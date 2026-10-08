Bakan Göktaş fon iftirasına A Haber canlı yayınında meydan okudu: İspatlayın, istifa edeyim!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisi ve ailesine yönelik iddialara A Haber ekranlarında yanıt verdi. Ailesinden kimsenin fon hesabı bulunmadığını belirten Göktaş, "En ufak ispatları varsa görevimden istifa ederim." dedi. İddiaların Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir siyasetin parçası olduğunu savunan Bakan Göktaş, "Mahkemeler önünde görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale düzenlediği basın toplantısında fon soruşturması üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a iftira attı.
BABASI ÜZERİNDEN İFTİRA ATTI
Özlale yaptığı açıklamada "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE. Ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belgeni olsun veriyorum size. 235 42 284. Babanız Hasan Özdemir ya da kendi adı, kendisi adına başkası. Bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?" ifadelerini kullandı.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN İFTİRALARA A HABER'DEN YANIT
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber canlı yayınında muhalefetin mesnedsiz iddialarına ve isim benzerliği üzerinden kurulan çirkin kumpasa çok sert tepki gösterdi. Şahsının ve ailesinin hedef alındığı karalama girişiminin arkasındaki kirli oyunu deşifre eden Bakan Göktaş, asıl hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet politikaları olduğunu vurgulayarak, konuyu yargıya taşıyacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
"TEK BİR KURUŞLUK İŞLEM DAHİ YOKTUR"
A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhalefetin tamamen yalan ve iftira üzerine kurulu bir siyaset yürüttüğünü belirterek, "Bu iftirayı atan mesnetsiz muhalefet, aslında tamamen yalan ve iftira üzerine siyaset yaptıklarını bir kez daha tüm kamuoyuna göstermiştir. Kendileri hiçbir şekilde somut bir delile dayanmadan insanları aileleri üzerinden yıpratma çabası içerisindedir" dedi.
TBMM çatısı altında böylesi asılsız iddialarla basın toplantısı düzenlenmesini eleştiren Bakan Göktaş, "Ne babamın ne ailemin ne ailemden herhangi birinin böyle tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi, kayıtlı hesabı dahi yoktur" ifadelerini kullandı.
"İSİM BENZERLİĞİYLE ALGI YAPMAYA ÇALIŞTILAR, YALANLARI PATLADI"
İddiaların başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın isim benzerliği üzerinden üretildiğini kaydeden Bakan Göktaş, "İsim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup 'ne kadar güzel bir şey bulduk' diye heyecanlanarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik bir tutum sergilemekteler. Ancak yalanları patladı. Attıkları hiçbir yalan yanlarında kâr kalmayacak" şeklinde konuştu.
İYİ Partili Ümit Özlale'nin tutumuna da tepki gösteren Göktaş, "Bu Ümit Özlale, birkaç hafta öncesinde sırf kendi isim benzerliğinden mağdur olmuş bir kişi. Bununla beraber benzer durumda olan bir kadın siyasetçiye, kadın bakana yaptığı ağır ithamın hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Hiç mi utanmaları yok?" sözleriyle sert çıktı.
İddia sahiplerine hodri meydan diyen Bakan Göktaş, "Daha önce çok net bir şekilde bu iftirayı ortaya atanların derhal iddialarını ispatlamasını istedim. En ufak bir ispat varsa görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ettim. Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğim" dedi.
"ASIL HEDEF SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ"
Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir tutum bu. Zira biliyorsunuz pek çok kişi üzerinden böyle bir yalan atma makinesine dönüşmüş çürümüş bir muhalefet görüyoruz. Yazıklar olsun. Böyle kirli, çürümüş, yalan ve iftira üzerinden siyaset yapma şekli olmaz" ifadelerini kullandı.
"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"
Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin tavizsiz tutumunun muhalefeti paniğe sevk ettiğini belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tutumu çok net. 'Kim olursa olsun, ucu nereye giderse gitsin üzerimize düşen ne varsa yapacağız' demişti. Cumhurbaşkanımızın bu çok net tutumu bunları rahatsız etti. Bunlar da nereye saldıracaklarını şaşırıp panikleme havasıyla oraya buraya saldırıyorlar" sözleriyle aktardı.
Konunun peşini bırakmayacaklarını ve yargı sürecini başlattıklarını ifade eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Siyaset bu şekilde olmaz, mahkemeler önünde görüşeceğiz. Bu yalan ve çürümüş siyaseti milletimiz de görüyor, vatandaşımız da görüyor. Bu yalan ve manipülatif siyasete bir son vermek istiyoruz" diyerek suç duyurusunda bulunacaklarını bir kez daha vurguladı.