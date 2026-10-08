Füzeler havalandı Babülmendep kilitlendi! S. Arabistan’a 2 günde 156 füze! Husilerin savaş gücü deşifre oldu

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da iki havalimanını balistik füzelerle hedef alması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı son dakika bilgisiyle sıcak çatışma yeni bir boyuta evrilirken; Babülmendep ve Hürmüz hatlarında küresel tedarik zincirini kilitleyen kaos ortamı dünyayı derin bir yoksullaşma ve emtia kriziyle karşı karşıya bırakıyor. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Husilerin sahadaki vurucu gücünden Suudi Arabistan ordusunun zafiyetlerine, Türkiye'nin Çelik Kubbe hamlesinden Mekke Paktı'nın hayati stratejisine kadar bölgedeki tüm kırılma noktalarını A Haber canlı yayınında deşifre etti.

Babülmendep Boğazı'nda kontrolün daralması ve Hürmüz Boğazı'nın sıkıştırılmasıyla birlikte dünya genelinde yoksullaşma sürecinin hızlandığına, kış öncesinde petrol, doğal gaz ve temel gıda fiyatlarının hızla tırmandığına dikkat çekilirken; Arap Ligi ve Mısır'ın da yer aldığı koalisyona rağmen Husilerin son olarak iki havalimanını hedef alması bölgedeki çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi. HUSİ-SUUDİ ÖZELİNDE SAHADAKİ ASKERİ DENGE Husilerin bu direnci yalnızca İran desteğiyle mi sürdürdüğü sorusu üzerine sahadaki askeri dengeleri değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Husilerin ellerindeki malzemelerin ne olduğu tam bilinmiyor ama İran destekli olduğu kesin. Özellikle çok uzak mesafelerdeki hedeflere karşı Husilerin taarruz edebilmesi için istihbarata ihtiyaç var, hedef istihbaratına. Bunu İran'ın sağladığı söyleniyor. İkincisi, kısa menzilli roketleri veya balistik füzeleri, kısmen dronları Husiler üretebiliyor, en azından montaj sanayisi var. Çünkü bunları onlara hem İran öğretti hem de Hizbullah kısmen öğretti ve belirli aşamada da yol aldılar ama lojistik altyapıları uzun süreli bir savaşı sürdürmek için yeterli değil" sözleriyle sahadaki mühimmat ve üretim kabiliyetini aktardı.

HUSİLERİN SAHA TAKTİKLERİ VE SUUDİ ARABİSTAN ORDUSUNUN YAPISI Husilerin sahada yürüttüğü manevra kabiliyetine işaret eden Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Zaten Husilere baktığımızda, özellikle Yemen resmi güçleriyle savaşlarında kullandıkları o dört çeker araçlar var. Onların üzerinde en iyi ihtimalle makineli top var, Stinger benzeri füzeler var. Onun haricinde çok da etkili olacak bir şeyleri yok ama ateş gücü ve manevrayı çok iyi kullanabiliyorlar. Sahaya indikleri zaman çok süratli hareket ediyorlar ve bir anda toplanabiliyorlar. Biraz bedevilerin eski tarzında; develerin yerine o araçları kullanıyor ve manevrayı, sürati kullanmak suretiyle bazı noktalarda yoğunlaşarak yıldırım harekatı yapabiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Suudi Arabistan'ın bölgedeki askeri adımlarını ele alan Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz gün başlattığı, 100 uçaktan fazla savaş uçağını devreye soktuğu, füzelerini ve dronlarını devreye soktuğu süreçte Yemen ordusunu yoğun şekilde desteklediği ve muhasara altına alındığı söyleniyor. Aden bölgelerinde hareketlilik var ve Kızıldeniz'de kaybedilen o bölgenin yakın süre zarfında Yemen ordusu tarafından tekrar geri alınacağı ifade ediliyor. Bu savaştaki esas Husilerin ilerleme ekseni güneydeki bölgeye doğruydu. Burada daha önce Birleşik Arap Emirlikleri destekli bir yapı vardı. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 'Sen çekil, destek verme' dedi. Oluşan boşluğu kendisi dolduramadı çünkü Yemen ordusu o kadar güçlü değil, bu boşluğu Husiler doldurdu" ifadelerini kullandı.