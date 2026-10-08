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İstifa eden başkanların yeni adresi AK Parti! Belediyelerin sayısı 659'a yükseldi

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İstifa eden başkanların yeni adresi AK Parti! Belediyelerin sayısı 659'a yükseldi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhalefet belediyelerinde baş gösteren hizmetsizlik, rüşvet çarkları, para kuleleri ve rant kavgaları vatandaşı isyan noktasına getirirken; Aydın, Nevşehir, Afyonkarahisar ve son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu onlarca belediye başkanı istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat taktığı rozetlerle AK Parti'deki belediye sayısı 659'a yükselirken, Türk siyasetinde dengeleri değiştiren transfer dalgasının perde arkasındaki 3 kritik gerekçe gün yüzüne çıktı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından muhalefet belediyelerinde tırmanan hizmetsizlik, rüşvet çarkları ve rant kavgaları siyasette tarihi bir çözülmeyi beraberinde getirdi. İzmir, Aydın, Afyonkarahisar ve Nevşehir başta olmak üzere onlarca il ve ilçe belediye başkanı seçmenin "hizmet" talebiyle AK Parti saflarına katıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARI NEDEN AK PARTİ'Yİ SEÇTİ?

MUHALEFET BELEDİYELERİNDE HİZMET KRİZİ VE İLK KOPUŞLAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve 29 Eylül'de AK Parti rozeti takan 9 ilçe belediye başkanı, muhalefet blokundaki tıkanıklığın ardından hizmet odaklı belediyeciliğin tarafını seçti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin Türkiye genelinde oy dağılımı (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin Türkiye genelinde oy dağılımı (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

Bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi ise 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştı. İl ve ilçe belediyelerinde de benzer bir dağılım oluşmuş; AK Parti 538, CHP 416, MHP 223, DEM Parti 81, Yeniden Refah Partisi 63, İYİ Parti 31 ve Büyük Birlik Partisi 21 belediyeyi yönetmeye hak kazanmıştı.

Ancak aylar ilerledikçe, özellikle önceki dönemde AK Parti yönetiminde bulunup seçimle muhalefet partilerine geçen belediyelerin yönetim politikalarında derin krizler patlak verdi. Vatandaş temel belediyecilik hizmetlerini dahi alamaz hale geldi; çöplerin toplanmadığı, yeni yolların açılmadığı ve modern şehircilik vizyonundan tamamen uzaklaşıldığı görüldü.

İstifa eden başkanların yeni adresi AK Parti! Belediyelerin sayısı 659'a yükseldi - 1

Yeni projelerin üretilmemesinin yanı sıra, bir önceki dönemin yatırımları durduruldu, hatta temeli atılan projelerin üzeri betonla kapatıldı. Makamların adeta rant kapısına dönüştüğü muhalefet yönetimlerinde baklava kutularında teslim edilen rüşvetler ve kule kule para skandalları deşifre oldu.

Belediyeleri saran rüşvet çarkı, seçmenle birlikte millete hizmet sevdasıyla yola çıkan belediye başkanlarını da isyan ettirdi. Toplumun da yoğun baskısıyla karşı karşıya kalan makam sahipleri çareyi parti değiştirmekte buldu ve hepsinin ortak adresi AK Parti oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimler sonrası AK Parti'ye katılan belediye başkanları (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) 31 Mart 2024 yerel seçimler sonrası AK Parti'ye katılan belediye başkanları (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İlk büyük kopuş, yerel seçimlerin üzerinden 7 ay geçtikten sonra Batman'da yaşandı. Yeniden Refah Partisi'nden Beşiri Belediye Başkanı seçilen Alpaslan Karabulut, DEM Parti'den İkiköprü Belde Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Karabulut ve Yeniden Refah Partisi'nden Balpınar Belde Belediye Başkanı seçilen İmadettin Ekmiş aynı anda AK Parti'ye katıldı. Bu adımın ardından çözülme süreci çorap söküğü gibi ilerledi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 25 Haziran 2026 tarihinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında AK Parti'ye katıldı. (Foto: A Haber - Arşiv)Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 25 Haziran 2026 tarihinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında AK Parti'ye katıldı. (Foto: A Haber - Arşiv)

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN KATILIM SÜRECİ VE TARİHİ TRANSFERLER

Parti değişimleri sonraki aylarda hızlanarak sürdü. AK Parti saflarına geçen ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Hemen ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da AK Parti ailesine dahil oldu.

Ankara'nın kritik ilçelerinden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçişi ise siyaset kulislerinde deprem etkisi yarattı. Kopuşlar sadece CHP ile sınırlı kalmadı; İYİ Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden ve bağımsız listelerden çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye müracaat etti.

Takvimler ilerledikçe katılımlar adeta bir gövde gösterisine dönüştü:

- 14 Ağustos 2025 tarihinde 9 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.
- 26 Ocak 2026'da CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden 4 belediye başkanı daha AK Parti rozeti taktı.
- 12 Mayıs 2026'da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı.
- 1 Ağustos 2026'da ise megakent İstanbul'da büyük bir geçiş yaşandı; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez AK Parti'ye geçti. Aynı süreçte Şile Belediyesi'nde de başkan vekili ve meclis üyeleri topluca AK Parti saflarına katıldı.

AK PARTİ'DEKİ BELEDİYELERİN SAYISI 659'A YÜKSELDİ

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleşen son törende ise 9 belediye başkanı birden AK Parti çatısı altına girdi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Çankaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ve Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya rozetlerini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bu hamleyle AK Parti idaresindeki belediye sayısı 659'a ulaştı. Dalga bununla da dinmedi; CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti saflarına katılarak tarihi bir karara imza attı.

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BAŞKAN ERDOĞAN: "BELEDİYECİLİK BİZDE MİLLETE HİZMET KAPISIDIR"

Törende konuşan ve yeni katılımları coşkuyla karşılayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir; ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir; ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır, fedakarlık makamıdır, millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum." ifadelerini kullandı.

Rozetini bizzat Başkan Erdoğan'ın elinden alan Cemil Tugay, AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayarak salondan büyük alkış aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, 07 Ekim 2026'da düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısında AK Parti'ye katıldı. (Foto: AA) İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, 07 Ekim 2026'da düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısında AK Parti'ye katıldı. (Foto: AA)

CEMİL TUGAY: "İZMİR'İ YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

AK Parti rozeti takmasının ardından kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yunus Emre misali, ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz" sözleriyle yeni dönem vizyonunu aktardı.

Batman Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut, Başkan Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı. (Foto: AA) Batman Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut, Başkan Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı. (Foto: AA)

PEKİ NEDEN AK PARTİ? İŞTE TARİHİ GEÇİŞLERİN 3 TEMEL SEBEBİ

Muhalefet cephesinden AK Parti'ye yönelen bu tarihi katılım zincirinin arkasında 3 somut gerekçe bulunuyor:

Hizmetsizlikten Bıkan Seçmen Baskısı: Eser ve hizmet yoksunluğuna mahkum edilen vatandaşların belediye başkanlarına doğrudan baskı yapması sürecin fitilini ateşledi. Batman'daki belediye başkanları Alpaslan Karabulut, İmadettin Ekmiş ve Halil İbrahim Karabulut da geçiş kararlarını tamamen seçmenin yönlendirmesi ve açık talebi doğrultusunda aldıklarını beyan etti.

Merkezi Hükümetle Uyum ve Yatırım Gücü: Yerel yönetimlerin merkezi idareyle aynı çatı altında bulunmasının yatırımların önünü açması ve şehirlere kesintisiz hizmet akışı sağlaması en belirleyici faktörlerden biri oldu.

Muhalefetteki Rüşvet Çarkı ve İç Çekişmeler: Muhalefet partilerinde bitmek bilmeyen yolsuzluk iddiaları, parti içi klik çatışmaları, rüşvet çarkları, baskılar ve şahsi menfaat kavgaları belediye başkanlarını kopma noktasına getirdi. Muhalefet yönetimi kan kaybını kendi içindeki çürümede aramak yerine 'Bu isimler neden aday yapıldı?' sorusuna sığınırken, asıl gerçeğin halkın taleplerine cevap vermek ve milleti hizmet siyasetiyle buluşturmak olduğu bir kez daha tescillendi.

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#AK Parti #Recep Tayyip Erdoğan
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