İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından baraj doluluk oranları yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseldi. Doluluk oranı bir günde 7,16 puan arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarının kaydedildiği belirtilerek kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma ulaştığı bildirildi. İSTANBUL'DA SAĞANAK SONRASI BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ! İŞTE SON ORAN BEYKOZ'DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ Açıklamaya göre İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı Beykoz'da 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram olarak ölçüldü. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram arasında değişti.

Bazı noktalarda sele neden olan şiddetli yağış nedeniyle araçlar üst üste yığıldı. (Fotoğraf: İHA) İstanbul'un birçok noktasında ise metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogramı aştı. Kaydedilen yağış miktarının 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden biri olduğu belirtildi.