Marmara'daki deprem büyük felaketin habercisi mi? Şükrü Ersoy'dan çarpıcı açıklama
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntı, beklenen büyük Marmara depremine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan A Haber ekranlarında dikkat çeken açıklamalar geldi.
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 3,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Sarsıntının ardından akıllara "Beklenen büyük Marmara depreminin habercisi mi?" sorusu gelirken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında kritik değerlendirmelerde bulundu.
"YERİ İTİBARIYLA KRİTİK BİR BÖLGE"
Canlı yayında depremin gerçekleştiği fay hattının konumuna dikkat çeken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Dün akşamki depremi ben de hissettim doğrusu. 3,5 büyüklüğündeydi ama ben Maltepe'de oturuyorum 12. katta, çok kısa süreli, birkaç saniyelik süreyle hissetmiştim. O bölgeye bakacak olursak şöyle söyleyebiliriz; 1999 depremlerinin en batı ucu biliyorsunuz Yalova'da bitiyordu. Bu Yalova'nın olduğu bölgede deprem sonlanmıştı ama 1999 depremlerinden sonra deprem oluşturan fay kısmı rahatlamıştı ama iki ucu, ki biri Yalova civarlarında diğeri de Bolu civarlarındaydı, buralar gerilim noktalarıydı. Dolayısıyla bu gerilim noktalarının bir tanesinde bu deprem. O bakımdan yeri kritik. Herkes Adalar tarafına doğru deprem olabilir diyor ama bu kısımda da bir fay var. Çınarcık Çukuru dediğimiz 1200 metreye varan bir çukur var; bu çukurun kuzeyinde Adalar fayı, güneyinde ise Çınarcık fayı var. Belki bu deprem bu Çınarcık fayının en doğu ucunda meydana geldi diye düşünüyorum. İzlemek gerekiyor, yeri itibarıyla izlenmesi gereken depremlerden biri olarak düşünüyorum" dedi.
KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Kamuoyundaki yaygın inanışa ilişkin "Küçük depremler büyük depremlerin enerjisini alır diye bir bilgi dolaşıyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani bu küçük depremler olası büyük depremlerin enerjisini boşaltmasında faydalı olarak görülebilir mi?" sorusuna Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu yanıtı verdi:
"Çok sayıda, binlerce deprem olursa elbette büyük depremlerin enerjisini aldığı durumlar var. Böyle durumları yaşadık; örneğin Kumburgaz fayı üzerinde aylarca depremler olmuştu, orada önemli bir enerjiyi boşaltmıştı. Ama enerji boşaltması için çok sayıda olması gerekiyor. Şöyle açıklayayım; mesela bu bölgede 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alması için 32 tane 6 büyüklüğünde, bine yakın 5 büyüklüğünde, 27 bin tane 4 büyüklüğünde deprem olması gerekir ki bu bölgenin deprem enerjisini alsın. Bu kadar sayıda deprem olmadığına göre, olsa olsa bu depremlerin bize verdiği mesaj enerji almaktan çok, bölgenin diri ve canlı olduğunu göstermesidir"
|
Bilgi
|
Değer
|
Büyüklük
|
3.5 (ML)
|
Yer
|
Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)
|
Tarih (TS)
|
10-10-2026 22:08:49
|
Enlem
|
40.698
|
Boylam
|
29.2563
|
Derinlik
|
7.96 km
"1999 DEPREMİNİN GECİKMİŞ ARTÇISI BİLE OLABİLİR"
"1999 depreminde de Yalova özellikle en çok hasar alan illerden bir tanesi olmuştu. Peki yaşanan bu deprem 99 depremindeki fay hattıyla ilişkilendirilebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İlişkilendirilebilir aslında. Çünkü 99 depremini oluşturan fayın bir ucu zaten burada. Buraya kadar kırıldığını düşündüğümüz bir yer. Buradan sonra devamı işte Yalova'dan batıya doğru Çınarcık fayına doğru gidiyor. Dolayısıyla düşünülebilir aslında. Belki gecikmiş artçılar bile olabilir bunlar. Emin olmak için bundan sonra bir aktivite olursa onları da izlemek gerekir. Nereye doğru kayıyor, o transferler bizim için çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.
"BÜYÜK DEPREM ENİNDE SONUNDA OLACAK"
Vatandaşların en çok merak ettiği artçı ve öncü sarsıntı ihtimaline de değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bunun öncü olduğunu söyleyemeyiz tabii. Çünkü büyük deprem yaşamadan öncü olduğunu bilme imkanımız yok. Ama vatandaş için gerekli olan şu; bu depremler eninde sonunda olacak, yani yıkıcı depremler de olacak. Çünkü Türkiye'nin her yerinde oluyor zaten. Dolayısıyla bizim depremlerin ne zaman olacağına odaklanmaktan çok, oturduğumuz binaların güvenli olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunu da uzmanlara danışarak halletmek gerekiyor. Eğer bir şüphe varsa, riskli bir binaysa zaten bir gün bile kalmak kendi riskimizi de beraberinde getirir." uyarısında bulundu.