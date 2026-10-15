-°C
CANLI YAYIN

Felaketin boyutu havadan görüntülendi! A Haber polis helikopterinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Felaketin boyutu havadan görüntülendi! A Haber polis helikopterinde

Mega kent İstanbul'da metrekareye 265 litrenin üzerinde düşen sağanakla son 84 yılın yağış rekoru kırılırken, kenti vuran sel felaketinin boyutu İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait polis helikopterinden görüntülendi. Cendere Deresi'nin taşmasıyla iş yerlerinin sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği ve bir evin kısmen çöktüğü afetin ardından teyakkuza geçen ekiplerin sahadaki mücadelesini ve kentin son durumunu A Haber Muhabiri Mehmet Karataş havadan aktardı.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, geride ağır bir tablo bıraktı. 84 yıllık ölçüm döneminin en yüksek yağış seviyesine ulaşılan kentte dereler taştı, yollar göle döndü, araçlar sel sularına kapıldı. Felaketin boyutu bu kez karadan değil, havadan görüntülendi. A Haber ekibi, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün polis helikopteriyle kentin selden etkilenen noktalarını tek tek görüntüledi.

A HABER İSTANBUL'DA FELAKETİN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ!
İstanbul’da sel böyle geldi!İstanbul’da sel böyle geldi! İSTANBUL'DA SEL BÖYLE GELDİ!

İSTANBUL SEMALARINDA AFETİN İZLERİ

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan rekor yağışın bilançosunu helikopterden canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "İstanbul semalarından, A Haber ekranlarından bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım. Bizler A Haber ekibi olarak şu anda İstanbul semalarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle İstanbul'da yaşanan o yağış sonrasında ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Şüphesiz ki dün saat 15.00 itibarıyla Mega Kent İstanbul'da tüm kurumlar teyakkuza geçti ve özellikle kentin birçok noktasında su taşmaları ile su baskınları yaşandı. O andan bu yana geriye kalan görüntüleri karadan ve denizden aktardığımız gibi bu kez de havadan paylaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Sarıyer; şüphesiz ki afetten en çok etkilenen yerlerden bir tanesi oldu. Mega Kent İstanbul'u etkisi altına alan ve 84 yıllık ölçüm döneminin en yüksek yağış seviyesine ulaşan sağanağın ardından ortaya çıkan tabloyu sizlere aktarıyoruz. Bugün İstanbul üzerinde yalnızca bir yağışın değil, kent genelinde büyük bir mücadeleye dönüşen afetin izlerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 84 yılın yağış rekorunun kırılmasının ardından ortaya çıkan sel felaketinin boyutu, polis helikopterinden havadan görüntülendi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)İstanbul'da 84 yılın yağış rekorunun kırılmasının ardından ortaya çıkan sel felaketinin boyutu, polis helikopterinden havadan görüntülendi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

CENDERE DERESİ TAŞTI, ARAÇLAR VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Afetin merkez üslerinden olan Cendere bölgesindeki tahribatı kameraman Erdal Bağcı'nın görüntüleriyle ekranlara getiren Mehmet Karataş, "Bulunduğumuz yer Cendere Deresi çevresi ve burada derenin taşmasıyla birlikte bölgede yer alan fabrika ile iş yerlerinin büyük zarar gördüğünü gözlemliyoruz. Kameraman arkadaşım Erdal Bağcı hemen su içerisinde kalmış araçları gösteriyor. İstanbul'da dün çok ağır bir yağış yaşandı; yağmur kısa sürede şiddetini artırdı. Saatler içerisinde metrekareye düşen yağış miktarının 265 litrenin üzerinde olduğu hem İçişleri Bakanı hem de İstanbul Valisi tarafından açıklandı. Dereler taştı, yollar göle döndü, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi; evleri, iş yerlerini, bodrum ve zemin katları su bastı. Bazı vatandaşlarımız araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Farklı ilçelerden aynı anda su baskını, taşkın ve ulaşım aksaması ihbarları geldi. Ayazağa bölgesi en fazla etkilenen noktalardan biri oldu" sözleriyle sahadaki vahim tabloyu anlattı.

Sağanak sonrası ikinci kez çıktığı yerde yürek burkan sonSağanak sonrası ikinci kez çıktığı yerde yürek burkan son SAĞANAK SONRASI İKİNCİ KEZ ÇIKTIĞI YERDE YÜREK BURKAN SON

Cendere Deresi'nin taşmasıyla fabrika ve iş yerleri sular altında kaldı. Bölgede çok sayıda araç sel sularının içinde kaldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Cendere Deresi'nin taşmasıyla fabrika ve iş yerleri sular altında kaldı. Bölgede çok sayıda araç sel sularının içinde kaldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

TAŞ VE KUM OCAKLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Bölgedeki taş ve kum ocaklarına yönelik gelen ihbarları da helikopterden inceleyen Muhabir Karataş, "Kameraman arkadaşımdan özellikle rica edeceğim, taş ve kum ocaklarının olduğu yerlerle ilgili de önemli iddialar geldi. Vatandaşlar o bölgelerde biriken suların bir anda taşmasıyla bazı yerlerde su baskınlarının yaşandığını belirtmişti. Erdal Bağcı'nın gösterdiği noktada şu anki gözlemlerimde direkt böyle bir durum görmüyorum ancak diğer bölgelerde olma ihtimali bulunabilir; vatandaşların bu yönde ciddi iddiaları oldu" şeklinde konuştu.

Şiddetli sağanağın ardından Ayazağa ve Sarıyer çevresinde yaşanan tahribat, İstanbul semalarından kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Şiddetli sağanağın ardından Ayazağa ve Sarıyer çevresinde yaşanan tahribat, İstanbul semalarından kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

VALİ GÜL VE EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ 24 SAATTİR SAHADA

Kritik saatlerde yürütülen kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına değinen Karataş, "Dün saatler 15.00'i gösterdiğinde yağışın etkisini artırması ve su baskını ihbarlarının gelmesiyle birlikte İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız tüm ekipleriyle teyakkuza geçti. Asayiş, Trafik, Çevik Kuvvet başta olmak üzere Emniyetin tüm birimleri sahaya indi; UMKE ve AFAD vatandaşın yanına koştu. Derede taşan suyun içinde kalan araçları ve sol taraftaki tırı görüyorsunuz. 84 yıllık dönemin en yoğun yağışının ardından özellikle Ayazağa, Sarıyer, Beşiktaş ve Sultangazi'de selin etkisi çok ağır hissedildi. Kısa sürede yükselen sel suları cadde ve sokakları kapladı, sürüklenen araçlar birbirine çarparak kullanılamaz hale geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşın yanında olduklarını ve sahadaki çalışmaları 24 saattir yakından takip ettiğini belirtti. Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte sabaha kadar çalışmaları bizzat yerinde incelediler. Hasar tespiti ve mağduriyetlerin giderilmesi için koordinasyon sağlandı. Trafik polisleri riskli bölgelerde trafiği kontrollü yönlendirirken, dere çevrelerindeki tehlikeli alanlar boşaltılarak vatandaşlar güvenli noktalara tahliye edildi. İtfaiye, AFAD ve belediye ekipleri de aralıksız görev yaptı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül’den A Haber’e özel açıklamaİstanbul Valisi Davut Gül’den A Haber’e özel açıklama İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA

Sel felaketinin ardından İstanbul'da ekipler seferber oldu. Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmaları sahada yakından takip etti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Sel felaketinin ardından İstanbul'da ekipler seferber oldu. Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmaları sahada yakından takip etti (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

EVİN BİR KISMI ÇÖKTÜ

Uçuş rotasını İstanbul Boğazı'na çeviren Mehmet Karataş, "Sabah saatlerinde de yağış etkisini sürdürdü. Erdal Bağcı, hemen karşıdaki evleri gösterir misin? Orada da su baskını sebebiyle ne yazık ki evin bir kısmının çöktüğünü ve yolların kapandığını görüyoruz. Dün itibarıyla Boğaz'da denizin rengi çamur suları sebebiyle kahverengiye dönüşmüştü" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Boğaz'ın rengi değişti. Anadolu Yakası kıyılarından Boğaz'a ulaşan çamurlu su, havadan görüntülendi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Boğaz'ın rengi değişti. Anadolu Yakası kıyılarından Boğaz'a ulaşan çamurlu su, havadan görüntülendi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

SEL SONRASI BOĞAZA ÇAMUR AKTI

Canlı yayında İstanbul Boğazı'nın son durumunu paylaşan Karataş, Boğaz suyunun turkuaz renge büründüğünü ve aynı zamanda Anadolu Yakası kıyılarından Boğaz'a yoğun çamur akışının devam ettiğini bildirdi.

İstanbulda okullar cuma da tatil!İstanbulda okullar cuma da tatil! İSTANBUL'DA OKULLAR CUMA DA TATİL!

Üçü birden gelince kabus başladı!Üçü birden gelince kabus başladı! "ÜÇÜ BİRDEN GELİNCE KABUS BAŞLADI!"

Mavi Vatan’ın ilk fabrikası! Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi görev yerine uğurlanıyor
Sonraki Haber
Mavi Vatan’ın ilk fabrikası! Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi görev yerine uğurlanıyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın