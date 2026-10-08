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Maltepe'de çöken binadan sağ kurtulan Gürpınar A Haber'de: "Kendimi zor toparlayıp çıktım"

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Maltepe'de çöken binadan sağ kurtulan Gürpınar A Haber'de: "Kendimi zor toparlayıp çıktım"

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan sağ kurtarılan 8 kişiden biri olan 5'inci kat sakini Tolga Gürpınar, dehşet anlarını A Haber'e anlattı. Başına beton parçası düştüğünü belirten Gürpınar, "Şokla fark etmedim" derken, alt katlardaki komşularından haber beklediğini söyledi. Gürpınar, binadaki tadilat iddiaları için ise konunun hukuka intikal edeceğini ifade etti.

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan sağ kurtarılan 8 kişiden biri olan 5'inci kat sakini Tolga Gürpınar, felaket anında yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Başına beton parçası düşmesine rağmen şok nedeniyle acıyı sonradan fark etmediğini söyleyen Gürpınar, ailesinin evde bulunmamasının en büyük tesellisi olduğunu belirterek, tamamen yıkılan alt katlardaki komşuları için derin bir endişe taşıdığını dile getirdi.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADAN SAĞ KURTULAN DEHŞETİ ANLATTI!

"BAŞIMA BETON DÜŞTÜ, KENDİMİ TOPARLAYIP ÇIKTIM"

Facianın yaşandığı sırada binanın 5'inci katında bulunan ve kendi imkanlarıyla yıkımdan kurtulmayı başaran Tolga Gürpınar, yaşadığı dehşet dolu dakikaları, "Çok önemli değil benimki, bir beton parçası düşüverdi. Ben olayın şokuyla fark etmedim de zaten, şu anda da hiçbir şey hissetmiyorum. Çok fazla bakmadan kendimi toparlayıp çıkmaya çalıştım. Ailem benim için endişe ettiğim şeydi, onlar da evde yoktu çok şükür" sözleriyle aktardı.

Çöken binadan sağ kurtulan vatandaşlar yaşadıkları dehşeti anlattı. - foto:ahaber.com.trÇöken binadan sağ kurtulan vatandaşlar yaşadıkları dehşeti anlattı. - foto:ahaber.com.tr

"İLK ÜÇ KATTAKİ KOMŞULARIMI MERAK EDİYORUM"

Binanın yerle bir olan alt katlarındaki komşularının durumunu henüz bilmediğini ve büyük bir merak içinde olduğunu vurgulayan Gürpınar, "İlk üç kattaki komşularımın vaziyetini bilmiyorum, merak halindeyim ben de. Bir yardımım dokunmaz belki ama en azından ekiplere zarar vermeden bir görmek istiyorum. WhatsApp grubumuz var; bazılarının iyi haberini aldım, henüz haber alamadığım arkadaşları da takip etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Enkaz altında mahsur kalanlara ilişkin tahmini sorulan Gürpınar, "Emin değilim. İlk üç kattaki nüfusa bağlı bir şey bu. Tahmin ediyorum 4-5-6 çıktı" dedi.

Maltepe'de 7 katlı bina çöktü, ekipler enkazda çalışma başlattı. - foto:ahaber.com.trMaltepe'de 7 katlı bina çöktü, ekipler enkazda çalışma başlattı. - foto:ahaber.com.tr

TADİLAT İDDİALARINA CEVAP VERMEDİ: "HUKUKA İNTİKAL EDECEK BİR KONU"

Binanın alt katında yer alan tekstil atölyesinde geçtiğimiz günlerde tadilat yapıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine temkinli konuşan Gürpınar, "Bu hususa yorum yapmam yanlış olur. Bu tahmin ediyorum hukuka intikal edecek bir konu, yorum yapmam yanlış olur" şeklinde konuştu.

1. Arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki çalışmaları sürüyor. - foto:ahaber.com.tr1. Arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki çalışmaları sürüyor. - foto:ahaber.com.tr

SABAH NAMAZINA GİDEN VATANDAŞLAR DEHŞETİ DUYUP KOŞTU

Olay yerindeki atmosferi ve çöküş anının detaylarını paylaşan A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Saatler 6'yı gösterdiğinde ne yazık ki böyle bir facia yaşanmıştı. Maltepe'deki binanın çökmesiyle birlikte hem binada yaşayan vatandaşlarımız büyük bir panik ve korku yaşadılar hem de mahallede yaşayanlar saat 6 itibarıyla yüksek bir sesle uyandılar. Burada çok yakın civarda bir cami olduğunu da belirtelim. Camiye namaza giden vatandaşlar, yüksek bir ses duyduklarını ve hemen bu noktaya intikal ettiklerini söylediler. Çöken binayla karşılaştıklarında binada oturan yakınlarına ulaşmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor.

Maltepedeki bina neden çöktü?Maltepedeki bina neden çöktü? MALTEPE'DEKİ BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?
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Maltepe'de çöken binadan sağ kurtulan Gürpınar A Haber'de: "Kendimi zor toparlayıp çıktım" - 1

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