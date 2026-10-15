İstanbul’da şiddetli yağış ve fırtına sonrası okullar 16 Ekim 2026 Cuma günü de tatil edildi
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İstanbul'u esir alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına megakentte hayatı durma noktasına getirdi. Yaşanan felaketin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, okulların cuma günü de tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul'u esir alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına megakentte hayatı durma noktasına getirdi. Yaşanan felaketin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, okulların cuma günü de tatil edildiğini açıkladı.
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