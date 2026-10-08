Maltepe'de çöken binadan sağ kurtulan Gürpınar A Haber'de: "Kendimi zor toparlayıp çıktım"

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan sağ kurtarılan 8 kişiden biri olan 5'inci kat sakini Tolga Gürpınar, felaket anında yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Başına beton parçası düşmesine rağmen şok nedeniyle acıyı sonradan fark etmediğini söyleyen Gürpınar, ailesinin evde bulunmamasının en büyük tesellisi olduğunu belirterek, tamamen yıkılan alt katlardaki komşuları için derin bir endişe taşıdığını dile getirdi.

"BAŞIMA BETON DÜŞTÜ, KENDİMİ TOPARLAYIP ÇIKTIM"

Facianın yaşandığı sırada binanın 5'inci katında bulunan ve kendi imkanlarıyla yıkımdan kurtulmayı başaran Tolga Gürpınar, yaşadığı dehşet dolu dakikaları, "Çok önemli değil benimki, bir beton parçası düşüverdi. Ben olayın şokuyla fark etmedim de zaten, şu anda da hiçbir şey hissetmiyorum. Çok fazla bakmadan kendimi toparlayıp çıkmaya çalıştım. Ailem benim için endişe ettiğim şeydi, onlar da evde yoktu çok şükür" sözleriyle aktardı.