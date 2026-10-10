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MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon tartışmalarına sert tepki: Bakanları suçlamak siyasete ihanettir

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon tartışmalarına sert tepki: Bakanları suçlamak siyasete ihanettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Bahçeli, fon soruşturması hakkında muhalefeti eleştirirken, “Herkesi suçlamak yanlıştır. İftira ve yalana fırsat tanıdılar.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 24. Dönem Açılış Töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN MUHALEFETİN İFTİRA SİYASETİNE SERT TEPKİ

Son günlerde gündemi meşgul eden fon tartışmaları ve hükümet kabinesindeki bakanların hedef alınmasına sert tepki gösteren Bahçeli; yargı kararı olmadan yöneltilen ithamları "siyasete ihanet" olarak nitelendirirken, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde asla geri adım atılmayacağının altını çizdi.

MHP lideri Devlet BahçeliMHP lideri Devlet Bahçeli

"HUKUKEN SONUCA BAĞLANMADAN SUÇLAMAK SİYASETE İHANETTİR"
Son dönemde kamuoyuna yansıyan fon tartışmaları ve kabine üyelerinin haksız biçimde hedef tahtasına oturtulmasına değinen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır; iftiraya, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır. Onun için bu toplumu yaşayan insanlar olarak devletimize, yargımıza, değerli araştırmacı arkadaşlarımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensupları olmak üzere her türlü araştırmayı yapmaya adım atmak suretiyle sonuçlandırmalarında yarar vardır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon tartışmalarına sert tepki: Bakanları suçlamak siyasete ihanettir - 1

Bakanlara yönelik peşin hükümlü ithamların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya maruz bırakmak veya isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak, haddizatında siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır, o da ayrı bir konudur. Televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanların, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda bir iki konuya Türkiye'yi kilitlemeleri doğru değildir." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon tartışmalarına sert tepki: Bakanları suçlamak siyasete ihanettir - 2

"TERÖRLE MÜCADELEDE VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE GERİ DÖNÜŞ YOKTUR"
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara ve Meclis zeminindeki adımlara dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler katetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Bu politikanın uygulama alanları yürütme, yasama ve yargıdır. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerden, ayrışmaya ve çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak durmak gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP lideri Devlet BahçeliMHP lideri Devlet Bahçeli

Sürecin kararlılıkla devam ettiğini belirten Bahçeli, "Meclis'te komisyonlar teşekkül etmiştir, yasa yüksek oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Herkes kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. Bu manada barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır; o sıfatı ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan vazgeçildiğine dair yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamaları kabul ederek toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmesini sağlamak lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Meclisimizle müştereken çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

"MHP OLARAK SÖZÜMÜZ SÖZDÜR, GERİ DÖNÜŞÜMÜZ YOKTUR"

MHP'nin duruşunun net olduğunu yineleyen Bahçeli, "Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız, geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkesin bilmesi lazımdır." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla hazırlanan marşa ilişkin gelen soruya da yanıt veren MHP Lideri Bahçeli, "Ekim ayı Cumhuriyet'e girişimizin ve Cumhuriyetin gelişmesine katkı sağlandığı bir dönemdir. Marş da güzel olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, yazanı ve besteleyenleri kutluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bütün Türkiye'de bu marşla Cumhuriyeti kutlayacağımız inancıyla başarılar diliyorum." dedi.

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