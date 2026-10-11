Fon soruşturması üzerinden iftira ve itibar suikastı! FETÖ taktiği kumpas oyunu
Fon soruşturması kapsamında hükümet, gerekli tüm adımları hızla sürdürürken, CHP ve YENİ Partili isimlerin bazı mesnetsiz iddiaları birçok tartışmayı beraberinde getiriyor. A Haber'e konuk olan gazeteci Kurtuluş Tayiz ve hukukçu, AK Parti MDK üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, yaşananları 17-25 Aralık sürecine benzeterek amacın, 2028 seçimlerinden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak olduğunu belirtti. İki isim ayrıca, 2013'teki Gezi Parkı olayları, 15 Temmuz ve Man Adası kumpasının arkasında FETÖ'nün parmağına dikkat çekerek yalanların ve itibar suikastının sahte belgeler üzerinden gerçekleştirildiğini, yine benzer bir sürecin kurgulanmaya çalışıldığını öne sürdü.
Fon soruşturması kapsamında hükümet tarafından mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmalar sürerken, CHP ve YENİ Partili isimlerin bazı bakanlara yönelik iftira kampanyası tepkilere neden oluyor. Yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisini istikrarsızlaştırıp halkı devlete karşı kışkırtma girişimi, 17-25 Aralık kumpasının bir yansıması ve Başkan Erdoğan'a yönelik bir algı operasyonunu gündeme getiriyor.
A Haber'e konuk olan gazeteci Kurtuluş Tayiz ve hukukçu, AK Parti MDK üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, fon soruşturması ve ortaya atılan asılsız iddialar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Tayiz ve Ahıakın, yaşananları 17-25 Aralık operasyonları süreci üzerinden ele alarak hedefin Başkan Erdoğan'ın 2028'de yapılacak seçimlerde adaylığını engellemek olduğuna dikkat çekti.
"PSİKOLOJİK HARBİN UNSURU"
Geçmişten bu yana sahnelenen psikolojik harp taktiklerine dikkat çeken gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Çok büyük para miktarları telaffuz ettiğinizde daha etkileyici olabiliyor. Bu da böyle psikolojik harbin unsurlarından bir tanesiydi. 17-25 Aralık dediğimiz 2013'teki bu mesele, FETÖ'nün zaten direkt emniyetiyle, savcılarıyla yaptığı bir operasyondu." ifadelerini kullandı.
Hedefin doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu belirten Tayiz, "2014 Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine burada da Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme operasyonuydu." sözleriyle süreci aktardı.
Sürecin adım adım darbeye hazırlandığını vurgulayan hukukçu - AK Parti MDK üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, "Aslında seçim bakıyorsun burada, asıl plan Gezi kalkışmasıyla başladı. Daha öncesinde Gezi kalkışması var bunun... Geliyor buradan, asıl hazırlık darbeye aslında değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.
17-25 KUMPASINDAN 15 TEMMUZ'A UZANAN KAOS PLANI
Sürecin aşamalarını detaylandıran gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Gezinin üzerine 17-25 Aralık geldi, burada da başaramadılar ve Cumhurbaşkanı'nın adaylığını, toplumsal desteğini engelleyemediler. Geldik 2015 seçimlerine; burada hendek çukur terörü vardı, Suriye'deki iç savaşı Türkiye'ye ihraç etme çabaları vardı. Bu kaos ve karmaşa içerisinde darbeye bir zemin hazırlığı yaptılar ve 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimine geldik" dedi. Darbe girişiminin ardından muhalefetin yürüttüğü algı operasyonlarına değinen Tayiz, "Darbeyi FETÖ'cüler yaptı, peki biz Türkiye'de neyi konuştuk? Siyasetle, muhalif medyayla, CHP ve o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'yla Man Adası yalanını konuştuk." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz gecesine atıfta bulunan Av. Aydoğan Ahıakın, "Darbede de Kemal Kılıçdaroğlu o tankların önünden yürüyerek geçmişti değil mi?" hatırlatmasında bulundu.
SAHTE BELGELER VE FETÖ DEZENFORMASYONU
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ taktiklerinin sürdürüldüğünü kaydeden gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Darbenin en önemli adamı Adil Öksüz için Kılıçdaroğlu 'Bana bir belge geldi' dedi. Bu belgeye göre Adil Öksüz'ün MİT'in adamı olduğunu iddia ederek yalandan bir belge çıkardı ve daha sonra bu belgenin sahte olduğu ortaya çıktı. FETÖ dezenformasyonu sahte ve üretilmiş belgelerle yapıyor çünkü daha ikna edici oluyor. Eline verdikleri sahte Adil Öksüz belgesini ve Man Adası yalanlarını tekrarlayıp siyasette büyük bir skandal oluşturmaya çalıştılar." şeklinde konuştu.
"FON SORUŞTURMASI KUMPASA ÇEVRİLİYOR"
Söz konusu iddiaların hedefini anlatan Av. Aydoğan Ahıakın, "FETÖ iltisaklı hesaplar üzerinden bakın bugün fon soruşturmasını nasıl sulandırıp bir iftiraya ve bir kumpasa çeviriyorlarsa FETÖ iltisaklı hesaplar üzerinden o gün de yine 128 milyar dolar yalanı üzerinden Sayın Berat Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir kumpas girişimiydi. Bir de bu arada 128 milyar yalanı çıkardılar değil mi? Neydi o 128 milyar yalanı? CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, Özgür Özel tarafından da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a yönelik; enflasyonun yüzde 25'lerden yüzde 8'lere düştüğü ve ekonominin en iyi olduğu bir dönemde kurgulanmış bir yalandı. Anayasa Mahkemesi kararıyla 128 milyar dolar yalanının bir iftiradan ibaret olduğu, CHP'nin iddialarına ilişkin hiçbir somut bilgi ve belge olmadığı tescillendi. Peki Özgür Özel veya Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp bir özür dilediler mi?" diye sordu.
"MESELEYİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA FATURA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Güncel fon soruşturması üzerinden yürütülen provokasyonlara dikkat çeken hukukçu ve AK Parti MDK üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, "Bugün fon soruşturmasında devletimiz bir taraftan 1 milyon liranın altındaki ara ödemeleri yapıyor, mağduriyetleri tasfiye ederek hızlı şekilde çözüyor. Peki Özgür Özel, kurmayları ve sosyal medyadaki FETÖ iltisaklı hesaplar ne yapıyor? Bunu tamamen AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza fatura etmeye kalkıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu meseleyi fatura etmeye kalkmasınlar, milletin yumruğunu yerler." uyarısında bulundu.