Türkiye'de 2025-2026 su yılı, yağış miktarındaki artışla dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 12 aylık yağış raporu, ülkenin birçok bölgesinde hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın yağış miktarlarının geride bırakıldığını ortaya koydu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu, normal değerlere göre yüzde 45'lik artışla ilk sırada yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 2026 su yılı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama yağış miktarı 741,6 milimetre olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ortalamasının yüzde 29 üzerinde gerçekleşti.

Geçen su yılında Türkiye genelinde 422,5 milimetre yağış kaydedilmişti. Son rapordaki 741,6 milimetrelik değer, bir önceki döneme göre yüzde 76'lık artışa işaret etti. Böylece Türkiye hem alışılmış yağış ortalamasının hem de geçen yılın belirgin biçimde üzerine çıktı.

Burada dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var. Raporda kullanılan dönem, takvim yılı değil, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren su yılı. Dolayısıyla açıklanan veriler, 2026 yılının ilk dokuz ayını tek başına değil, Ekim 2025'ten Eylül 2026'nın sonuna kadar uzanan 12 aylık dönemi kapsıyor.