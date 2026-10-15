-°C
CANLI YAYIN

Bir günde rekor artış! İşte İstanbul'daki son yağışların barajlara etkisi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bir günde rekor artış! İşte İstanbul'daki son yağışların barajlara etkisi

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından baraj doluluk oranları yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseldi. Doluluk oranı bir günde 7,16 puan arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarının kaydedildiği belirtilerek kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma ulaştığı bildirildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK SONRASI BARAJLARDA BÜYÜK ARTIŞ! İŞTE SON ORAN

BEYKOZ'DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ

Açıklamaya göre İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı Beykoz'da 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram olarak ölçüldü. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram arasında değişti.

Bazı noktalarda sele neden olan şiddetli yağış nedeniyle araçlar üst üste yığıldı. (Fotoğraf: İHA)Bazı noktalarda sele neden olan şiddetli yağış nedeniyle araçlar üst üste yığıldı. (Fotoğraf: İHA)

İstanbul'un birçok noktasında ise metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogramı aştı. Kaydedilen yağış miktarının 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden biri olduğu belirtildi.

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağış bugün de devam ediyor. (Fotoğraf: AA)İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağış bugün de devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

Aralıklarla devam eden yağışların ardından dün yüzde 38,06 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, bugün yüzde 45,22'ye yükseldi. Böylece doluluk oranında bir günde 7,16 puanlık artış kaydedildi.

İstanbulda hayatı durduran sağanakİstanbulda hayatı durduran sağanak İSTANBUL'DA HAYATI DURDURAN SAĞANAK

#İstanbul #Yağmur #Baraj Doluluk Oranı
Bursa'da sanal medyadan suç örgütlerine eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon: 25 gözaltı
Sonraki Haber
Bursa'da sanal medyadan suç örgütlerine eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon: 25 gözaltı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın