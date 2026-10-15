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Yağış yeniden geliyor! Uzman isim İstanbul için saat vererek uyardı: 3 il için kuvvetli sağanak alarmı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yağış yeniden geliyor! Uzman isim İstanbul için saat vererek uyardı: 3 il için kuvvetli sağanak alarmı

Marmara Bölgesi'ni vuran şiddetli sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ev, iş yeri ve metro istasyonlarını su bastı. İçişleri Bakanlığı'nın 4 il için turuncu uyarının devam ettiğini duyurmasının ardından gözler hava durumunun seyrine çevrildi. A Haber canlı yayınında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kritik radar verilerini değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için sabah saatlerinden itibaren başlayacak yeni yağış dalgasına işaret ederek özellikle akşam saatlerinde kentin kuzeybatı ilçelerinde dünkü boyuta ulaşabilecek kuvvetli sağanağa karşı peş peşe uyarılarda bulundu.

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