saat on beş dakikada gittim ve sokaklarda müdahale eden ekiplere rastlamadım. Çok korkunç görüntülere maruz kaldım ve o felaketin içinde ilerledim. Sel felaketine tepkimiz münferit bir hadiseden kaynaklanmıyor; son yedi yıldır hafızamızda o kadar travma birikti ki bunun psikolojik patlamasını yaşıyoruz. Yağmur yokken bile korkunç bir trafik problemi yaşanıyor. 2024 seçimleri öncesinde Ekrem Bey'e trafik sorunu sorulduğunda 'kucaklaşacağız' demişti. Demek ki bu şehir romantizmi kaldıracak bir şehir değil; bir dünya metropolüyse hak ettiği gibi yönetilmeli" şeklinde konuştu.

"TOPLU TAŞIMAYI TEŞVİK ETMEK BİR YÖNETİM VİZYONUDUR"

İstanbul'da İETT otobüslerinin bakımsızlığı nedeniyle sürekli gündemde olan araç yangınları ve sefer iptallerine değinen Şahin, "Avrupa'da insanların toplu taşımayı kullanma meyilinin altında bir şehircilik kültürü var. Pandemiden bu yana bu psikoloji yönetilebilirdi. Ancak otobüs vaktinde gelmediğinde, metrolar arıza yaptığında ve yürüyen merdivenler çalışmadığında insanlar mecburen bireysel araçlarına yöneliyor. Kentliyi toplu taşımaya teşvik etmek bir yönetim vizyonudur ama İstanbul'da böyle bir tablodan bahsedemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelere giden ulaşım hatlarının akıbetine değinen Siyaset bilimci Elif Şahin, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yapıldığında İBB tarafından ne yolu ne de metrosu yapıldı. Aynı şekilde Sabiha Gökçen hattı da yapılmadı. Keşke mevcut toplu ulaşımın üzerine yeni projeler eklenebilseydi." dedi.