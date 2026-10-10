MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon tartışmalarına sert tepki: Bakanları suçlamak siyasete ihanettir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Bahçeli, fon soruşturması hakkında muhalefeti eleştirirken, “Herkesi suçlamak yanlıştır. İftira ve yalana fırsat tanıdılar.” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 24. Dönem Açılış Töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Son günlerde gündemi meşgul eden fon tartışmaları ve hükümet kabinesindeki bakanların hedef alınmasına sert tepki gösteren Bahçeli; yargı kararı olmadan yöneltilen ithamları "siyasete ihanet" olarak nitelendirirken, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde asla geri adım atılmayacağının altını çizdi.
"HUKUKEN SONUCA BAĞLANMADAN SUÇLAMAK SİYASETE İHANETTİR"
Son dönemde kamuoyuna yansıyan fon tartışmaları ve kabine üyelerinin haksız biçimde hedef tahtasına oturtulmasına değinen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır; iftiraya, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır. Onun için bu toplumu yaşayan insanlar olarak devletimize, yargımıza, değerli araştırmacı arkadaşlarımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensupları olmak üzere her türlü araştırmayı yapmaya adım atmak suretiyle sonuçlandırmalarında yarar vardır." ifadelerini kullandı.
Bakanlara yönelik peşin hükümlü ithamların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya maruz bırakmak veya isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak, haddizatında siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır, o da ayrı bir konudur. Televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanların, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda bir iki konuya Türkiye'yi kilitlemeleri doğru değildir." sözleriyle tepkisini dile getirdi.