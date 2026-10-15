Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 76 arttı: Üç bölge öne çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporuna göre Türkiye'de yağış, mevsim normallerinin yüzde 29 üzerine çıktı. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yüzde 45'lik artışla öne çıkarken, geçen yıla kıyasla üç bölgede yağış iki katı aştı.
Türkiye'de 2025-2026 su yılı, yağış miktarındaki artışla dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 12 aylık yağış raporu, ülkenin birçok bölgesinde hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın yağış miktarlarının geride bırakıldığını ortaya koydu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu, normal değerlere göre yüzde 45'lik artışla ilk sırada yer aldı.
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ MİKTARI 741,6 MİLİMETREYE ULAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 2026 su yılı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama yağış miktarı 741,6 milimetre olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ortalamasının yüzde 29 üzerinde gerçekleşti.
Geçen su yılında Türkiye genelinde 422,5 milimetre yağış kaydedilmişti. Son rapordaki 741,6 milimetrelik değer, bir önceki döneme göre yüzde 76'lık artışa işaret etti. Böylece Türkiye hem alışılmış yağış ortalamasının hem de geçen yılın belirgin biçimde üzerine çıktı.
Burada dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var. Raporda kullanılan dönem, takvim yılı değil, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren su yılı. Dolayısıyla açıklanan veriler, 2026 yılının ilk dokuz ayını tek başına değil, Ekim 2025'ten Eylül 2026'nın sonuna kadar uzanan 12 aylık dönemi kapsıyor.
YAĞIŞIN EN FAZLA ARTTIĞI BÖLGELER BELLİ OLDU
Bölgelere göre hazırlanan verilerde en yüksek artış Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görüldü. Her iki bölgede de yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının yüzde 45 üzerine çıktı. Ancak ölçülen toplam yağış miktarları birbirinden farklıydı.
Akdeniz Bölgesi'nde 967,1 milimetre yağış kaydedildi. Uzun yıllar ortalaması 665,1 milimetre olan bölgede, yaklaşık 302 milimetrelik fark oluştu. Güneydoğu Anadolu'da ise 773 milimetre yağış ölçüldü. Bölgenin normal değeri 533,9 milimetre olarak kayıtlara geçti.
Bu iki bölgenin ardından Doğu Anadolu geldi. Bölgede 709,9 milimetre yağış ölçülürken uzun yıllar ortalamasına göre artış yüzde 32 oldu. İç Anadolu'da da yağışlar normalin yüzde 30 üzerine çıktı.