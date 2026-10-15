İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, geride ağır bir tablo bıraktı. 84 yıllık ölçüm döneminin en yüksek yağış seviyesine ulaşılan kentte dereler taştı, yollar göle döndü, araçlar sel sularına kapıldı. Felaketin boyutu bu kez karadan değil, havadan görüntülendi. A Haber ekibi, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün polis helikopteriyle kentin selden etkilenen noktalarını tek tek görüntüledi.

İSTANBUL SEMALARINDA AFETİN İZLERİ

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan rekor yağışın bilançosunu helikopterden canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "İstanbul semalarından, A Haber ekranlarından bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım. Bizler A Haber ekibi olarak şu anda İstanbul semalarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle İstanbul'da yaşanan o yağış sonrasında ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Şüphesiz ki dün saat 15.00 itibarıyla Mega Kent İstanbul'da tüm kurumlar teyakkuza geçti ve özellikle kentin birçok noktasında su taşmaları ile su baskınları yaşandı. O andan bu yana geriye kalan görüntüleri karadan ve denizden aktardığımız gibi bu kez de havadan paylaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Sarıyer; şüphesiz ki afetten en çok etkilenen yerlerden bir tanesi oldu. Mega Kent İstanbul'u etkisi altına alan ve 84 yıllık ölçüm döneminin en yüksek yağış seviyesine ulaşan sağanağın ardından ortaya çıkan tabloyu sizlere aktarıyoruz. Bugün İstanbul üzerinde yalnızca bir yağışın değil, kent genelinde büyük bir mücadeleye dönüşen afetin izlerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.