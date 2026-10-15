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Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporuna göre Türkiye'de yağış, mevsim normallerinin yüzde 29 üzerine çıktı. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yüzde 45'lik artışla öne çıkarken, geçen yıla kıyasla üç bölgede yağış iki katı aştı.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 1

Türkiye'de 2025-2026 su yılı, yağış miktarındaki artışla dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 12 aylık yağış raporu, ülkenin birçok bölgesinde hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın yağış miktarlarının geride bırakıldığını ortaya koydu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu, normal değerlere göre yüzde 45'lik artışla ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 2

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ MİKTARI 741,6 MİLİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 2026 su yılı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama yağış miktarı 741,6 milimetre olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ortalamasının yüzde 29 üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 3

Geçen su yılında Türkiye genelinde 422,5 milimetre yağış kaydedilmişti. Son rapordaki 741,6 milimetrelik değer, bir önceki döneme göre yüzde 76'lık artışa işaret etti. Böylece Türkiye hem alışılmış yağış ortalamasının hem de geçen yılın belirgin biçimde üzerine çıktı.

Burada dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var. Raporda kullanılan dönem, takvim yılı değil, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren su yılı. Dolayısıyla açıklanan veriler, 2026 yılının ilk dokuz ayını tek başına değil, Ekim 2025'ten Eylül 2026'nın sonuna kadar uzanan 12 aylık dönemi kapsıyor.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 4

YAĞIŞIN EN FAZLA ARTTIĞI BÖLGELER BELLİ OLDU

Bölgelere göre hazırlanan verilerde en yüksek artış Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görüldü. Her iki bölgede de yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının yüzde 45 üzerine çıktı. Ancak ölçülen toplam yağış miktarları birbirinden farklıydı.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 5

Akdeniz Bölgesi'nde 967,1 milimetre yağış kaydedildi. Uzun yıllar ortalaması 665,1 milimetre olan bölgede, yaklaşık 302 milimetrelik fark oluştu. Güneydoğu Anadolu'da ise 773 milimetre yağış ölçüldü. Bölgenin normal değeri 533,9 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bu iki bölgenin ardından Doğu Anadolu geldi. Bölgede 709,9 milimetre yağış ölçülürken uzun yıllar ortalamasına göre artış yüzde 32 oldu. İç Anadolu'da da yağışlar normalin yüzde 30 üzerine çıktı.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 6

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Meteoroloji raporundaki veriler, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde hem yağış miktarını hem de normal değerlere göre değişimi ortaya koydu.

Bölge
2025-2026 su yılı yağışı
Uzun yıllar ortalaması
Normale göre değişim
Akdeniz
967,1 mm
665,1 mm
%45 artış
Güneydoğu Anadolu
773,0 mm
533,9 mm
%45 artış
Doğu Anadolu
709,9 mm
537,3 mm
%32 artı
İç Anadolu
521,6 mm
402,2 mm
%30 artış
Ege
765,2 mm
604,7 mm
%27 artış
Karadeniz
823,9 mm
697,0 mm
%18 artış
Marmara
738,5 mm
670,0 mm
%10 artış
Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 7

Tabloya bakıldığında en yüksek toplam yağış miktarının Akdeniz Bölgesi'nde ölçüldüğü görülüyor. Karadeniz, 823,9 milimetreyle ikinci sırada yer alırken Güneydoğu Anadolu 773 milimetreye ulaştı. Marmara Bölgesi'nde ise 738,5 milimetre yağış kaydedildi.

Bununla birlikte, toplam yağış miktarı ile normal değerlere göre artış oranı aynı şeyi ifade etmiyor. Örneğin Karadeniz'de toplam yağış Akdeniz dışındaki birçok bölgeden yüksek olmasına rağmen normale göre artış yüzde 18'de kaldı. Güneydoğu Anadolu ise daha düşük toplam yağışa karşın yüzde 45'lik artışla ilk sırayı paylaştı.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 8

GEÇEN YILA GÖRE YAĞIŞIN İKİ KATINI AŞAN ÜÇ BÖLGE

Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri, üç bölgede yağış miktarının geçen su yılına göre iki katı aşması oldu. Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kaydedilen değerler, bir önceki döneme kıyasla belirgin bir artış gösterdi.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 9

Geçen su yılına göre yağış miktarının değiştiği bölgeler şöyle sıralandı:

  • Akdeniz: 2024-2025 su yılında 460,6 milimetre olan yağış miktarı, 2025-2026 döneminde 967,1 milimetreye yükseldi.
  • İç Anadolu: Bir önceki su yılında 260,7 milimetre yağış kaydedilirken son dönemde bu değer 521,6 milimetreye çıktı.
  • Güneydoğu Anadolu: Geçen yıl 248,8 milimetre olan yağış miktarı, 773 milimetreye ulaştı.
  • Doğu Anadolu: Yağış miktarı geçen su yılına göre yüzde 76 arttı.
  • Ege: Yağışlarda yüzde 75'lik artış kaydedildi.
  • Marmara: Bölgedeki yağış miktarı yüzde 68 yükseldi.
  • Karadeniz: Geçen su yılına kıyasla yüzde 23 artış yaşandı.

Veriler, özellikle Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki değişimin boyutunu ortaya koydu. Diğer bölgelerde de yağışlar geçen yılın üzerine çıkarken artış oranları bölgeden bölgeye farklılık gösterdi.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 10

HANGİ İLLERDE YAĞIŞLAR NORMALİN YÜZDE 80 ÜZERİNE ÇIKTI

Bölgesel sonuçların yanı sıra bazı illerdeki yağış miktarları da dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün raporuna göre Adana, Amasya, Düzce, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Erzincan, Sivas ve Tunceli'de yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 80 üzerine çıktı.

Bu iller, raporda normal değerlere göre yağış artışının belirginleştiği yerler arasında sıralandı. Ancak bu sonuç, söz konusu illerin tamamında aynı miktarda yağış düştüğü anlamına gelmiyor. Bir ildeki toplam yağış miktarı ile uzun yıllar ortalamasına göre artış oranı farklı göstergeler.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 11

İSTANBUL VE MARMARA'DA YAĞIŞLAR NE KADAR ARTTI?

İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde 2025-2026 su yılı boyunca ortalama 738,5 milimetre yağış ölçüldü. Bölgenin 1991-2020 dönemine ait uzun yıllar ortalaması 670 milimetreydi. Buna göre Marmara'da yağışlar normale kıyasla yüzde 10 arttı.

Geçen su yılında ise Marmara Bölgesi'nde 439,7 milimetre yağış kaydedilmişti. Son rapordaki 738,5 milimetrelik değer, geçen yıla göre yüzde 68'lik artış anlamına geliyor. Bu iki oran arasındaki fark önemli. Marmara'daki yağış miktarı geçen yıla göre belirgin biçimde yükselirken uzun yıllar ortalamasına göre artış daha sınırlı kaldı. Bu nedenle bölgeye ilişkin değerlendirme yapılırken hangi dönemin referans alındığına dikkat etmek gerekiyor.

Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı 12

TÜRKİYE'DE YAĞIŞLI GÜN SAYISI DA YÜKSELDİ

Raporda yalnızca toplam yağış miktarı değil, yağış görülen günlerin sayısı da yer aldı. Türkiye genelinde 2025-2026 su yılında ortalama 118,7 yağışlı gün kaydedildi. Uzun yıllar ortalaması ise 100,2 gün olarak hesaplandı. Böylece yağışlı gün sayısı normalin yüzde 18 üzerine çıktı. Bu sonuç, yağış miktarındaki artışa eşlik eden bir başka önemli veri olarak öne çıktı.

Ancak yağışlı gün sayısındaki yükseliş, her yağışın kuvvetli olduğu anlamına gelmiyor. Toplam yağış miktarı, yağışlı gün sayısı ve kısa süreli sağanakların şiddeti birbirinden farklı meteorolojik göstergeler. Bu nedenle rapordaki veriler, tek başına sel veya su baskını riskinin her bölgede aynı düzeyde arttığını göstermiyor.

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