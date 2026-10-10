"TERÖRLE MÜCADELEDE VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE GERİ DÖNÜŞ YOKTUR" Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara ve Meclis zeminindeki adımlara dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler katetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Bu politikanın uygulama alanları yürütme, yasama ve yargıdır. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerden, ayrışmaya ve çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak durmak gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli

Sürecin kararlılıkla devam ettiğini belirten Bahçeli, "Meclis'te komisyonlar teşekkül etmiştir, yasa yüksek oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Herkes kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. Bu manada barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır; o sıfatı ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan vazgeçildiğine dair yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamaları kabul ederek toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmesini sağlamak lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Meclisimizle müştereken çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

"MHP OLARAK SÖZÜMÜZ SÖZDÜR, GERİ DÖNÜŞÜMÜZ YOKTUR"

MHP'nin duruşunun net olduğunu yineleyen Bahçeli, "Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız, geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkesin bilmesi lazımdır." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla hazırlanan marşa ilişkin gelen soruya da yanıt veren MHP Lideri Bahçeli, "Ekim ayı Cumhuriyet'e girişimizin ve Cumhuriyetin gelişmesine katkı sağlandığı bir dönemdir. Marş da güzel olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, yazanı ve besteleyenleri kutluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bütün Türkiye'de bu marşla Cumhuriyeti kutlayacağımız inancıyla başarılar diliyorum." dedi.