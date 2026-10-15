İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde ve sokakları sel suları kapladı. Çok sayıda iş yeri ve bodrum katı su altında kalırken, bazı araçlar sürüklenerek hasar gördü. Gece boyunca süren çalışmaların ardından suların çekilmesiyle selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini ve bodrum katlarını su basarken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi. İSTANBUL'DA SELİN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI! AYAZAĞA'DA ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla gözler önüne serilirken, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır sahadan son durumu aktardı.

İstanbul'u esir alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde büyük bir felakete yol açtı. Gece boyunca süren yoğun yağışın ardından sabah saatlerinde suların kısmen çekilmesiyle birlikte geride kalan yıkım ve ağır bilanço gün ışığıyla netleşti.

AYAZAĞA'DA SEL FELAKETİ: ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ Bölgedeki yıkımı yerinden aktaran ve yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seren A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağışın taşkınlara ve su baskınlarına neden olduğunu belirterek, "Gece etkili olan ve gündüz saatlerinden başlayıp gece daha da şiddetini artıran o yağışın ardından oluşan su baskınları ve taşkınların İstanbul'da megakentte o ağır bilançosunu daha net göreceğimiz görüntüleri şu an ekranlara taşıdık" ifadelerini kullandı.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ Ayazağa'da sel sularının gücüne ve dere yataklarındaki tehlikeye dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "Demir parmaklıkları tamamen burada yıkmış durumda. Suyun debisinin de dere yatağındaki debisinin de oldukça şiddetli şekilde aktığını görüyoruz" sözleriyle yaşanan tahribatı aktardı.