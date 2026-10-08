İlk büyük kopuş, yerel seçimlerin üzerinden 7 ay geçtikten sonra Batman'da yaşandı. Yeniden Refah Partisi'nden Beşiri Belediye Başkanı seçilen Alpaslan Karabulut, DEM Parti'den İkiköprü Belde Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Karabulut ve Yeniden Refah Partisi'nden Balpınar Belde Belediye Başkanı seçilen İmadettin Ekmiş aynı anda AK Parti'ye katıldı. Bu adımın ardından çözülme süreci çorap söküğü gibi ilerledi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 25 Haziran 2026 tarihinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında AK Parti'ye katıldı. (Foto: A Haber - Arşiv)

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN KATILIM SÜRECİ VE TARİHİ TRANSFERLER

Parti değişimleri sonraki aylarda hızlanarak sürdü. AK Parti saflarına geçen ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Hemen ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da AK Parti ailesine dahil oldu.

Ankara'nın kritik ilçelerinden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçişi ise siyaset kulislerinde deprem etkisi yarattı. Kopuşlar sadece CHP ile sınırlı kalmadı; İYİ Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden ve bağımsız listelerden çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye müracaat etti.

Takvimler ilerledikçe katılımlar adeta bir gövde gösterisine dönüştü: - 14 Ağustos 2025 tarihinde 9 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.

- 26 Ocak 2026'da CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden 4 belediye başkanı daha AK Parti rozeti taktı.

- 12 Mayıs 2026'da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı.

- 1 Ağustos 2026'da ise megakent İstanbul'da büyük bir geçiş yaşandı; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez AK Parti'ye geçti. Aynı süreçte Şile Belediyesi'nde de başkan vekili ve meclis üyeleri topluca AK Parti saflarına katıldı.

AK PARTİ'DEKİ BELEDİYELERİN SAYISI 659'A YÜKSELDİ

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleşen son törende ise 9 belediye başkanı birden AK Parti çatısı altına girdi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Çankaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ve Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya rozetlerini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bu hamleyle AK Parti idaresindeki belediye sayısı 659'a ulaştı. Dalga bununla da dinmedi; CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti saflarına katılarak tarihi bir karara imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN: "BELEDİYECİLİK BİZDE MİLLETE HİZMET KAPISIDIR"

Törende konuşan ve yeni katılımları coşkuyla karşılayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir; ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir; ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır, fedakarlık makamıdır, millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum." ifadelerini kullandı.

Rozetini bizzat Başkan Erdoğan'ın elinden alan Cemil Tugay, AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayarak salondan büyük alkış aldı.