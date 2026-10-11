Başsavcılık, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildirdi. TMSF de listede bulunan kişi ve şirketlere paranın iadesi konusunda resmi bildirim yapmaya başladı.

Gerçek kişiler ile ilgili şirketlerin sahip ve yöneticileri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek karla çıkış yapan 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu.

MELİS SANDAL'IN FON İŞLEMLERİ DE İNCELEMEDE

Dosyadaki verilere göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon lira kar elde ederek gerçek kişiler arasındaki kazanç sıralamasının başında yer aldı.

Sandal'ın hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon lira olarak kaydedildi. 16 Eylül 2026 itibarıyla fon hesabında kalan tutar ise 249 milyon 992 bin lira oldu.

Melis Sandal gibi fon yatırım hesaplarından banka hesaplarına para aktaran isimlere ilişkin mahkeme kararının ardından MASAK incelemesi başlatıldı.