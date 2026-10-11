Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı
Fon soruşturmasında 3 fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 141 kişi ve 73 şirketin hesaplarına bloke konuldu. Toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira olarak belirlenirken, yurt dışına çıkış yasağı kararı da alındı. MASAK, fonlardan çıkan paraların hangi hesaplara aktarıldığını inceliyor.
Fon soruşturmasında yüksek kazanç sağlayan kişi ve şirketlerin hesapları bloke edildi. Yurt dışına çıkış yasağı kararı da alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirkete ilişkin para hareketleri incelemeye alındı.
Daha önce kazançlarının iadesi istenen kişi ve şirketlere yönelik bildirim süreci TMSF tarafından yürütülürken, MASAK fonlardan çıkan paraların aktarıldığı banka hesaplarını araştırıyor.
3 FONDAN 187 MİLYAR 653 MİLYON LİRALIK KAZANÇ
Fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde, 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan kişi ve şirketler tek tek tespit edildi.
Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişiden oluşan toplam 214 kişi ve şirketin, 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira kar elde ettiği belirlendi.