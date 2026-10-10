Fon skandalında binlerce yatırımcının mağduriyetini gidermeye yönelik süreç devam ederken, haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişi ve şirketlere yönelik çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren uzman isimler, vurgunun perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HANGİ FONDA NE KADAR VURGUN YAPILDI?

Fon tasfiyesine yönelik 17 Eylül tarihinde alınan kararın ardından henüz bir ay bile geçmeden 43 binden fazla mağdurun ilk ödemelerinin yapıldığı ve ekim ayı boyunca bu sürecin devam edeceği aktarıldı. Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan "clawback" sistemine benzer bir mekanizmanın devreye sokularak yüksek kazanç elde edip kritik zamanlarda çıkanların haksız kazançlarının geri çağrılması amacıyla özel bir hesap oluşturulduğu kaydedildi.

Yapılan incelemelerde 141'i gerçek kişi, 73'ü şirket olmak üzere toplam 214 süjenin 187 milyar 653 milyon liralık bir vurguna imza attığı belirtildi. 141 gerçek kişinin 100 milyar 676 milyon lira, 73 şirketin ise 86 milyar 977 milyon liralık haksız menfaat sağladığı kayıtlara geçerken; şirket bazlı dağılımda Tera'da 102 gerçek kişide 28 milyar lira ve 38 şirkette 62 milyar 770 milyon lira, Pusula'da 19 kişide 69 milyar 700 milyon lira ve 20 şirkette yaklaşık 10 milyar lira, Hedef şirketinde ise 20 kişide 2 milyar 976 milyon lira ile 15 şirkette 14 milyar 900 milyon liralık kazanç tespit edildiği vurgulandı. Devletin 100 milyon liranın üzerindeki bu haksız kazançları tek tek belirleyerek açılan hesaba iade çağrısı yaptığı, bunun kesin bir af anlamına gelmediği ve yargılama sürecinde lehe bir durum olarak ele alınabileceği ifade edildi.