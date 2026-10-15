İstanbul Valisi Davut Gül, megakenti vuran ve 1942'den bu yana görülen en ağır yağış rekorunun kırıldığı sel felaketinin ardından A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Metrekareye 260 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü vurgulayan Vali Gül, felaketin arkasındaki temel nedenin altyapı yetersizliği olduğunu söyledi. Vali Gül, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirterek mağdur vatandaşların zararlarının karşılanacağını vurguladı.

İstanbul'daki aşırı yağışlar ve sonrasında yaşanan sel felaketine ilişkin incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Vali Gül, metrekareye 260 kilonun üzerinde yağış düştüğünü hatırlatarak, 1942 yılından bu yana kente inen en yüksek yağış oranlarından biriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Yağışın aşırı olması ve altyapının yetersiz kalmasıyla birlikte dere yataklarının çevresindeki alanların su altında kaldığını ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Dolayısıyla da altyapının yetersiz olması, dere yataklarının yola, çevreye çevrilmesi neticesinde şu manzarayı yaşadık" sözleriyle aktardı.

Felakette hayatını kaybeden vatandaşlar için derin üzüntü duyduklarını dile getiren Gül, "Allah beterinden saklasın. Yani şunların hepsinin ya da bu şekilde telafisi var" dedi. Vefat eden hemşiremize Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet diliyoruz, o içimizi yaktı" ifadelerini kullandı.

"GELİŞ AMACIMIZ ZARARLARI KARŞILAMAK"

Bölgeye yapılan ziyaretlerin amacının vatandaşların yaralarını sarmak olduğunu vurgulayan Gül, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduklarını belirtti. Geliş amaçlarının hemşehrilere geçmiş olsun demek ve zararları yerinde tespit etmek olduğunu söyleyen Vali Gül, "Diğerlerine şimdi geldik, geliş amacımız şu: Hem hemşehrilerimize geçmiş olsun diyelim, hem de bizim arkadaşlar tespitlerini yapıyorlar, imkanlar ölçüsünde, devletimizin imkanlarıyla zararları, ziyanları karşılamak için geldik, dolayısıyla da burada geliş amacımız bu" sözleriyle aktardı.