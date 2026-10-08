Özlale yaptığı açıklamada "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE. Ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belgeni olsun veriyorum size. 235 42 284. Babanız Hasan Özdemir ya da kendi adı, kendisi adına başkası. Bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber canlı yayınında muhalefetin mesnedsiz iddialarına ve isim benzerliği üzerinden kurulan çirkin kumpasa çok sert tepki gösterdi. Şahsının ve ailesinin hedef alındığı karalama girişiminin arkasındaki kirli oyunu deşifre eden Bakan Göktaş, asıl hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet politikaları olduğunu vurgulayarak, konuyu yargıya taşıyacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"TEK BİR KURUŞLUK İŞLEM DAHİ YOKTUR"

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhalefetin tamamen yalan ve iftira üzerine kurulu bir siyaset yürüttüğünü belirterek, "Bu iftirayı atan mesnetsiz muhalefet, aslında tamamen yalan ve iftira üzerine siyaset yaptıklarını bir kez daha tüm kamuoyuna göstermiştir. Kendileri hiçbir şekilde somut bir delile dayanmadan insanları aileleri üzerinden yıpratma çabası içerisindedir" dedi.



TBMM çatısı altında böylesi asılsız iddialarla basın toplantısı düzenlenmesini eleştiren Bakan Göktaş, "Ne babamın ne ailemin ne ailemden herhangi birinin böyle tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi, kayıtlı hesabı dahi yoktur" ifadelerini kullandı.

"İSİM BENZERLİĞİYLE ALGI YAPMAYA ÇALIŞTILAR, YALANLARI PATLADI"



İddiaların başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın isim benzerliği üzerinden üretildiğini kaydeden Bakan Göktaş, "İsim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup 'ne kadar güzel bir şey bulduk' diye heyecanlanarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik bir tutum sergilemekteler. Ancak yalanları patladı. Attıkları hiçbir yalan yanlarında kâr kalmayacak" şeklinde konuştu.



İYİ Partili Ümit Özlale'nin tutumuna da tepki gösteren Göktaş, "Bu Ümit Özlale, birkaç hafta öncesinde sırf kendi isim benzerliğinden mağdur olmuş bir kişi. Bununla beraber benzer durumda olan bir kadın siyasetçiye, kadın bakana yaptığı ağır ithamın hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Hiç mi utanmaları yok?" sözleriyle sert çıktı.



İddia sahiplerine hodri meydan diyen Bakan Göktaş, "Daha önce çok net bir şekilde bu iftirayı ortaya atanların derhal iddialarını ispatlamasını istedim. En ufak bir ispat varsa görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ettim. Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğim" dedi.