Devletleri yalnızca silahlarla değil, propaganda, manipülasyon ve toplumsal kutuplaşma üzerinden de hedef alan "beşinci kol" faaliyetleri yeniden gündemde. Bir ülkenin iç dinamiklerini zayıflatmayı, toplum ile devlet arasındaki güven bağını aşındırmayı ve krizleri büyüterek istikrarsızlık üretmeyi amaçladığı belirtilen bu yöntem, tarihten bugüne farklı biçimlerde kullanıldı. Beşinci kol faaliyetlerinin nasıl işlediği, hangi yöntemlerle toplumları etkilediği ve Türkiye açısından taşıdığı riskler A Haber'in analiz haberinde tüm yönleriyle ele alındı.

SİLAHSIZ VE SİNSİ SAVAŞ STRATEJİSİ: "BEŞİNCİ KOL"

Türkiye'de son dönemde sıklıkla gündeme gelen beşinci kol faaliyetinin mahiyeti değerlendirildiğinde, bu stratejinin silahlarla hâkim olunamayan coğrafyalara propaganda ve casusluk yoluyla nüfuz etme yöntemi olduğu görülüyor. Uçak, tank ve tüfeğin yer almadığı, sessiz ve sinsi biçimde yürütülen bu savaş taktiğinin, kitle iletişim araçlarını bir silah gibi kullanarak halkları hükümetlere karşı kışkırtmayı hedeflediği için silahlı çatışmalardan çok daha tehlikeli sonuçlar doğurduğu biliniyor.