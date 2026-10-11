Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 3,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Sarsıntının ardından akıllara "Beklenen büyük Marmara depreminin habercisi mi?" sorusu gelirken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında kritik değerlendirmelerde bulundu.

YALOVA'DAKİ 3,5'LİK DEPREM HANGİ FAYDA MEYDANA GELDİ?

"YERİ İTİBARIYLA KRİTİK BİR BÖLGE"

Canlı yayında depremin gerçekleştiği fay hattının konumuna dikkat çeken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Dün akşamki depremi ben de hissettim doğrusu. 3,5 büyüklüğündeydi ama ben Maltepe'de oturuyorum 12. katta, çok kısa süreli, birkaç saniyelik süreyle hissetmiştim. O bölgeye bakacak olursak şöyle söyleyebiliriz; 1999 depremlerinin en batı ucu biliyorsunuz Yalova'da bitiyordu. Bu Yalova'nın olduğu bölgede deprem sonlanmıştı ama 1999 depremlerinden sonra deprem oluşturan fay kısmı rahatlamıştı ama iki ucu, ki biri Yalova civarlarında diğeri de Bolu civarlarındaydı, buralar gerilim noktalarıydı. Dolayısıyla bu gerilim noktalarının bir tanesinde bu deprem. O bakımdan yeri kritik. Herkes Adalar tarafına doğru deprem olabilir diyor ama bu kısımda da bir fay var. Çınarcık Çukuru dediğimiz 1200 metreye varan bir çukur var; bu çukurun kuzeyinde Adalar fayı, güneyinde ise Çınarcık fayı var. Belki bu deprem bu Çınarcık fayının en doğu ucunda meydana geldi diye düşünüyorum. İzlemek gerekiyor, yeri itibarıyla izlenmesi gereken depremlerden biri olarak düşünüyorum" dedi.