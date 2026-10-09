ANALİZ | Türkiye'ye karşı 'beşinci kol' faaliyeti mi? Fon oyunlarıyla istikrarı hedef alanlara geçit yok
Türkiye'nin istikrarını ve yükselişini hedef alan, kitle iletişim araçlarını kullanarak toplumu devlete karşı kışkırtmayı amaçlayan sinsi "beşinci kol" faaliyetleri yeniden sahneye sürüldü. Fon meselesi üzerinden yürütülen organize algı operasyonlarına ve iktisadi manipülasyonlara karşı devlet tüm hukuki ve denetim mekanizmalarını kararlılıkla işletirken, provokasyon peşinde koşan çevrelere karşı en üst düzeyden net mesajlar verildi.
Devletleri yalnızca silahlarla değil, propaganda, manipülasyon ve toplumsal kutuplaşma üzerinden de hedef alan "beşinci kol" faaliyetleri yeniden gündemde. Bir ülkenin iç dinamiklerini zayıflatmayı, toplum ile devlet arasındaki güven bağını aşındırmayı ve krizleri büyüterek istikrarsızlık üretmeyi amaçladığı belirtilen bu yöntem, tarihten bugüne farklı biçimlerde kullanıldı. Beşinci kol faaliyetlerinin nasıl işlediği, hangi yöntemlerle toplumları etkilediği ve Türkiye açısından taşıdığı riskler A Haber'in analiz haberinde tüm yönleriyle ele alındı.
SİLAHSIZ VE SİNSİ SAVAŞ STRATEJİSİ: "BEŞİNCİ KOL"
Türkiye'de son dönemde sıklıkla gündeme gelen beşinci kol faaliyetinin mahiyeti değerlendirildiğinde, bu stratejinin silahlarla hâkim olunamayan coğrafyalara propaganda ve casusluk yoluyla nüfuz etme yöntemi olduğu görülüyor. Uçak, tank ve tüfeğin yer almadığı, sessiz ve sinsi biçimde yürütülen bu savaş taktiğinin, kitle iletişim araçlarını bir silah gibi kullanarak halkları hükümetlere karşı kışkırtmayı hedeflediği için silahlı çatışmalardan çok daha tehlikeli sonuçlar doğurduğu biliniyor.
Konunun tarihi arka planına ve oluşturduğu tehdide dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle, söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan beşinci kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Medeniyetinden, tarihinden, kültüründen güç alarak ülkeyi büyütmek için adımlar atan her siyaset, devlet ve iş adamı bunların zeminini oluşturduğu vesayet ve darbe engeliyle karşılaşmıştır." ifadelerini kullandı.
TOPLUMSAL DİRENCİ İÇERİDEN ZAYIFLATMA PLANI
Bir ülkenin direncini içeriden çökertmeyi, toplumun birbirine olan güvenini aşındırmayı ve devlet ile vatandaş arasındaki güçlü bağı koparmayı amaçlayan beşinci kol mantığı, ekonomik sorunları olağan birer mesele olmaktan çıkarıp toplumsal öfkenin yakıtına dönüştürmeyi hedefliyor. Gerçek sorunlarla manipülasyonları birbirine karıştırarak toplumda güvensizlik psikolojisi üretmeye çalışan bu odakların, fon meselesi üzerinden de benzer bir kurguyu hayata geçirmek istediği görülüyor.