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Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı

Fon soruşturmasında 3 fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 141 kişi ve 73 şirketin hesaplarına bloke konuldu. Toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira olarak belirlenirken, yurt dışına çıkış yasağı kararı da alındı. MASAK, fonlardan çıkan paraların hangi hesaplara aktarıldığını inceliyor.

Fon soruşturmasında yüksek kazanç sağlayan kişi ve şirketlerin hesapları bloke edildi. Yurt dışına çıkış yasağı kararı da alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirkete ilişkin para hareketleri incelemeye alındı.

Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı - 1

Daha önce kazançlarının iadesi istenen kişi ve şirketlere yönelik bildirim süreci TMSF tarafından yürütülürken, MASAK fonlardan çıkan paraların aktarıldığı banka hesaplarını araştırıyor.

Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı - 2

3 FONDAN 187 MİLYAR 653 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde, 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan kişi ve şirketler tek tek tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişiden oluşan toplam 214 kişi ve şirketin, 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira kar elde ettiği belirlendi.

Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı - 3

Başsavcılık, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildirdi. TMSF de listede bulunan kişi ve şirketlere paranın iadesi konusunda resmi bildirim yapmaya başladı.

Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı - 4

HESAPLARA BLOKE, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında fonlardan yüksek karla çıkış yapan 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu.

Gerçek kişiler ile ilgili şirketlerin sahip ve yöneticileri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı - 5

MELİS SANDAL'IN FON İŞLEMLERİ DE İNCELEMEDE

Dosyadaki verilere göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon lira kar elde ederek gerçek kişiler arasındaki kazanç sıralamasının başında yer aldı.

Sandal'ın hesaplarından 2026 yılında gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon lira olarak kaydedildi. 16 Eylül 2026 itibarıyla fon hesabında kalan tutar ise 249 milyon 992 bin lira oldu.

Melis Sandal gibi fon yatırım hesaplarından banka hesaplarına para aktaran isimlere ilişkin mahkeme kararının ardından MASAK incelemesi başlatıldı.

Fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liralık kazanç! 141 kişi ve 73 şirket için hesap incelemesi ve çıkış yasağı - 6

MİLYARLAR HANGİ HESAPLARA AKTARILDI?

Sabah'ın haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu, başsavcılığın kararı doğrultusunda Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu, fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı.

İncelemelerde, 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiği araştırılıyor. Para hareketlerine ilişkin hazırlanacak detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturmanın genişleyeceği belirtildi.

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