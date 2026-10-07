Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları ve Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı siyasette yeni bir dönemin kapısını araladı. A Haber’de gelişmeyi değerlendiren uzmanlar, Tugay’ın katılımıyla İzmir’de merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyumun güçleneceğini ve hizmetlerin hız kazanacağını belirtti. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, bu sürecin AK Parti için “İzmirliye bir fragman gösterme fırsatı” olduğunu belirterek, kentte yaşanacak dönüşümün farklı bölgelere de örnek olabileceğini ifade etti. Uzmanlar ayrıca CHP’deki parti içi krizlerin belediye başkanlarını uzaklaştırdığını, AK Parti’nin ise güçlü bir siyasi çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kucaklayıcı mesajları ve Cemil Tugay'ın AK Parti çatısı altına geçişinde sarf ettiği tarihi sözler siyasette yeni bir dönemin kapısını araladı.
A Haber ekranlarında yaşanan tarihi gelişmeyi masaya yatıran Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç, İzmir'in yıllardır mahrum kaldığı hizmete kavuşacağını, ideolojik vesayetin ve kutuplaştırma dilinin çöktüğünü vurguladı.
İZMİR'DE YENİ BİR SAYFA: "GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ" İLE İNTİBAK
Sürecin siyasi dinamiklerini değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, "Sayın Cemil Tugay AK Parti içerisinde çok hızlı bir şekilde intibak edecek, kendisini sevdirecek ve kabul ettirecektir; bu mesajlardan bu anlaşılıyor. CHP'den ayrıldıktan sonra bir süre bağımsız kalmış, her iki parti tarafından da ciddi bir siyasal lince uğramıştı. Şimdi ise kendisine samimi ve sıcak bir yuva buldu" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın hitabının hem İzmir hem de Tugay için onore edici ve güven verici olduğunu kaydeden Avşar, "Hizmet bekleyen bir İzmir var. Her türlü polemiğin dışında yerel yönetimlerin merkezi hükümetle uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Sayın Tugay, Aydın ve Afyon gibi diğer örneklerde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının memnuniyetini ve huzurunu gözlemledi. Netice itibarıyla bu kararı verdi ve bu güvenle AK Parti ile uyumlu bir çalışma yürütecektir" dedi.
AK PARTİ İÇİN İZMİRLİYE FRAGMAN GÖSTERME FIRSATI
Tugay'ın konuşmasıyla aidiyetini net şekilde tescillediğini belirten Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Cemil Tugay mesajlarında AK Parti'ye sadakat, aidiyet ve bağlılık vurgusu yaptı. İzmir özelinde bakıldığında, İzmirlilerin hizmet alma sıkıntısının önüne geçecek rasyonel bir yol bulundu. AK Parti'nin yayımladığı videoda İzmir Marşı eşliğinde çöp dağlarının çiçeklere dönüştüğü semboller vardı. İzmir, 2004'te Ahmet Piriştina'nın geçişinden beri adeta CHP'nin kalesi gibi görüldü ancak belediyecilik hizmeti verilmeyen her alan Atatürk, Cumhuriyet ve İzmir Marşı gibi sembollerle doldurulmaya çalışıldı. CHP bu ortak değerleri AK Parti karşıtlığı sembolüne dönüştürdü" sözleriyle aktardı.
İzmirlilerin artık hak ettiği hizmeti görmek istediğine değinen Oruç, "Bu durum AK Parti için İzmirliye bir fragman gösterme fırsatıdır. Sayın Tugay'ın sadece rozetini değiştirmesi yetmez; o çalışma etiğini bünyesine katması gerekir. Bu dönüşüm gerçekleşirse Trakya dahil pek çok yere rol model olur. Asıl soru şudur: İzmirliler 2029'da oylarının rengini değiştirecek mi?" değerlendirmesinde bulundu.
"HÜKÜMET OLMASAYDI İZMİR YAŞANAMAZ BİR YER OLURDU"
Mevcut tablonun hükümetin yatırımlarıyla ayakta kaldığını belirten Prof. Dr. Zakir Avşar, "Eğer bakanlıklar olmasaydı, hükümet olmasaydı İzmir bugün hiç yaşanamaz bir noktaya gelirdi. İzmir'deki yaşam güçlüğünün en büyük nedeni yerel yönetimin merkezi hükümetle uyumsuzluğuydu. Tugay'ın AK Parti'ye gelmesiyle bu bariyer ortadan kalktı. Merkezi hükümet zaten İzmir'e kesintisiz hizmet veriyordu; otoyollar, metrolar bakanlık eliyle yapılıyordu fakat belediye ile iletişim kurulamadığı için bu hizmetler yeterince efektif olamıyordu" ifadelerini kullandı. Tugay'ın üzerindeki baskıyı geride bıraktığını söyleyen Avşar, "Tugay artık psikolojik olarak rahatladı; mahalle baskısını ve linç kültürünü aşmış durumda. Kafasındaki İzmir'i inşa edebilmek için hükümetin sunduğu tüm imkanları bulacaktır. İzmir, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği ile tanışacak ve çehresini hızla değiştirecektir" şeklinde konuştu.
KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİ MİADINI DOLDURDU
CHP yönetiminden ve Genel Başkan Özgür Özel'den gelen sert tepkileri hatırlatan sunucunun sorularını yanıtlayan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, ana muhalefetin üslup krizine sürüklendiğini ifade etti.
Özgür Özel'in kullandığı sert dilin siyasi tükenmişlikten kaynaklandığını dile getiren Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "CHP'den ayrılma süreçleri parti içindeki krizlerden kaynaklanıyor. Özgür Özel'in üslup ve söylem sorunu ortada; zaman zaman küfür ve hakarete varan, kadın belediye başkanlarına yakışmayan ifadeler kullanıyor ve kontrolünü kaybediyor. CHP artık sembollerini de kaybediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında kutuplaştırma dilinin sona erdiğini çok net söyledi. Gezi olaylarında bayrağı bile kutuplaşma aracına çevirmeye çalıştıklarında milletimiz bayrağına sahip çıkmıştı" dedi. Ortak değerlerin tek bir partinin tekeline bırakılamayacağını vurgulayan Oruç, "İzmir Marşı, Haluk Levent ve Ahbap skandallarıyla kirletilip sahipsiz bırakılmıştı. AK Parti bu marşı herkese mal ederek temizliyor ve geri alıyor. Kutuplaşma siyasetinin vadesi dolmuştur. Cumhurbaşkanımızın satır aralarında verdiği 'yeni siyaset dönemi' mesajını teşkilatların çok iyi okuması gerekir. Bu sadece muhalefete değil, AK Parti'ye de yönelik yeni bir dönemin işaretidir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
ÇEKİM MERKEZİ AK PARTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini takmasıyla gerçekleşen tarihi katılım Türk siyasetinde taşları yerinden oynattı. A Haber canlı yayınında İzmir'deki bu büyük siyasi kırılmayı analiz eden SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, CHP içerisindeki derin kavgaların ve hizmet kısırlığının belediye başkanlarını kopardığını belirterek, "CHP'deki kaos itici bir faktör olurken, AK Parti 23 yıllık iktidarına rağmen güçlü bir çekim merkezi olmaya devam ediyor" tespitinde bulundu.