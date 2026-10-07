Sürecin siyasi dinamiklerini değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, "Sayın Cemil Tugay AK Parti içerisinde çok hızlı bir şekilde intibak edecek, kendisini sevdirecek ve kabul ettirecektir; bu mesajlardan bu anlaşılıyor. CHP'den ayrıldıktan sonra bir süre bağımsız kalmış, her iki parti tarafından da ciddi bir siyasal lince uğramıştı. Şimdi ise kendisine samimi ve sıcak bir yuva buldu" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın hitabının hem İzmir hem de Tugay için onore edici ve güven verici olduğunu kaydeden Avşar, "Hizmet bekleyen bir İzmir var. Her türlü polemiğin dışında yerel yönetimlerin merkezi hükümetle uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Sayın Tugay, Aydın ve Afyon gibi diğer örneklerde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının memnuniyetini ve huzurunu gözlemledi. Netice itibarıyla bu kararı verdi ve bu güvenle AK Parti ile uyumlu bir çalışma yürütecektir" dedi.

AK PARTİ İÇİN İZMİRLİYE FRAGMAN GÖSTERME FIRSATI

Tugay'ın konuşmasıyla aidiyetini net şekilde tescillediğini belirten Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Cemil Tugay mesajlarında AK Parti'ye sadakat, aidiyet ve bağlılık vurgusu yaptı. İzmir özelinde bakıldığında, İzmirlilerin hizmet alma sıkıntısının önüne geçecek rasyonel bir yol bulundu. AK Parti'nin yayımladığı videoda İzmir Marşı eşliğinde çöp dağlarının çiçeklere dönüştüğü semboller vardı. İzmir, 2004'te Ahmet Piriştina'nın geçişinden beri adeta CHP'nin kalesi gibi görüldü ancak belediyecilik hizmeti verilmeyen her alan Atatürk, Cumhuriyet ve İzmir Marşı gibi sembollerle doldurulmaya çalışıldı. CHP bu ortak değerleri AK Parti karşıtlığı sembolüne dönüştürdü" sözleriyle aktardı.

İzmirlilerin artık hak ettiği hizmeti görmek istediğine değinen Oruç, "Bu durum AK Parti için İzmirliye bir fragman gösterme fırsatıdır. Sayın Tugay'ın sadece rozetini değiştirmesi yetmez; o çalışma etiğini bünyesine katması gerekir. Bu dönüşüm gerçekleşirse Trakya dahil pek çok yere rol model olur. Asıl soru şudur: İzmirliler 2029'da oylarının rengini değiştirecek mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"HÜKÜMET OLMASAYDI İZMİR YAŞANAMAZ BİR YER OLURDU" Mevcut tablonun hükümetin yatırımlarıyla ayakta kaldığını belirten Prof. Dr. Zakir Avşar, "Eğer bakanlıklar olmasaydı, hükümet olmasaydı İzmir bugün hiç yaşanamaz bir noktaya gelirdi. İzmir'deki yaşam güçlüğünün en büyük nedeni yerel yönetimin merkezi hükümetle uyumsuzluğuydu. Tugay'ın AK Parti'ye gelmesiyle bu bariyer ortadan kalktı. Merkezi hükümet zaten İzmir'e kesintisiz hizmet veriyordu; otoyollar, metrolar bakanlık eliyle yapılıyordu fakat belediye ile iletişim kurulamadığı için bu hizmetler yeterince efektif olamıyordu" ifadelerini kullandı. Tugay'ın üzerindeki baskıyı geride bıraktığını söyleyen Avşar, "Tugay artık psikolojik olarak rahatladı; mahalle baskısını ve linç kültürünü aşmış durumda. Kafasındaki İzmir'i inşa edebilmek için hükümetin sunduğu tüm imkanları bulacaktır. İzmir, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği ile tanışacak ve çehresini hızla değiştirecektir" şeklinde konuştu.

KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİ MİADINI DOLDURDU

CHP yönetiminden ve Genel Başkan Özgür Özel'den gelen sert tepkileri hatırlatan sunucunun sorularını yanıtlayan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, ana muhalefetin üslup krizine sürüklendiğini ifade etti.

Özgür Özel'in kullandığı sert dilin siyasi tükenmişlikten kaynaklandığını dile getiren Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "CHP'den ayrılma süreçleri parti içindeki krizlerden kaynaklanıyor. Özgür Özel'in üslup ve söylem sorunu ortada; zaman zaman küfür ve hakarete varan, kadın belediye başkanlarına yakışmayan ifadeler kullanıyor ve kontrolünü kaybediyor. CHP artık sembollerini de kaybediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında kutuplaştırma dilinin sona erdiğini çok net söyledi. Gezi olaylarında bayrağı bile kutuplaşma aracına çevirmeye çalıştıklarında milletimiz bayrağına sahip çıkmıştı" dedi. Ortak değerlerin tek bir partinin tekeline bırakılamayacağını vurgulayan Oruç, "İzmir Marşı, Haluk Levent ve Ahbap skandallarıyla kirletilip sahipsiz bırakılmıştı. AK Parti bu marşı herkese mal ederek temizliyor ve geri alıyor. Kutuplaşma siyasetinin vadesi dolmuştur. Cumhurbaşkanımızın satır aralarında verdiği 'yeni siyaset dönemi' mesajını teşkilatların çok iyi okuması gerekir. Bu sadece muhalefete değil, AK Parti'ye de yönelik yeni bir dönemin işaretidir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.