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İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

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İstanbul Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde ve sokakları sel suları kapladı. Çok sayıda iş yeri ve bodrum katı su altında kalırken, bazı araçlar sürüklenerek hasar gördü. Gece boyunca süren çalışmaların ardından suların çekilmesiyle selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 1

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini ve bodrum katlarını su basarken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

İSTANBUL'DA SELİN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI! AYAZAĞA'DA ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla gözler önüne serilirken, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır sahadan son durumu aktardı.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 2

İstanbul'u esir alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde büyük bir felakete yol açtı. Gece boyunca süren yoğun yağışın ardından sabah saatlerinde suların kısmen çekilmesiyle birlikte geride kalan yıkım ve ağır bilanço gün ışığıyla netleşti.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 3

AYAZAĞA'DA SEL FELAKETİ: ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Bölgedeki yıkımı yerinden aktaran ve yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seren A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağışın taşkınlara ve su baskınlarına neden olduğunu belirterek, "Gece etkili olan ve gündüz saatlerinden başlayıp gece daha da şiddetini artıran o yağışın ardından oluşan su baskınları ve taşkınların İstanbul'da megakentte o ağır bilançosunu daha net göreceğimiz görüntüleri şu an ekranlara taşıdık" ifadelerini kullandı.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 4

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Ayazağa'da sel sularının gücüne ve dere yataklarındaki tehlikeye dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "Demir parmaklıkları tamamen burada yıkmış durumda. Suyun debisinin de dere yatağındaki debisinin de oldukça şiddetli şekilde aktığını görüyoruz" sözleriyle yaşanan tahribatı aktardı.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 5

Selin şiddetiyle tonlarca ağırlıktaki araçların sürüklenerek hurdaya döndüğünü, motosikletlerin ve sokaktaki park halindeki otomobillerin sulara gömüldüğünü belirten Almaçayır, bölgedeki iş yerlerinin ve bodrum katlarının su altında kaldığını, esnafın kendi imkanlarıyla dükkanlarındaki balçık ve suyu tahliye etmeye çalıştığını bildirdi.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 6

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARILAR

Yetkililer, İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini yinelerken; özellikle dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski yüksek bölgelerde yaşayanların tedbiri elden bırakmaması istendi.

AYAZAĞA'DA SELİN İZLERİ! ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, YOLLAR ÇÖKTÜ

Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 7

Sel suları caddeleri göle çevirdi, araçları sürükledi. İstanbul'da yaşanan felaketin çarpıcı görüntüleri…

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 8

Gece boyunca etkili olan yağışın ardından geriye çamur, enkaz ve hasarlı araçlar kaldı. Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 9

Taşkının şiddetiyle sürüklenen araçlar ve hasar gören motosikletler kameralara yansıdı.

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 10

İstanbul'da sağanak sonrası sokaklar sel sularına teslim oldu. İşte o görüntüler…

İstanbul’u rekor yağış vurdu! Ayazağa’da araçlar sulara gömüldü: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 11
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