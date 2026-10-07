-°C
CANLI YAYIN

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları ve Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı siyasette yeni bir dönemin kapısını araladı. A Haber’de gelişmeyi değerlendiren uzmanlar, Tugay’ın katılımıyla İzmir’de merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyumun güçleneceğini ve hizmetlerin hız kazanacağını belirtti. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, bu sürecin AK Parti için “İzmirliye bir fragman gösterme fırsatı” olduğunu belirterek, kentte yaşanacak dönüşümün farklı bölgelere de örnek olabileceğini ifade etti. Uzmanlar ayrıca CHP’deki parti içi krizlerin belediye başkanlarını uzaklaştırdığını, AK Parti’nin ise güçlü bir siyasi çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kucaklayıcı mesajları ve Cemil Tugay'ın AK Parti çatısı altına geçişinde sarf ettiği tarihi sözler siyasette yeni bir dönemin kapısını araladı.

A Haber ekranlarında yaşanan tarihi gelişmeyi masaya yatıran Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç, İzmir'in yıllardır mahrum kaldığı hizmete kavuşacağını, ideolojik vesayetin ve kutuplaştırma dilinin çöktüğünü vurguladı.

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı” - 1

İZMİR'DE YENİ BİR SAYFA: "GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ" İLE İNTİBAK

Sürecin siyasi dinamiklerini değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, "Sayın Cemil Tugay AK Parti içerisinde çok hızlı bir şekilde intibak edecek, kendisini sevdirecek ve kabul ettirecektir; bu mesajlardan bu anlaşılıyor. CHP'den ayrıldıktan sonra bir süre bağımsız kalmış, her iki parti tarafından da ciddi bir siyasal lince uğramıştı. Şimdi ise kendisine samimi ve sıcak bir yuva buldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın hitabının hem İzmir hem de Tugay için onore edici ve güven verici olduğunu kaydeden Avşar, "Hizmet bekleyen bir İzmir var. Her türlü polemiğin dışında yerel yönetimlerin merkezi hükümetle uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Sayın Tugay, Aydın ve Afyon gibi diğer örneklerde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının memnuniyetini ve huzurunu gözlemledi. Netice itibarıyla bu kararı verdi ve bu güvenle AK Parti ile uyumlu bir çalışma yürütecektir" dedi.

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı” - 2

AK PARTİ İÇİN İZMİRLİYE FRAGMAN GÖSTERME FIRSATI

Tugay'ın konuşmasıyla aidiyetini net şekilde tescillediğini belirten Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Cemil Tugay mesajlarında AK Parti'ye sadakat, aidiyet ve bağlılık vurgusu yaptı. İzmir özelinde bakıldığında, İzmirlilerin hizmet alma sıkıntısının önüne geçecek rasyonel bir yol bulundu. AK Parti'nin yayımladığı videoda İzmir Marşı eşliğinde çöp dağlarının çiçeklere dönüştüğü semboller vardı. İzmir, 2004'te Ahmet Piriştina'nın geçişinden beri adeta CHP'nin kalesi gibi görüldü ancak belediyecilik hizmeti verilmeyen her alan Atatürk, Cumhuriyet ve İzmir Marşı gibi sembollerle doldurulmaya çalışıldı. CHP bu ortak değerleri AK Parti karşıtlığı sembolüne dönüştürdü" sözleriyle aktardı.

İzmirlilerin artık hak ettiği hizmeti görmek istediğine değinen Oruç, "Bu durum AK Parti için İzmirliye bir fragman gösterme fırsatıdır. Sayın Tugay'ın sadece rozetini değiştirmesi yetmez; o çalışma etiğini bünyesine katması gerekir. Bu dönüşüm gerçekleşirse Trakya dahil pek çok yere rol model olur. Asıl soru şudur: İzmirliler 2029'da oylarının rengini değiştirecek mi?" değerlendirmesinde bulundu.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILDI! İZMİR'DE BELEDİYECİLİK VE HİZMET ANLAYIŞI NASIL DEĞİŞECEK?

"HÜKÜMET OLMASAYDI İZMİR YAŞANAMAZ BİR YER OLURDU"

Mevcut tablonun hükümetin yatırımlarıyla ayakta kaldığını belirten Prof. Dr. Zakir Avşar, "Eğer bakanlıklar olmasaydı, hükümet olmasaydı İzmir bugün hiç yaşanamaz bir noktaya gelirdi. İzmir'deki yaşam güçlüğünün en büyük nedeni yerel yönetimin merkezi hükümetle uyumsuzluğuydu. Tugay'ın AK Parti'ye gelmesiyle bu bariyer ortadan kalktı. Merkezi hükümet zaten İzmir'e kesintisiz hizmet veriyordu; otoyollar, metrolar bakanlık eliyle yapılıyordu fakat belediye ile iletişim kurulamadığı için bu hizmetler yeterince efektif olamıyordu" ifadelerini kullandı. Tugay'ın üzerindeki baskıyı geride bıraktığını söyleyen Avşar, "Tugay artık psikolojik olarak rahatladı; mahalle baskısını ve linç kültürünü aşmış durumda. Kafasındaki İzmir'i inşa edebilmek için hükümetin sunduğu tüm imkanları bulacaktır. İzmir, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği ile tanışacak ve çehresini hızla değiştirecektir" şeklinde konuştu.

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı” - 3

KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİ MİADINI DOLDURDU

CHP yönetiminden ve Genel Başkan Özgür Özel'den gelen sert tepkileri hatırlatan sunucunun sorularını yanıtlayan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, ana muhalefetin üslup krizine sürüklendiğini ifade etti.

Özgür Özel'in kullandığı sert dilin siyasi tükenmişlikten kaynaklandığını dile getiren Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "CHP'den ayrılma süreçleri parti içindeki krizlerden kaynaklanıyor. Özgür Özel'in üslup ve söylem sorunu ortada; zaman zaman küfür ve hakarete varan, kadın belediye başkanlarına yakışmayan ifadeler kullanıyor ve kontrolünü kaybediyor. CHP artık sembollerini de kaybediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında kutuplaştırma dilinin sona erdiğini çok net söyledi. Gezi olaylarında bayrağı bile kutuplaşma aracına çevirmeye çalıştıklarında milletimiz bayrağına sahip çıkmıştı" dedi. Ortak değerlerin tek bir partinin tekeline bırakılamayacağını vurgulayan Oruç, "İzmir Marşı, Haluk Levent ve Ahbap skandallarıyla kirletilip sahipsiz bırakılmıştı. AK Parti bu marşı herkese mal ederek temizliyor ve geri alıyor. Kutuplaşma siyasetinin vadesi dolmuştur. Cumhurbaşkanımızın satır aralarında verdiği 'yeni siyaset dönemi' mesajını teşkilatların çok iyi okuması gerekir. Bu sadece muhalefete değil, AK Parti'ye de yönelik yeni bir dönemin işaretidir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

NEBİ MİŞ: "İZMİR'DE HİZMET VE BELEDİYECİLİKTE YENİ BİR DÖNEM"

ÇEKİM MERKEZİ AK PARTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini takmasıyla gerçekleşen tarihi katılım Türk siyasetinde taşları yerinden oynattı. A Haber canlı yayınında İzmir'deki bu büyük siyasi kırılmayı analiz eden SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, CHP içerisindeki derin kavgaların ve hizmet kısırlığının belediye başkanlarını kopardığını belirterek, "CHP'deki kaos itici bir faktör olurken, AK Parti 23 yıllık iktidarına rağmen güçlü bir çekim merkezi olmaya devam ediyor" tespitinde bulundu.

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı” - 4

İZMİR'DE "KALE" ALGISI VE OY DENGELERİ

Son dönemde Aydın ve Afyon gibi illerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçişinin sembolik ve siyasi açıdan büyük yankı uyandırdığını belirten SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "İzmir 1999-2000'lere kadar sağ siyaset tarafından yönetiliyordu. Cumhuriyet tarihinde de Ege bölgesi Serbest Fırka'dan bu yana genellikle sağ siyasete oy vermiştir. Son 25 yılda İzmir'in 'CHP'nin kalesi' olduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak oy oranlarına bakıldığında CHP 1 milyon 300 bin alıyorsa AK Parti de 1 milyon oy alıyor. AK Parti'nin İzmir'de hiç varlığı yokmuş gibi sunulan tablo gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP içindeki hizip çatışmalarına işaret eden Prof. Dr. Nebi Miş, "Bir belediye başkanı durup dururken partisini değiştirmez. CHP'de büyük bir kavga var ve bu kavga teşkilatları, belediye başkanlarını doğrudan etkiliyor. Hizmet etmek isteyen belediye başkanları bu kavgalara karışmadan görev yapamıyor, engellerle ve yerel baskılarla karşılaşıyor. Sayın Cemil Tugay da eski partisinde kalarak İzmir'e hizmet üretemeyeceğini gördüğü için AK Parti çatısı altında bu hizmeti daha iyi vereceğini düşünerek bu adımı atmıştır" sözleriyle aktardı.

MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL İDARE UYUMU

AK Parti belediyeciliğinin köklü bir geleneğe dayandığını vurgulayan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "AK Parti iktidara yerel yönetim geleneği ve orada ürettiği başarı hikayesi üzerinden geldi. İstanbul, Kayseri, Konya gibi büyükşehirlerde ortaya konan yerel kalkınma modeli Türkiye'ye taşındı. Muhalefetin son yıllarda büyükşehirleri kazanması yerel yönetimdeki hizmet başarısından değil, konjonktürel siyasi arayışlardan kaynaklandı. İzmir halkı, diğer şehirlerdeki belediyecilik hizmetlerini gördükçe kendi kentinin neden bu halde olduğunu sorguluyordu" dedi.

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı” - 5

Merkezi hükümetin yatırımlarına da değinen Nebi Miş, "Sanki merkezi idare bugüne kadar İzmir'e hiç yatırım yapmamış gibi bir algı oluşturuluyor. Oysa metrolardan çevre yollarına kadar İzmir'e çok büyük kamu yatırımları yapıldı. Fakat yerel belediye çöpü zamanında toplamazsa, kendi görev alanındaki hizmeti üretmezse memnuniyetsizlik doğar. Artık yerel ve merkezi yönetimin iş birliğiyle İzmir'in beklediği kalkınma ve hizmet siyaseti ivme kazanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

SERBEST FIRKA'DAN BUGÜNE İZMİR'İN TERCİHİ

İzmir'in siyasi geçmişine değinen program sunucusu, kentin Demokrat Parti ve Adnan Menderes döneminde silme sağ partilere oy verdiğini, Anavatan Partisi'nin güçlü olduğunu hatırlatarak, "Bir seçimde ANAP'a oy verilmeyince Turgut Özal'ın İzmir halkına yönelik sarf ettiği bir niteleme vardı. Ondan sonra tüm İzmir ahalisi topyekun tepki göstererek CHP çizgisine kaydı ve bugüne gelindi. Şimdi bu algıyı ortadan kaldırıp İzmirli vatandaşların eski müreffeh günlerine dönmesini sağlamak gerekiyor" hatırlatmasında bulundu. Tarihsel sürecin Serbest Fırka'ya kadar uzandığını belirten SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "1930 yılında kurulan Serbest Fırka'nın ilk mitingi İzmir'de yapılmış ve dönemin şartlarına göre 30 binin üzerinde rekor bir kalabalık toplanmıştı. İzmir halkı o günden itibaren hep sağ partilere teveccüh gösterdi. Ancak zamanla şehirleşme, göç ve sosyolojik dönüşümle birlikte oluşan baskın siyasal atmosfer bir alışkanlık meydana getirdi. Buna rağmen 2011'den bu yana oy farkı 300-400 bin bandında seyretmektedir ve sağ seçmen varlığını güçlü şekilde korumaktadır" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin hizmet anlayışını özetleyen Prof. Dr. Miş, "23 yıldır iktidarda olan bir parti 'Burayı rakip parti kazanıyor, ihmal edelim' demez. Hükümet hizmeti ve altyapıyı götürür, takdiri millete bırakır. Bugüne kadar da İzmir'e devlet yatırımları kesintisiz devam etmiştir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ ÇIKIŞI: "RANT DEĞİL HİZMET MAKAMI"

Başkan Erdoğan'ın uyarısının tam merkezine oturduğu gerçekleri anlatan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Cumhurbaşkanımızın hatırlatması son yıllarda muhalefet belediyelerinde yaşanan tabloyla doğrudan ilgilidir. Şehrin kaynaklarını o şehrin insanı için kullanmak yerine kendi siyasi kariyeriniz ve ikbaliniz için kullandığınızda ortaya bambaşka sonuçlar çıkıyor. İstanbul'da seçilen belediye başkanının kendi siyasi kariyeri uğruna şehri ve partisini nasıl feda ettiğini, kentin rantı üzerinden siyaset inşa etmeye çalıştığını gördük. Şehre hizmet etmek yerine 'Cumhurbaşkanı olacağım' hırsıyla hareket edildi. 2019'dan bu yana muhalefet belediyelerinde yargıya intikal eden, ranta ve ahlaki erozyona dayalı çok korkunç tablolar ortaya çıktı. Bu süreç 'suça sürüklenen belediye başkanları' tabirini dahi doğurdu. Yerel yönetimlerde çok daha katı yasal ve kurumsal denetimlerin getirilmesi gerekiyor" sözleriyle aktardı.

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı sonrası dikkat çeken İzmir mesajı! “İzmirliye fragman gösterme fırsatı” - 6

SİYASETTE "İTME VE ÇEKME" FAKTÖRÜ

Yayın süresinin sonuna yaklaşırken sürecin genel bir özetini isteyen program sunucusunun sorusunu yanıtlayan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, gelişmeleri siyaset bilimindeki temel dinamiklerle açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçişini iki temel etkene bağlayan Prof. Dr. Nebi Miş, "Bu durum siyasetteki itme ve çekme faktörleriyle açıklanabilir. Muhalefet, 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği sonucu yönetemediği için içerideki kavgalar, ahlaki üstünlük krizleri ve tartışmalar aktörleri dışarı doğru itiyor; insanlar orada durmak istemiyor. Diğer tarafta ise 23 yıldır iktidarda olmasına rağmen AK Parti hala güçlü bir çekim merkezi oluşturuyor. Rakip partilerden belediye başkanlarını, aktörleri ve milletvekillerini bünyesine çekebiliyor. Bu tablo, karşılaştırmalı siyaset açısından son derece belirleyici ve tarihi bir göstergedir" diyerek sözlerini tamamladı.

"30 YILLIK İHMAL BİTİYOR, İZMİR GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİYLE BULUŞUYOR"

İzmir'in on yıllardır süren kronik ihmallerine dikkat çeken Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "10 yıldır, 20-30 yıldır İzmir'in çöp, koku, trafik ve körfez gibi devasa sorunları vardı. Yeni Asır Gazetesi olarak bu sorunları yaza yaza bitiremedik. Ancak şimdi gönül belediyeciliğine geçen Cemil Tugay ile beraber İzmir bambaşka bir hizmete kavuşacak. Yerel yönetim ile merkezi hükümet birlikte çalışacağı için kısa zamanda bu değişimi herkes görecek" sözleriyle kentin kaderinin değişeceğini aktardı.

İZMİR'İN ACİL DOSYALARI: İKİNCİ ÇEVRE YOLU VE KÖRFEZ KOKUSU

Şehirdeki ulaşım çilesinin artık katlanılamaz boyutlara ulaştığını vurgulayan A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Saat 17.00'den sonra İzmir'de hiçbir yere gidilemiyor, kent trafiği tam anlamıyla kangren olmuş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşım ve çevre felaketine ilişkin kritik müjdeleri paylaşan Ercan Demir, "İzmir'in trafiği günden güne çekilmez hale gelmişti, sabah gelinmiyor, akşam gidilmiyordu. İkinci çevre yolu projesinin önümüzdeki günlerde hemen harekete geçeceğini duydum, bu gerçekten kent için muazzam bir hizmet olacak. Ayrıca körfeze artık kazma vurulacak, kepçeler çalışacak ve o dayanılmaz koku tarihe karışacak. İnsanların çukurlar toz duman olmasın diye yollara halı serdiği devir geride kalıyor" ifadelerini kullandı.

"İZMİR AYAĞA KALKIYOR"


YÜZDE 80'İ GECEKONDU OLAN ŞEHİRDE YENİ DÖNÜŞÜM ÇAĞI

İzmir'in en temel şehircilik problemlerinden birinin kentsel dönüşüm olduğunu hatırlatan Ercan Demir, "İzmir'in yüzde 70'i, 80'i gecekondu. Daha önce kentsel dönüşüm projeleri başlattılar fakat yolsuzluklar yüzünden belediye başkanları, il başkanları cezaevine girdi ve işler yarım kaldı. Şimdi başlayacak yeni kentsel dönüşüm hamlesiyle İzmir bambaşka bir kimliğe ve güvenli konutlara kavuşacak" dedi.

"CEKETİMİ KOYSAM KAZANIRIM" DÖNEMİ SONA ERDİ

Son yerel seçimlerdeki oy dağılımının İzmirlinin değişim talebini açıkça ortaya koyduğunu hatırlatan Sefer Ayçe, "Son seçimlerde aradaki makas zaten çok daralmıştı. Cemil Tugay 1 milyon 249 bin oy alırken, AK Parti adayı Hamza Dağ 1 milyon oy almıştı. Seçmen artık 'ceketimi koysam kazanırım' zihniyetinden bıkmıştı ve güçlü bir sinyal vermişti" dedi.

İzmir'in ideolojik bir kale olmadığını vurgulayan Ercan Demir ise "İzmir geçmişte Demokrat Parti, ANAP ve Doğru Yol döneminde rahmetli Özal'la büyük hizmetler görmüş demokrat bir şehirdir. Ne zaman CHP'ye geçti, şehrin kimliği değişti. Bugüne kadar doğru dürüst proje üretmeyen isimleri aday gösterdiler. Ancak İzmirli 30-40 yıldır görmediği hizmeti görünce tablonun nasıl değişeceğini hep birlikte göreceğiz. Birçok ilçe belediyesinin de AK Parti'ye geçiş için hazırlandığı bir süreçteyiz, İzmir ayağa kalkıyor" ifadelerini kullandı.

İzmir AK Partiye geçti!İzmir AK Partiye geçti! İZMİR AK PARTİ'YE GEÇTİ!

İzmir'de 25 yıllık siyasi dönem değişiyor: Kronikleşen sorunlar için hizmet beklentisi zirvede
Sonraki Haber
İzmir'de 25 yıllık siyasi dönem değişiyor: Kronikleşen sorunlar için hizmet beklentisi zirvede
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın