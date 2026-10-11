Fon soruşturması kapsamında hükümet tarafından mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmalar sürerken, CHP ve YENİ Partili isimlerin bazı bakanlara yönelik iftira kampanyası tepkilere neden oluyor. Yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisini istikrarsızlaştırıp halkı devlete karşı kışkırtma girişimi, 17-25 Aralık kumpasının bir yansıması ve Başkan Erdoğan'a yönelik bir algı operasyonunu gündeme getiriyor.

A Haber'e konuk olan gazeteci Kurtuluş Tayiz ve hukukçu, AK Parti MDK üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, fon soruşturması ve ortaya atılan asılsız iddialar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Tayiz ve Ahıakın, yaşananları 17-25 Aralık operasyonları süreci üzerinden ele alarak hedefin Başkan Erdoğan'ın 2028'de yapılacak seçimlerde adaylığını engellemek olduğuna dikkat çekti.

"PSİKOLOJİK HARBİN UNSURU"

Geçmişten bu yana sahnelenen psikolojik harp taktiklerine dikkat çeken gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Çok büyük para miktarları telaffuz ettiğinizde daha etkileyici olabiliyor. Bu da böyle psikolojik harbin unsurlarından bir tanesiydi. 17-25 Aralık dediğimiz 2013'teki bu mesele, FETÖ'nün zaten direkt emniyetiyle, savcılarıyla yaptığı bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

Hedefin doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu belirten Tayiz, "2014 Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine burada da Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme operasyonuydu." sözleriyle süreci aktardı.

Sürecin adım adım darbeye hazırlandığını vurgulayan hukukçu - AK Parti MDK üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, "Aslında seçim bakıyorsun burada, asıl plan Gezi kalkışmasıyla başladı. Daha öncesinde Gezi kalkışması var bunun... Geliyor buradan, asıl hazırlık darbeye aslında değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.