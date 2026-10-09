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ANALİZ | Türkiye'ye karşı 'beşinci kol' faaliyeti mi? Fon oyunlarıyla istikrarı hedef alanlara geçit yok

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ANALİZ | Türkiye'ye karşı 'beşinci kol' faaliyeti mi? Fon oyunlarıyla istikrarı hedef alanlara geçit yok

Türkiye'nin istikrarını ve yükselişini hedef alan, kitle iletişim araçlarını kullanarak toplumu devlete karşı kışkırtmayı amaçlayan sinsi "beşinci kol" faaliyetleri yeniden sahneye sürüldü. Fon meselesi üzerinden yürütülen organize algı operasyonlarına ve iktisadi manipülasyonlara karşı devlet tüm hukuki ve denetim mekanizmalarını kararlılıkla işletirken, provokasyon peşinde koşan çevrelere karşı en üst düzeyden net mesajlar verildi.

Devletleri yalnızca silahlarla değil, propaganda, manipülasyon ve toplumsal kutuplaşma üzerinden de hedef alan "beşinci kol" faaliyetleri yeniden gündemde. Bir ülkenin iç dinamiklerini zayıflatmayı, toplum ile devlet arasındaki güven bağını aşındırmayı ve krizleri büyüterek istikrarsızlık üretmeyi amaçladığı belirtilen bu yöntem, tarihten bugüne farklı biçimlerde kullanıldı. Beşinci kol faaliyetlerinin nasıl işlediği, hangi yöntemlerle toplumları etkilediği ve Türkiye açısından taşıdığı riskler A Haber'in analiz haberinde tüm yönleriyle ele alındı.

ANALİZ | TÜRKİYE'YE KARŞI "BEŞİNCİ KOL" OYUNU MU? EKONOMİK SABOTAJ PLANINA GEÇİT YOK

SİLAHSIZ VE SİNSİ SAVAŞ STRATEJİSİ: "BEŞİNCİ KOL"

Türkiye'de son dönemde sıklıkla gündeme gelen beşinci kol faaliyetinin mahiyeti değerlendirildiğinde, bu stratejinin silahlarla hâkim olunamayan coğrafyalara propaganda ve casusluk yoluyla nüfuz etme yöntemi olduğu görülüyor. Uçak, tank ve tüfeğin yer almadığı, sessiz ve sinsi biçimde yürütülen bu savaş taktiğinin, kitle iletişim araçlarını bir silah gibi kullanarak halkları hükümetlere karşı kışkırtmayı hedeflediği için silahlı çatışmalardan çok daha tehlikeli sonuçlar doğurduğu biliniyor.

Devletleri içeriden zayıflatmayı hedeflediği belirtilen “beşinci kol” faaliyetleri, propaganda ve manipülasyon yöntemleriyle yeniden gündemde (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Devletleri içeriden zayıflatmayı hedeflediği belirtilen “beşinci kol” faaliyetleri, propaganda ve manipülasyon yöntemleriyle yeniden gündemde (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Konunun tarihi arka planına ve oluşturduğu tehdide dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle, söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan beşinci kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Medeniyetinden, tarihinden, kültüründen güç alarak ülkeyi büyütmek için adımlar atan her siyaset, devlet ve iş adamı bunların zeminini oluşturduğu vesayet ve darbe engeliyle karşılaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin geçmişten bugüne farklı görünümlerle karşısına çıkan “beşinci kol” faaliyetlerinden zarar gördüğünü söyledi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan, Türkiye’nin geçmişten bugüne farklı görünümlerle karşısına çıkan “beşinci kol” faaliyetlerinden zarar gördüğünü söyledi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

TOPLUMSAL DİRENCİ İÇERİDEN ZAYIFLATMA PLANI

Bir ülkenin direncini içeriden çökertmeyi, toplumun birbirine olan güvenini aşındırmayı ve devlet ile vatandaş arasındaki güçlü bağı koparmayı amaçlayan beşinci kol mantığı, ekonomik sorunları olağan birer mesele olmaktan çıkarıp toplumsal öfkenin yakıtına dönüştürmeyi hedefliyor. Gerçek sorunlarla manipülasyonları birbirine karıştırarak toplumda güvensizlik psikolojisi üretmeye çalışan bu odakların, fon meselesi üzerinden de benzer bir kurguyu hayata geçirmek istediği görülüyor.

Kitle iletişim araçları ve algı yöntemlerinin toplumsal dengeleri etkilemek için nasıl kullanıldığı mercek altına alındı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Kitle iletişim araçları ve algı yöntemlerinin toplumsal dengeleri etkilemek için nasıl kullanıldığı mercek altına alındı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Yaşanan süreçte adaletten ve vatandaşın hakkını korumaktan taviz verilmeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuruysa, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınmasıysa bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz." sözleriyle aktardı.

Erdoğan, 86 milyonun ekonomik güvenliği ve refahının söz konusu olduğu durumlarda hiçbir tereddüde yer olmadığını vurguladı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Erdoğan, 86 milyonun ekonomik güvenliği ve refahının söz konusu olduğu durumlarda hiçbir tereddüde yer olmadığını vurguladı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

HUKUKİ SÜREÇLER ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İŞLETİLİYOR

Yaşanan gelişmeler karşısında ortaya atılan yolsuzluk, usulsüzlük veya denetim eksikliği iddiaları devlet organlarınca titizlikle soruşturuluyor. Mağdurların hakları güvence altına alınırken, sorumlular hakkında adli süreçler eksiksiz yürütülüyor ve devlet sorunu görmezden gelmek yerine şeffaf ve adil bir yaklaşımla çözüme kavuşturuyor.

Krizleri büyüterek toplum ile devlet arasındaki güven bağını zedeleme girişimleri (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Krizleri büyüterek toplum ile devlet arasındaki güven bağını zedeleme girişimleri (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Finansal piyasaların sağlamlığına işaret ederek manipülatif söylemlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki adli sürece ilişkin son bilgileri paylaşarak, mal kaçırma girişimlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki adli sürece ilişkin son bilgileri paylaşarak, mal kaçırma girişimlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı

ADALET BAKANI GÜRLEK: "DEVLET BUNUN KESİNLİKLE TAKİPÇİSİ"

Yürütülen adli soruşturmaların boyutunu ve alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Anadolu'da bizim bir söz var: 'Devletin bağından üzüm koruğu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır.' diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin iktisadi güvenliğini hedef alan girişimlere izin verilmeyeceğini belirterek sert mesaj verdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Erdoğan, Türkiye’nin iktisadi güvenliğini hedef alan girişimlere izin verilmeyeceğini belirterek sert mesaj verdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"TÜRK EKONOMİSİ BU SORUNUN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜÇTEDİR"

Yargı ve denetim mekanizmalarının kararlı adımlarına rağmen, ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarını hedef alan çevrelerin geçmişte olduğu gibi bugün de mevcut sorunları büyüterek toplumsal öfkeyi körükleme ve kurumlara duyulan güveni zedeleme girişimleri sürüyor.

Bu sabotaj planlarına karşı vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacaktır." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, kamu kaynaklarına yönelik usulsüzlüklerin karşılıksız kalmayacağını belirterek, “Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kâr kalmayacaktır.” dedi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan, kamu kaynaklarına yönelik usulsüzlüklerin karşılıksız kalmayacağını belirterek, “Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kâr kalmayacaktır.” dedi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

TUZAKLARA VE ALGI OPERASYONLARINA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

Gelinen aşamada Türkiye'nin önündeki yol haritasının net olduğu görülüyor. Fon krizine ilişkin iddiaların bağımsız ve etkin bir şekilde soruşturulması, mağduriyetlerin giderilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenirken; diğer yandan organize manipülasyonlarla ülkenin istikrarını hedef alan odaklara geçit verilmemesi gerekiyor. Türkiye'nin hem küresel bir aktör olma yolunda kararlılıkla ilerlediği hem de seçim sürecine hazırlandığı bu kritik dönemde, her gün yeni bir yalan ve algının dolaşıma sokulduğu beşinci kol faaliyetlerine ve kurulacak tuzaklara karşı azami derecede uyanık olunması gerektiği belirtiliyor.

Gençlere seslenen Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine yönelik engelleme girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)Gençlere seslenen Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine yönelik engelleme girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Geleceğin teminatı olan gençleri bu tehditlere karşı uyaran Başkan Erdoğan, "Şunu da asla aklınızdan çıkarmayınız sevgili gençler: Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

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