Felaketin boyutu havadan görüntülendi! A Haber polis helikopterinde
Mega kent İstanbul'da metrekareye 265 litrenin üzerinde düşen sağanakla son 84 yılın yağış rekoru kırılırken, kenti vuran sel felaketinin boyutu İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait polis helikopterinden görüntülendi. Cendere Deresi'nin taşmasıyla iş yerlerinin sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği ve bir evin kısmen çöktüğü afetin ardından teyakkuza geçen ekiplerin sahadaki mücadelesini ve kentin son durumunu A Haber Muhabiri Mehmet Karataş havadan aktardı.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, geride ağır bir tablo bıraktı. 84 yıllık ölçüm döneminin en yüksek yağış seviyesine ulaşılan kentte dereler taştı, yollar göle döndü, araçlar sel sularına kapıldı. Felaketin boyutu bu kez karadan değil, havadan görüntülendi. A Haber ekibi, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün polis helikopteriyle kentin selden etkilenen noktalarını tek tek görüntüledi.
İSTANBUL SEMALARINDA AFETİN İZLERİ
İstanbul'da dünden bu yana etkili olan rekor yağışın bilançosunu helikopterden canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "İstanbul semalarından, A Haber ekranlarından bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım. Bizler A Haber ekibi olarak şu anda İstanbul semalarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle İstanbul'da yaşanan o yağış sonrasında ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Şüphesiz ki dün saat 15.00 itibarıyla Mega Kent İstanbul'da tüm kurumlar teyakkuza geçti ve özellikle kentin birçok noktasında su taşmaları ile su baskınları yaşandı. O andan bu yana geriye kalan görüntüleri karadan ve denizden aktardığımız gibi bu kez de havadan paylaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Sarıyer; şüphesiz ki afetten en çok etkilenen yerlerden bir tanesi oldu. Mega Kent İstanbul'u etkisi altına alan ve 84 yıllık ölçüm döneminin en yüksek yağış seviyesine ulaşan sağanağın ardından ortaya çıkan tabloyu sizlere aktarıyoruz. Bugün İstanbul üzerinde yalnızca bir yağışın değil, kent genelinde büyük bir mücadeleye dönüşen afetin izlerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
CENDERE DERESİ TAŞTI, ARAÇLAR VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI
Afetin merkez üslerinden olan Cendere bölgesindeki tahribatı kameraman Erdal Bağcı'nın görüntüleriyle ekranlara getiren Mehmet Karataş, "Bulunduğumuz yer Cendere Deresi çevresi ve burada derenin taşmasıyla birlikte bölgede yer alan fabrika ile iş yerlerinin büyük zarar gördüğünü gözlemliyoruz. Kameraman arkadaşım Erdal Bağcı hemen su içerisinde kalmış araçları gösteriyor. İstanbul'da dün çok ağır bir yağış yaşandı; yağmur kısa sürede şiddetini artırdı. Saatler içerisinde metrekareye düşen yağış miktarının 265 litrenin üzerinde olduğu hem İçişleri Bakanı hem de İstanbul Valisi tarafından açıklandı. Dereler taştı, yollar göle döndü, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi; evleri, iş yerlerini, bodrum ve zemin katları su bastı. Bazı vatandaşlarımız araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Farklı ilçelerden aynı anda su baskını, taşkın ve ulaşım aksaması ihbarları geldi. Ayazağa bölgesi en fazla etkilenen noktalardan biri oldu" sözleriyle sahadaki vahim tabloyu anlattı.
TAŞ VE KUM OCAKLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR
Bölgedeki taş ve kum ocaklarına yönelik gelen ihbarları da helikopterden inceleyen Muhabir Karataş, "Kameraman arkadaşımdan özellikle rica edeceğim, taş ve kum ocaklarının olduğu yerlerle ilgili de önemli iddialar geldi. Vatandaşlar o bölgelerde biriken suların bir anda taşmasıyla bazı yerlerde su baskınlarının yaşandığını belirtmişti. Erdal Bağcı'nın gösterdiği noktada şu anki gözlemlerimde direkt böyle bir durum görmüyorum ancak diğer bölgelerde olma ihtimali bulunabilir; vatandaşların bu yönde ciddi iddiaları oldu" şeklinde konuştu.